Американці з українською душею

Дізнайтеся, куди піти, якщо все ж таки відвідаєте Америку, скільки коштів будете витрачати на їжу та житло. Та найцікавіше, куди ж саме їхати.

Уже не один раз місцеві та справжні українські американці відповідали на найцікавіші запитання про життя в Америці. Але до цієї теми можна повертатися знову й знову.

Джейс Девіс.

В Америці 5 з половиною років

За цей час Джейс жив у 4 різних штатах: Делавер, Меріленд, Флорида та Джорджія. Він не дуже часто подорожує Америкою, хіба тільки це робочі поїздки. До речі, працює він подорожуючи – секретик від мене. Звідки знаю? Тому що кожні два тижні Олексій їздить у різні штати. Він уже встиг насолодитися Флоридою, Нью-Йорком, Делавером, Мерілендом, Пенсільванією, Вірджинією, Теннессі, Нью Джерсі, Південною та Північною Кароліною, штатом Юта, Вашингтоном. Фуууух, начебто все.

Зважаючи на досвід українського американця, щоб поринути на місяць у справжнє американське життя, цілком достатньо чотирьох тисяч доларів, у які увійде повна вартість житла та всі витрати на їжу. Якщо хочете залишитися на більше, знайдіть роботу, адже тут її дуже легко знайти навіть студенту, головне — мати бажання. Особисто Олексій витрачає близько 300 доларів за тиждень на їжу, оскільки він харчується в ресторанах і майже ніколи не готує сам.

Щодо оренди житла, то це може обійтися й у 800 доларів на місяць, і в 3000, усе залежить від місцерозташування. Плюси Америки в тому, що досить легко знайти роботу не залежно від досвіду, дуже дешево жити і ще тут досить лояльні ціни на авто. Мінуси в тому, що дуже дорога медицина та навчання після школи. Українець переїжджати назовсім поки що не збирається.

Євгеній Миргород.

Мешкає вже близько 2 років в Америці

Живе в штаті Вашингтон. Кожні вихідні Женя разом із родиною подорожує у своєму штаті, один раз вони їздили в сусідній — Орегон. Якщо ви хочете відчути американське життя у Вашингтоні, то в середньому на місяць витратите близько 1,500 на житло, 700-800 на їжу та, звісно, не забутьте про кишенькові гроші, тут уже все індивідуально. Ну а якщо забули, то в принципі роботу тут знайти легко всім, теж головне цього хотіти. Розраховуйте, що ви будете витрачати близько 150-200 доларів на тиждень. Українця в Америці вразили перш за все рівень життя, пейзажі та менталітет населення. На думку Євгена, він ще не достатньо довго прожив у цій країні, тому говорити про переваги й недоліки не може. Можливо, колись Женя розповість нам про якийсь інший штат, коли переїде, але зараз його поки що й у цьому все влаштовує.

P.S. якби ми приїхали в Америку, то Женя повів би нас у парк, тому що там надзвичайно гарна природа. Обов’язково відвідайте їх якщо матимете можливість. Його улюблені місця це Спейс-Нідл та Тако Белл (ну й куди ж без їжі).

Валентин Мартінес.

Майбутній лікар мешкає в Америці 5 років

Валентин жив у Флориді 2 роки та ще 3 роки в Джорджії. Хочете покататися на американських гірках, помилуватися старими вінтажними місцями та подивитися на всім відому Атланту? Приїжджайте в Америку та пишіть цьому імпозантному молодому чоловіку. Поблизу міста є старі гарні місця, наприклад, Blue Ridge. На цьому блакитному хребті розташовані красиві гори та маленькі міста зі старими, як у фільмах, будинками. Цікаво, що Валік подорожує майже кожного сезону. Він був у Флориді, Джорджії, Алабамі, Пенсільванії, Північній та Південній Кароліні. Найбільше йому подобається Джорджія, завдяки людям, своєму хорошому клімату, а також надзвичайно цікавій культурі. У Джорджії можна прожити на близько 1200 доларів. Тут теж роботу студентові знайти досить легко, можливо, навіть постійну та престижну, із кар’єрним розвитком, якщо добре пошукати. Житло в місті коштує 1000 доларів, за його межами десь 600. На тиждень у середньому треба 100-150 доларів. Вразило Валентина в Америці те що, кожен має необмежені можливості, звісно, не без зусиль.

Плюсами Америки є відсутність обов’язкових віз, можливості та люди, мінусами — міграція, великий трафік, деякі політичні дії зі сторони демократів. Американець не хоче переїжджати звідти, адже для нього ця країна стала справжньою Батьківщиною.

Валерій Девіс.

Насолоджується американським життям вже цілих 3 роки

Живе в штаті Пенсильванія. Повіз би своїх друзів у місто Філадельфія. Хлопець вважає, що там багато чого можна побачити. Подорожує не надто багато, але відвідав безліч штатів, серед них Нью-Йорк, Оклахома, Теннесі, Делвар, Нью Джерсі, Мен та Вірджинія. На наступному тижні буде їхати в Південну Кароліну. Валерій має вже й плани на літо, він полетить на Карибські острови. Найбільше його зачарував Нью-Йорк, тому що там є на що подивитися. Можна побачити акторів із різних фільмів або співаків.

Щоб прожити американським життям місяць, потрібно мінімум одна тисяча доларів. Тут дуже легко знайти роботу студенту. Квартиру можна зняти мінімум за 800 доларів. Приїхавши в Америку, хлопець був вражений кількістю людей із алергією на різні страви, тварини або речі. Безперечно, плюсами життя в Америці є те, що тут можна легко знайти роботу, купити дешево автівку. Хлопець живе тут два роки й уже має два авто. А ще тут дороги набагато кращі. Із недоліків, то американцю не подобається їжа, він вважає її шкідливою для здоров`я, а також вікові обмеження на купівлю алкогольних напоїв. Швидкість, на якій можна їздити по дорозі, на його думку, мала. Якщо зловлять при перевищенні навіть на 10 миль за годину, випишуть великий штраф.

Незважаючи на насичене та цікаве життя в Америці, Валерій хоче повернутися назад в Україну, підкреслив він це влучним висловом: «Як кажуть, скільки вовка не корми, усе одно в ліс дивиться». Його тягне назад, він скучив за українською культурою та їжею. І можливо, десь на пенсії він усе ж таки повернеться в Україну.

Максим Валлер.

Живе в штаті Джорджія близько 7 років

Якби до нього приїхали друзі, він би зводив їх у справжній американський боулінг та обов’язково повіз би в Атланту пізно ввечері на машині, тому що там усе сяє надзвичайно гарними кольорами. Також поводив би по своїх улюблених барах, точно сходили б у кіно, відвідали озеро та пішли купатися в басейн. Любить місто Нью-Йорк, тому що воно прохолодне й там можна відчути себе справжнім американцем, а також Кі-Уест у Флориді – вважає його прекрасним. На думку Максима, важко знайти роботу, якщо ви не знаєте нікого. Але якщо у вас багато знайомих, то ви можете отримати роботу легко. Максим хоче жити в будинку, ціна якого 1200 доларів на місяць. Що його насправді вразило, так це те, що територія значно приємніша, спокійніша та красивіша, а також автомобілі та розвиток технологій.

Хлопець вважає, що позитивними рисами є те, що вони вільні та мають трохи більше можливостей у державі. Серед негативних рис виокремлює великий трафік та багато партій. Вважає, що в Америці просто дивовижно, тож переїжджати звідси нікуди не буде.

Ось такі цікавинки хлопці розповіли про себе, тепер ми сміливо можемо їхати в Америку, адже знаємо про неї досить багато.

Каріна-Іванна Рискіна