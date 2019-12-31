Європейське місто зі східним колоритом

Мармарис. Він приваблює не лише дзеркально чистим морем та природними пейзажами, а й визначними місцями та історичними спорудами. Тут, у Туреччині, поєднується європейська витонченість та східний шарм.

Місто-порт розташоване на перехресті Егейського та Середземного морів у провінції Мугла. Його населення становить майже 27 000 осіб. Під час туристичного сезону курорт відвідують 800 000 людей з усього світу. Дістатися до нього можна з найближчого аеропорту Даламан за півтори-дві години.

Мармарис вміщує декілька курортних районів. Один з них — Ічмелер, цей район радять родинам з дітьми та молоді. Уздовж узбережжя Ви знайдете ресторани різних народів світу, нічні заклади та спеціально оснащені майданчики для дітей. Село Турунч є досить відокремленим, його обирають, щоб сховатися від надокучливого шуму та метушні. Зазвичай, тут небагато туристів, а серед готельних комплексів переважають будинки заміського типу.

У Мармарисі можна знайти відпочинок на будь-який смак: від релаксу на сонячному узбережжі до водних лижів, дайвінгу, рафтингу чи подорожі на джипі. Хвиль тут майже ніколи немає, клімат досить м’який та сухий, тож навіть за високої температури відпочивається досить комфортно. А коли купатися та засмагати набридає, необхідно обирати колоритні розваги, і в Мармарисі їх вдосталь.

Що подивитися?

Гіди радять звернутися в інформаційні центри, їх досить багато у центральній частині міста. Там можна підшукати будь-який маршрут відповідно до ваших забаганок.

Печера Німара. Необхідно проїхати 15 км від Мармарису до іншої бухти. Дорогою можна насолодитися неймовірними краєвидами гір, лісів та моря.

Печера датується третім століттям до нашої ери і вважається першим людським поселенням!

Для тих, хто вірить у різноманітні надприродні сили, варто заїхати у гробницю Саріанни. Тут, за легендою, була зцілена не одна хвора людина, тому відвідавши це місце, можна позбутися будь-яких хвороб.

Фортеця Мармарису була споруджена одним із найвідоміших правителів, султаном Сулейманом, ще в 16 столітті. Збудували її на верхівці скелі, щоб можна було осягнути оком усе довкола. Більша частина сучасної фортеці відведена під музей, крім нього можна оглянути твори образотворчого мистецтва, археологічні знахідки та військове оснащення.

Згідно з легендою, свою назву місто отримало ще тоді, коли султан Сулейман приїхав перевірити, як проходить будівництво фортеці. Коли він залишився незадоволеним побаченим, то наказав покарати архітектора через повішення. Саме ці слова слугували сучасною назвою туристичного центру. Окрім цього, назва перекладається як “морська перлина”; цю скульптуру Ви також зможете побачити при в’їзді в місто.

На пошуки островів

Острів Клеопатри. Неподалік від Мармарису, на заливі Гекова, є надзвичайно гарний острів Клеопатри. Якщо вірити легенді, то від такого подарунку Марка Антонія свого часу відмовилася цариця. Причиною всьому пісок, який згодом замінили. Окрім блакитної води та білосніжного піску на острові є Храм Аполлона та стародавній амфітеатр.

Ще одним знаменитим островом Туреччини є райське місце або Парадайз. Насправді це напівострів, бо з’єднаний із сушею тонкою косою. Доїхати туди можна автобусом, 8 кілометрів на південь від центральної частини міста. Тут і реліктові види рослин, і чисте повітря, і рівні пішохідні доріжки — усе для комфорту відвідувачів. Ті, кому до вподоби активний відпочинок, відправляються до пункту дайвінгу, а гастротуристам прийдуться до душі місцеві ресторани поблизу гавані.

За 80 км від Мармарису базується острів Дальян. Він відомий грязьовими ваннами і черепахами.

Клімат

Найспекотнішими місяцями вважаються липень та серпень (середня t = +35 °C), а от у вересні найоптимальніша температура для відпочинку. Найвищий показник, який зафіксували влітку, досягнув позначки +52 °C. Температура моря дещо прохолодніша, аніж в Анталії, наприклад. Однак, за чистотою моря та пляжів рівних немає.

Куди завітати далі

Останнім часом усе популярнішими є піші прогулянки в горах. Туристи поєднують приємне з корисним: фізичні навантаження, спорт та медитацію, огляд гірських красот або ж просто роблять фото на згадку. Для любителів нічного відпочинку Мармарис також має що запропонувати — вулицю барів. Саме на цій дорозі можна знайти дискотеки, нічні клуби, феєричні шоу, живу музику та вуличних музикантів. Її протяжність від центру аж до пристані, тому складається враження, що тут ніколи не сплять.

Співаючі фонтани. У серці міста з 2012 року встановили такі фонтани, які зі світлом та музикою створюють справжнє шоу. Щодня о 21:00 довкола них збираються туристи та місцеві жителі, щоб побачити нову програму.

Для дітей. Молодше покоління особливо полюбляє аквапарки. Найбільший у Мармарисі “Aqua Dream” за вхід вимагає майже 7 доларів. А у “Atlantis” вхідний квиток вартує на 2 долари менше. Цей вид відпочинку прийдеться до смаку і дітям, і дорослим. Заклади оснащені басейнами, гірками, ресторанами та боулінгом.

Зважаючи на колорит Туреччини, не потрібно забувати про місцеві базари. Вміло поторгувавшись, ціну можна зменшити у два, а то й в три рази. Майже всі продавці дуже люблять таку традицію і з радістю підхоплять Ваше бажання зекономити.

Незважаючи на молодість цього курорту, він встиг здобути славу “перлини” країни. Ще 35 років тому це було звичайне рибальське поселення, а сьогодні Мармарис вітає мільйони туристів. Не засмучуйтесь, якщо раптом за одну поїздку вам не вдалося оглянути всі заплановані місця. Нехай це буде черговим приводом повернутися сюди ще раз наступної відпустки.

Катерина Пащенко