Білорусь: нестандартний туризм

Якщо Вам хочеться відвідати якусь цікаву, неоднозначну і незвичайну країну, яка не надто користується популярністю серед туристів, але водночас має за спиною багату історію, то Туреччина чи Єгипет відпадають одразу. Може, відвідати Білорусь?..

Ні, це не жарт. Відвідати цю країну, поки що приховану від усюдисущих очей туристів, дійсно варто. Можливо, так не скажеш на перший погляд, але там є, на що подивитись. Отже, яка вона Білорусь для туриста?

Як дістатись до Білорусі?

Звісно, найдешевший варіант — автобус. Зараз автобуси до Білорусі ходять майже з усіх міст України. Квиток на такий транспорт з Києва до Мінська коштуватиме близько 400 гривень. Трошки дорожчий, але комфортніший і зручніший варіант — потяг. До Мінська курсують потяги з Одеси та Києва. Квиток у вагоні купе за попереднім бронюванням обійдеться трохи менше як 1000 гривень.

Якщо ж Ви вирішите їхати автівкою, варто врахувати усі труднощі, які можуть виникнути у чужій країні. У першу чергу треба передивитись карту автомобільних доріг у Білорусі, адже там є багато платних доріг. Їх варто знати, аби не потрапити у неприємну ситуацію і не платити штраф за несплату тарифу.

Найцікавіші міста Білорусі

Подорож автомобілем має свої переваги: Ви зможете відвідати більше міст. Особливо варті уваги Мінськ, Гомель та Брест. Що ж цікавого є у цих звичайних на перший погляд містах?

Мінськ. У першу чергу це столиця Білорусі та одне з найбільших її міст. Ви будете вражені чистотою цього міста і країни в цілому. Одна з найяскравіших архітектурних пам’яток Мінська — це Національна бібліотека. Вона просто вражає своїм незвичайним сучасним фасадом будівлі, а ввечері її прикрашає безліч вогнів. Жителі та гості столиці завжди можуть зайти в бібліотеку, познайомитися із читальними залами, книжковим архівом та особливостями самої будівлі.

Наступне місце, яке неможливо оминути, приїхавши до Мінська, — Національний академічний Великий театр опери та балету. Він цікавий не тільки красою будівлі, але й чудовими виставами. В основному спектаклі ставляться російською та білоруською мовами. Потрапити на це дійство може кожен охочий: білет на виставу коштує близько 300 гривень, і воно точно варте того.

Гомель. Його називають другим після Мінська культурним центром Білорусі. Тут розташовані театри, виставкові зали, філармонія, кінотеатр і навіть цирк. У порівнянні зі столицею Гомель набагато компактніший, але це не робить його менш цікавим містом. Щорічно там проводиться близько 20 фестивалів, серед них і міжнародні. Крім культурних місць вартий уваги також Свято-Тихвинський жіночий монастир. Колись зі старообрядницького чоловічого він був перетворений на жіночий.

З першого погляду будівля монастиря зовсім непримітна, але зайшовши в середину, Ви будете вражені його красою та привітністю людей там. Сестри, які живуть у монастирі, викладають у недільній школі. Тут також працюють іконописна і швацька майстерні.

Брест. Звісно, коли ми говоримо про Брест, ми можемо уявляти лише одне місце. Так, це Брестська фортеця — найважливіший пам’ятник Другої Світової війни.

Споруда просякнута енергетикою героїчного опору і мужності її захисників. Аби відвідати цей надзвичайно цікавий музей, потрібно купити квиток, його вартість складає близько 30 гривень.

Їжа в Білорусі

Коли ми їдемо подорожувати, одним із найважливіших питань для нас є їжа. Усі люблять смачно поїсти, а особливо в іншій країні. Тут цікаво скуштувати все: починаючи від звичайної цукерки та закінчуючи «закордонним» борщем. Але у Білорусі екзотичних і особливих страв чекати не варто. Білоруська кухня від української майже не відрізняється. Там також усі люблять з’їсти борщу з салатом із капусти та випити декілька чашок чаю зі смачним десертом. І якщо це Вас ні крапельки не бентежить, то вже після першого візиту до найближчої білоруської їдальні Ви будете у захваті. Попри простоту кухні, усі страви у Білорусі надзвичайно смачні.

Ціни тут трохи вищі, ніж в Україні. Наприклад, у звичайному недорогому кафе салат Вам обійдеться близько 120 гривень, борщ — близько 50, а картопля — 20 гривень за порцію.

Ніхто не буде заперечувати, що ідеальних країн не буває. Навіть у найчистішій країні на вулиці можна знайти гумку, в найдешевшій — дорогий ресторан, а в найпривітнішій — незадоволеного перехожого. Це життя, і воно не без недоліків, але у подорожі Білоруссю кожен знайде для себе улюблене місце, яке закарбується у пам’яті в назавжди.

Подорожуйте, адже саме це робить нас щасливішими.

Ольга Кравченко