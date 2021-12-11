Навколо світу шляхами кіно

Чи хотіли б Ви потрапити до іншого світу? Подивитися, де живуть мисливці на привидів, чи дізнатися, де пірати ховалися від мерців? Цей окремий, загадковий та неосяжний всесвіт зветься – кіно.

Ця подорож не звичайна, вона нагадає Вам про найяскравіші моменти із кінофільмів. У Вас буде нагода відвідати найвідоміші кінолокації та відчути себе свідком усіх тих подій у реальному житті. Фанати кіно та любителі мандрувати будуть просто у захваті, тож пристигніть ремені – Ми вирушаємо!

Аватар: Провінція Хунань

Провінція Хунань розташована у центральній частині Китаю. Це місце навідують понад 50 тисяч туристів за сезон, а населення становить більше ніж 66 мільйонів жильців. На території саме цієї місцевості знаходиться одна з визначних пам’яток міста – парк Чжанцзяцзе, який на період зйомок фільму “Аватар” перетворився на мальовничу та могутню планету Пандору.

Багато глядачів вважали, що усі пейзажі та ліси було відтворено завдяки майстрам художникам й новітнім технологіям, але ні – таке місце існує насправді й знаходиться в Китаї.

Це місце не сплутати ні з яким іншим через його природну унікальність, а саме – свої високі (до 800 метрів) кварцитовані скелі. А також через неймовірну кількість тварин та рослин, які разом утворюють природний ботанічний сад та зоопарк.

Після реконструкції це місце повністю підлаштували під туристів: було побудовано підіймач для найбільш зручного пересування, який має досить цікаву назву – Ліфт Ста Драконів.

Неподалік парку Чжанцзяцзе, в сусідньому парку Уліньюань знаходиться кварцовий кам’яний ліс. А сам парк Уліньюань є провідним туристичним курортом у провінції.

Крім того, для туристів, які цікавляться історією країн, рекомендується відвідати Башту Юеян, Будинок-музей Мао Цзедуна, мавзолеї Яньді та Шуньді та стародавні могили Мавандуй. Такі краєвиди точно затамують Ваш подих.

Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної Перлини: Острів Кайо-Ларг

Кайо-Ларго-дель-Сур (Cayo Largo del Sur) – один із найпривабливіших туристичних напрямків Куби, він розташований у східній частині архіпелагу Канарреос, на острові Хувентуд. Це місце ідеально підійде, якщо Вас тягне до білих теплих пісків та солоних хвиль.

Свою цікаву назву Кайо Ларго отримав внаслідок своєї витягнутої форми, а відомий він тим, що через нього пропливали знамениті пірати й корсари морів, включаючи Христофора Колумба, під час подорожі на острів Сан-Хуан.

Саме на цей острів було відправлено капітана Джека Горобця, де йому судилося збожеволіти від самотності або пустити собі кулю у лоб. Не зважаючи на такі сумні події у фільму, цей острів точно вразить Вас білими піщаними берегами та прозорими водами Карибського моря.

Гра престолів: Алея Дарк Хеджес

Дарк Хеджес — можливо, найкрасивіша букова алея у світі. Знаходиться вона в Північній Ірландії й вважається одним з найпоширеніших місць у цій околиці. Вона виглядає так, ніби автори серіалу забули розібрати декорації, а все через дивовижні буки, які кронами формують загадковий тунель.

Дарк Хеджес, або Темна алея має таку назву не просто так: як і належить будь-якому таємничому місцю, алея має власну примару — Сіру леді. Це привид дівчини, яка сотні років тому померла в одному з прилеглих будинків за нез’ясованих обставин. А на Хелловін тут, кажуть, взагалі можна побачити сотні примар з сусіднього цвинтаря.

У серіалі «Гра престолів» цей маршрут став Королівським трактом – головною транспортною артерією Вестероса. Побачити локацію можна вже у перших двох сезонах.

Один вдома 2: Міст Гепстоу

Цей кам’яний міст розташований у Центральному парку Нью-Йорка. Напевно одне з найромантичніших місць великого міста. На цій локації місцеві полюбляють влаштовувати побачення та пропозиції руки й серця.

Крім новорічного фільму «Один вдома», цей міст також можна побачити у таких кінокартинах як “Жорстокі ігри” та “Диявол носить Прада”.

Якщо Ви хочете зробити незабутню пропозицію другій половинці, то скоріше рушайте саме туди. Це місце виглядає ідеально у будь-яку пору року та має особливу енергетику, тому Ваше освідчення у коханні приречене на успіх!

Мисливці на привидів: Пожежна станція у Нью-Йорку

Здається, коли говорять «Мисливці за привидами» у голові одразу ж грає той самий головний мотив. Якщо у Вас також, то Вам просто необхідно побачити власними очима таємниче лігво головних героїв. Може там залишилося щось містичне? А може там ще живуть герої?

За сюжетом база мисливців за привидами знаходиться у будівлі старої пожежної станції. Автори фільму знайшли ідеальну для зйомок будівлю пожежної частини, розташовану на Мур-Стріт (Moore Street) у південному Манхеттені. Саме звідси мисливці за привидами виїжджали знаменитою машиною ECTO-1, щоб врятувати світ.

Шерлок: Бейкер – стріт 221-б

Бейкер-стріт – єдина вулиця в Лондоні, на якій стоїть будинок з номером, що не збігається з послідовністю із рештою. Ця адреса відома кожному шанувальнику детективів, а саме найрозумнішого з усіх – Шерлока Холмса. У 1990 році було побудовано цілий музей на честь літературного героя та його друзів, створених Сером Артуром Конан-Дойлем. Саме цим персонажам Лондон завдячує своєю найвідомішою адресою: Бейкер-стріт, 221b, район Вестмінстер. До речі, не всі про це знають, але під час написання творів цієї адреси в Лондоні ще не було: Бейкер-стріт на той час закінчувалася на сотому номері будинків.

Будівля музею зведена у вікторіанському дусі в 1815 р. і знаходиться під охороною держави не просто як архітектурна цінність, а як об’єкт, внесений до «Списку будівель Її Величності, що мають історичне та архітектурне значення». Музей має чотири поверхи, які точно відтворюють атмосферу творів. Біля дверей чергує справжній полісмен, одягнений у форму 19 століття, а всі екскурсоводи — в одязі покоївок вікторіанських часів. Повірте, Вам буде на що подивитися.

Цікавий факт: фільмування останньої версії Шерлока (серіалу Бі-Бі-Сі) проводилися не на Бейкер-стріт, а на іншій вулиці, стилізованій під її стиль. Вуличні вказівники замінили, а номер на двері зробили відповідним оригіналу.

Отже, якщо Ви хотіли зазирнути в одну із цих кінокартин, але не знали як, то зараз у Вас є шанс зробити мрії дійсністю. Скоріше плануйте цю незвичайну мандрівку, бо хто знає, може на Вас там вже чекають улюблені герої?

Савченко Анастасія