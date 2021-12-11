Трір – місто римлян, вина та Карла Маркса

Найдавніше місто Німеччини може похвалитися вісьмома об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проте це невеличке місто на заході країни часто не помічають міжнародні туристи. Насправді ж, Трір має чим здивувати.

Трір розташований у регіоні Мозель, де з урожаїв винограду сорту Рислінг виготовляють вино. Вина, вироблені тут, продають і в українських магазинах.

Місто розмістилося неподалік кордону Німеччини з невеличкою країною – Люксембургом. Від нього Трір відділяють всього 30-50 хвилин на авто.

Окрім римської архітектури, у місті можна побачити характерні для Німеччини будівлі. Будиночки пастельних тонів та фахверки прикрашають бруковані вулиці та затишні площі.

«Північний Рим»

Заснували Трір римляни в часи розквіту імперії на берегах річки Мозель. Він став однією зі столиць імперії наприкінці 3-го століття та був відомий як «другий Рим». Відголос римського впливу на архітектуру і донині можна побачити у місті. Трір може похвалитися найбільшою кількістю збережених пам’яток Римської імперії за межами Риму. Багато величних монументів часів могутньої імперії добре збереглись, і сьогодні їх можна відвідати.

Порта Нігра

Порта Нігра з латинської перекладається як «Чорна брама». Вона була споруджена у 180 році, а назва походить від кольору місцевого пісковику, з якого її збудували. Колір каменів потемнішав внаслідок століть ерозії. Будували ворота з величезних блоків, які з’єднували за допомогою металевих скоб.

В добу середньовіччя браму було перетворено на церкву. В такому вигляді вона проіснувала до захоплення Тріра армією Наполеона, який розпорядився відновити первісний вигляд Порти Нігри.

Ця неймовірна чотириповерхова споруда відкрита для відвідувачів. З останнього поверху Порти Нігри відкривається чудовий краєвид історичного центру міста.

Трірський кафедральний собор святого Петра

Цей католицький собор має за плечима 1700 років історії та є найстарішим храмом Німеччини. Впродовж століть собор неодноразово добудовувався та піддавався реконструкціям, тому тепер він поєднує в собі готичні, барокові та романські елементи. Початково собор був у чотири рази більшим за свої сучасні розміри.

Нинішній собор є вражаючим поєднанням різних стилів і точно вартий візиту.

Також у храмі зберігаються багато християнських реліквій.

Церква Пресвятої Діви Марії

Liebfrauenkirche — найдавніша готична церква Німеччини, вона розташована прямо біля південної стіни Трірського собору. Південна частина собору була зруйнована приблизно у 1200 році, а на його фундаменті була побудована Церква Пресвятої Діви Марії.

План церкви нагадує дванадцятипелюсткову троянду, символ Діви Марії. На опорних колонах, що здіймаються до склепіння храму, зображені 12 апостолів.

Імператорські терми

Ці давньоримські громадські лазні проєктувалися з небувалим розмахом у IV столітті за часів імператора Костянтина. Монументальна будівля з 19-метровими арковими стінами мала стати одним із найбільших комплексів лазень на півночі від Альп. Проте будівництво комплексу не було завершено, а згодом його перетворили на римський військовий табір. Впродовж історії споруда також використовувалась як замок та монастир.

Сьогодні залишки лазень можна відвідати та пройтися підземними тунелями термів, подивуватися приголомшливими розмірами споруди.

Найбільшими лазнями Тріра були Терми Варвари, які визнано найстарішими на північ від Альп. Від них сьогодні залишилися підземні тунелі та фундаментні частини, які також можна відвідати.

Римський міст

Римський міст у Трірі — найдавніший міст Німеччини. Як і багато інших архітектурних пам’яток міста, цей міст пройшов через декілька реконструкцій та змін. Дев’ять кам’яних опор мосту датуються 2 століттям нашої ери. Як і Порта Нігра, вони були побудовані з масивних кам’яних блоків та скріплені металевими скобами. Верхню частину відновлювали двічі – у 12 ст. та у 18 ст., після того, як вона була зруйнована під час воєн.

Тут народився Карл Маркс

У 1818 році у Трірі народився основоположник комунізму та соціалізму Карл Маркс. Будинок на Brückenstraße 10, в якому він народився перетворили на музей, який присвячений життю Карла Маркса, а також впливу його концепцій на сучасний світ. Найбільше відвідують музей туристи з Китаю.

Як дістатися?

Автомобілем, такими автомагістралями:

А1 із Саарбрюкена/Кайзерслаутерна; A1/A48 з Кобленца/Кельна; A64 з Люксембургу/Бельгії.

Літаком:

Від міжнародного аеропорту Франкфурт-на-Майні дорога триватиме від двох до трьох годин на поїзді. Також до Тріра прямують поїзди з аеропортів Саарбрюкена, Цвайбрюкена та Кельн/Бонн.

Подорож від аеропорту Франкфурт-Ган на машині триватиме годину. Від аеропорту прямує трансферний автобус, що допоможе доїхати до Тріра.

З аеропорту Люксембурга до міста їхати машиною приблизно пів години. Дістатися до Тріра від аеропорту також можна й автобусом номер 117, що відвезе Вас до готелю та назад.

Залізниця:

Найближче до Тріра розташований Люксембург, подорож триватиме приблизно 50 хвилин. Від Парижа до міста їхати 3.5 години. Від вокзалів Кобленца або Саарбрюкена – одну годину.

Олександра Чанглі