«Столиця Різдва»: святкова казка у Страсбурзі

На початку зими це французьке місто перетворюється на справжнє різдвяне диво. Ми розповімо, чим саме Вас захопить передноворічний Страсбург.

В ельзаському діалекті різдвяний ярмарок Страсбурга назвали Christkindelsmärik, що можна перекласти як «ярмарок Немовляти Христа». Його проводять з 1570 року, тому він є найстаршим у Франції та одним із найперших у Європі. Хоча традиція проводити різдвяні ярмарки прийшла сюди з Німеччини, вона залишилась тут і після переходу міста до складу Франції. Ярмарок Страсбурга унікальний, адже поєднує звичаї обох країн.

У 2020 році через карантинні обмеження було вирішено призупинити його проведення. Цьогоріч різдвяна казка повертається у місто із небувалим розмахом.

Цієї зими ярмарки встановили у 13 різних локаціях центру міста. Зони з різдвяними ласощами розташовані окремо від ділянок із розвагами та подарунками. Гості ярмарків зобов’язані носити маски, а для відвідування обідніх майданчиків мають пред’явити un pass sanitaire (сертифікат про повну вакцинацію). У деяких локаціях його необхідно мати при собі для відвідування всієї території ринку.

Як дістатися до Страсбурга?

До міста легко доїхати на швидкісному поїзді з Парижа, подорож триватиме дві з половиною години. Також неподалік від Страсбурга розташований міжнародний аеропорт.

Цього року готелі міста підготувалися до прибуття великої кількості туристів з різних куточків Франції та з-за кордону. Багато хто бажає відвідати «столицю Різдва» напередодні свят, тому зарезервувати номер у готелі або орендувати квартиру варто заздалегідь.

Різдвяна казка

Фахверкова архітектура Страсбурга нагадує будиночки з імбирного печива. Фасади будівель рясно прикрашені гірляндами, а декоративні іграшки рухаються та відтворюють цілі сцени.

Усі вулиці у Страсбурзі просто сяють від неймовірних декорацій. Особливу атмосферу створюють прикрашені вітрини крамничок міста. Тут можна придбати традиційні для регіону страви, сири, солодощі та вина.

Неможливо оминути увагою величний Страсбурзький собор, всередині якого щороку встановлюють великий вертеп. У 15-17 ст. собор залишався найвищою будівлею у світі. Біля підніжжя готичного храму розташований один із найвідоміших ярмарків міста, який дуже полюбляють туристи.

На різдвяних ринках можна скуштувати місцеві ласощі від виробників Ельзасу та зігрітися глінтвейном. Гаряче вино з духмяними спеціями у Франції називають «vin chaud». Страсбург здивує різноманіттям смаків напою – окрім класичного можна спробувати сливовий, малиновий та багато інших.

Для рідних та друзів можна придбати унікальні сувеніри. Прекрасним та смачним подарунком стане імбирне печиво у формі серця. Також можна купити ялинкові прикраси на пам’ять про різдвяну казку.

Доріжка, освітлена сяйвом більш ніж 600 декоративних зірок, проведе Вас від кварталу «Маленька Франція» до Палацу Роганів (фр. Palais Rohan). Ілюмінація підкреслює унікальність міста та його історичну спадщину, робить атмосферу у місті ще більш поетичною та казковою.

Головні різдвяні локації Страсбурга

Place Broglie. Тут у 1871 році був встановлений Christkindelsmärik, що раніше влаштовували на інших площах міста. З того часу ця площа залишається серцем всього різдвяного ярмарку Страсбургу. Цьогоріч фасад ратуші міста підсвічуватиметься щовечора та зображатиме легенди та казки кожні 40 хвилин, починаючи з 17:00.

Place de la Cathédrale. Цей різдвяний ярмарок неймовірно гарний ввечері. Розташований він напроти Страсбурзького собору – одного із найкрасивіших готичних соборів Франції.

Place Kléber. Ця площа дуже відома, адже тут щороку встановлюють пишну різдвяну ялинку заввишки у 30 метрів. Ялинка Страсбурга – одна з найвищих у Європі, а після тогорічного скасування ярмарку, цієї зими вона сяє як ніколи раніше. Поруч із цією неймовірною ялинкою на цій площі Ви також знайдете ковзанку.

Place Gutenberg. Щороку Страсбург запрошує різні країни на ярмарок. Гість цього року – Німеччина, яка славиться своїми різдвяними ринками. У дерев’яних шале продають традиційні для країни сувеніри, страви та напої.

Перед Палацом Роганів (фр. Palais Rohan). Marché des Délices – риночок місцевої кулінарії, що пропонує скуштувати традиційні делікатеси. До різдвяних свят в Ельзасі випікають цукрове печиво Bredele, його можна спробувати тут.

Place Benjamin Zix. Цей ярмарок розмістився у прекрасній «Маленькій Франції», тому він надзвичайно мальовничий.

Place des Meuniers. Пропонує безліч унікальних подарунків та сувенірів ручної роботи, а також широкий вибір місцевих продуктів – сиру, пива, меду та солодощів. Все це від невеличких виробників регіону.

Place Gayot. Ця локація буде дуже цікавою для малечі, адже тут пропонують багато безплатних майстер-класів для дітей, де вони зможуть створити власні ялинкові іграшки та багато іншого.

Зі Страсбурга можна легко дістатися і до інших різдвяних ярмарків Ельзасу – на поїзді Ви можете доїхати до Оберне, Кольмара та Селестата. Якщо ж Ви подорожуєте машиною, то зможете завітати до Рікевіра, Егісайма або Кезерсберга.

Олександра Чанглі