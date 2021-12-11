Казковий ранок у Парижі

Мабуть кожен мріяв прокинутися вранці та побачити за вікном Ейфелеву вежу і випити кави сидячи на маленькому затишному балкончику, милуючись столицею Франції. Ми підібрали топ-10 готелів, перебування у яких точно додасть вашій поїздці казкової атмосфери.

Pullman Paris Tour Eiffel

4-зірковий готель. Його особливість полягає у тому, що він находиться ближче за всіх до Ейфелевої вежі. Три кроки, і ви на місці. У більшості номерів є балкон з видом на вежу, Сену або Марсове поле.

Зручно також те, що готель розташований близько до станції метро Bir-Hakeim. І ще одне — поруч знаходиться вулиця з кафе, а також магазин із продуктами та пекарня. Тобто справжні французькі круасани будуть на відстані кількох кроків.

Derby Alma

Цей 4-зірковий готель розташований за два кроки від Єлисейських полів та Ейфелевої вежі, отже неймовірний вид із вікна вам гарантовано. А також вишукані інтер’єри, французькі поєднання бежевого-чорного-золотого, найкращий сервіс, і кожен номер як зі сторінки дорогого видання — саме ця картина представляється на чолі з фразою «ідеальна подорож Францією».

Готель Derby Alma знаходиться в 8 хвилинах ходьби від метро Alma – Marceau, звідки можна без пересадок дістатися до центру міста та ділового району.

Готель має всі зручності для незабутнього відпочинку і підходить як для туристів, так і для ділових мандрівників. Тут завжди панує вишукана та затишна атмосфера.

Le Marquis Eiffel

Якщо ви надаєте перевагу тихиму та спокійному відпочинку, то цей готель для вас!

Le Marquis Eiffel також розташований недалеко від головного символу Парижа. Тут практично немає туристів, що робить ваше життя повністю французьким.

Також готель знаходиться всього за 10 хвилин від садів Трокадеро. У номерах готелю Le Marquis Eiffel є телевізор з плоским екраном та супутниковими каналами.

Вранці гості можуть вибрати сніданок «шведський стіл» або континентальний сніданок на терасі. Крім того, в готелі Le Marquis Eiffel відкрито лаунж-бар та бібліотека.

Shangri-La Hotel

Якщо вас не можна здивувати одним лише видом із вікна, тоді подивіться на цей варіант. Це не просто готель – це справжній замок!

Shangri-La, Paris займає будинок колишнього палацу принца Роланда Бонапарта, внесений до списку історичних пам’яток Франції. Він розташований навпроти Ейфелевої вежі, на протилежному боці Сени. У готелі працюють 2 ресторани, один з яких відзначений зіркою Мішлен. До послуг гостей критий басейн, що знаходиться у колишній стайні Роланда Бонапарта. А також хаммам і спа-процедури у номері. Або ви можете провести час в історичному більярдному залі з каміном. Відстань до площі Трокадеро становить 500 метрів.

Як фірмові люкси, так і інші номери оформлені в кремових, білосніжних та синіх тонах, поєднуючи європейські імперські традиції з азіатською естетикою. В усіх номерах є окрема вітальня з письмовим столом і ванна кімната з окремою ванною кімнатою, мармуром, підлогою з підігрівом, тропічним душем і туалетно-косметичним приладдям Guerlain. Номери та люкси обставлені меблями, виготовленими на замовлення, та декоровані кришталем.

Hôtel de l’Avre

Розташований у центрі Парижа готель de l’Avre пропонує індивідуально оформлені, елегантні номери з телевізором із плоским екраном.

Парк Марсово поле, що виходить на Ейфелеву вежу, знаходиться в 700 метрах від готелю. Усі номери мають ванну кімнату, а деякі виходять у приватний садок.

Hôtel du Square d’Anvers

Цей 2-зірковий готель ідеально розташований поруч із площею і за 100 метрів від станції метро Anvers, за 300 метрів від базиліки Сакре-Кер і за 10 хвилин ходьби від вокзалу Гар-дю-Нор.

Із його вікон відкривається чудовий вид на Ейфелеву вежу та Сакре-Кер одночасно. Монмартр — галасливий район, проте саме цей готель знаходиться трохи осторонь туристичної суєти, в тихому паризькому дворику.

Великі кімнати, балкончик, приємний вид із вікна та гарний сніданок не залишать вас байдужими Сніданок «шведський стіл» подають у залі для сніданків, з якого відкривається вид на літній сад і терасу. Мулен-Руж та знамените кафе Amelie’s розташовані за 10 хвилин ходьби від готелю.

До інших визначних пам’яток, як Тріумфальна арка і площа Нації, можна доїхати без пересадок на громадському транспорті.

Hotel Elysa-Luxembourg

Elysa-Luxembourg розмістився в будівлі 19-го століття в самому центрі Латинського кварталу. У розпорядженні гостей звукоізольовані номери оформлені в сучасному стилі. В інтер’єрі залу виділяються стіни із відкритою кам’яною кладкою.

Цей готель можна виділити за його надзвичайно зручне розташування – виходиш із готелю, повертаєш ліворуч, і перед тобою відкривається Люксембурзький сад. Навпроти – продуктовий магазин, а справа гарне кафе.

Також варто зазначити, що готель Elysa-Luxembourg розташований у 15 хвилинах ходьби від Собору Паризької Богоматері та станції регіонального експрес-метро Luxembourg, звідки можна за 35 хвилин доїхати до аеропортів Руассі та Орлі.

Hotel Lutetia

Знаменитий розкішний готель Lutetia розташований в районі Сен-Жермен-де-Пре, на лівому березі Сени, за 5 хвилин ходьби від універмагу Le Bon Marché і за 2 км від музею Лувр.

Цей готель із 184 сучасними номерами, у тому числі 40 люксами та 7 фірмовими люксами, став однією з «візитних карток» Парижа. Свого роду особливістю готелю стала оброблена мармуром ванна кімната з безкоштовним туалетно-косметичним приладдям марки Hermès.

У деяких номерах є балкон з видом на Ейфелеву вежу, а в деяких люксах – тераса на даху з панорамним видом на Париж.

У оздоровчому центрі Akasha Holistic Wellbeing працюють фітнес-центр, сауна, парова лазня та 17-метровий критий басейн із природним освітленням. За додаткову плату передбачено широкий вибір спа-процедур.

Щоранку сервірують різні варіанти сніданку, включаючи халяльний, кошерний, безглютеновий і вегетаріанський сніданок.

Готель також має 2 внутрішніх двори, де можна перекусити, ексклюзивний сигарний лаунж і джазовий бар, спроектований Жаном Мішелем Віллмоттом.

Hôtel Saint-Marc

Готель Saint-Marc в стилі арт-деко з терасою та видом на сад розташований у Парижі в регіоні Іль-де-Франс, за 600 метрів від Опери Гарньє. До послуг гостей спа-центр, хаммам та бар.

За попереднім запитом усі гості можуть відвідувати спа-центр та користуватися басейном. Також є кілька приємних дрібниць, таких як безкоштовна випічка та чай у другій половині дня.

Готель Saint-Marc розташований за 1,1 км від музею Лувр та саду Тюїльрі. До аэропорту Париж-Орлі – 16 км. Це надає можливість обійти усі визначні місця Парижа.

Montfleuri

Бутік-готель розташований у престижному XVI окрузі, за 500 метрів від знаменитих Єлисейських полів і за 800 метрів від станції метро Porte Maillot та Палацу конгресів.

Прогулянка до станції метро Charles de Gaulle-Etoile, звідки можна дістатися до Музею Лувру, займає 5 хвилин.

Вид із вікна на Тріумфальну арку. Кожного ранку сервірують шведський стіл, але якщо бажаєте більше поринути у атмосферу місця, поряд знаходяться кафе та кав’ярні.

А також у вас буде свіжа газета щодня.

Створіть собі казкову відпустку та прокидайтеся, дивлячись на Ейфелеву вежу!

Валерія Сиротенко