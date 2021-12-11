Як туристові прожити день у столиці на мінімальну суму

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Валерія Сиротенко

Будемо відверті, Київ – не найдешевше місто України. Але це зовсім не означає, що тут немає можливості відпочити, не розтративши при цьому всі свої збереження. Звісно це можливо, але потрібно знати куди і коли йти.

Сніданок за 1 грн

Мова йде про заклад “Mastro”, де ви справді можете замовити сніданок на вибір за 1 грн (за такою ціною лише половина позицій, інші коштуватимуть 50 грн). Проте спочатку доведеться заплатити за будь-який гарячий напій, його ціна може коливатися від 35 до 70 гривень.

Ресторан можна знайти за адресою вул. Костянтинівська 19. Але пам’ятайте, що сніданковий час обмежений та триває з 10:00 до 12:00. Також можливо доведеться трохи зачекати, поки звільниться столик, але сніданок того коштує.

Любо & Дорого

Ще один заклад у центрі Києва, що пропонує вам скуштувати сніданок за 1 гривню. Правила ті самі: купуєте будь-який гарячий напій та обираєте сніданок. Любо & Дорого — новий формат, прорив для молоді, де можна вишукано посмакувати млинцями та провести гарно час. Замовити смачні напої та насолодитись приємною атмосферою.

Сніданковий час тут починається трохи раніше, о 9:00 та закінчується о 11:30.
Адреса: вул. Басейна ½

Сніданок + лекція

Якщо ви шукаєте, де поснідати в Києві, і разом з тим перейнятися атмосферою міста, вам сюди! Простір закладу Chicken Kyiv сповнений атрибутів, які переносять у часи минулого: світильники (одна з люстр точнісінько така сама, як на станції метро ‘’Олімпійська’’) , панно, вітражі, палітра зелених кольорів, лаковані поверхні.

У меню широкий вибір сніданків за 159 грн. У нього входить келих вина або філіжанка кави, етажерка з намазанками та хлібом, а також основна страва на вибір. А якщо завітаєте у суботу, то матимете можливість не тільки смачно поїсти, але також послухати гіда, який розповість гастрономічну історію міста.

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (на розі вулиць Городецького та Заньковецької)
Сніданковий час: по будням з 9:00 до 12:00, по вихідним з 9:00 до 13:00

Безлімітна кава у Mimosa Brooklyn Pizza

Ресторан спеціалізується на піці тривалого періоду ферментації, також тут пропонують пасту й сніданки. Заклад назвали найкращим відкриттям 2017 року за версією ресторанної премії «Сіль», за два з половиною роки роботи він став частиною не лише ресторанного бізнесу, а й міського життя Києва.

Особливістю “Mimoza” є їх спосіб приготування тіста для піци. Тісто бродить 72 години, через що з’являється гіркуватий смак , тому піца виходить ніби з вуглинкою.

Ще однією особливістю закладу є те, що до кожного сніданку тут подають безлімітну фільтр-каву.

Заклад знаходиться за адресою вул. Басейна ½

Де поїсти розібралися, але що робити далі? А далі ви можете поринути у світ мистецтва абсолютно безкоштовно!

«Пінчук Арт центр»

Важко знайти жителя столиці, який жодного разу не відвідував виставки у Пінчук арт центрі. Тут ви можете насолодитися сучасним мистецтвом. Виставки проводяться регулярно, а кожна із них індивідуальна. Також вони доволі часто бувають нестандартні та можуть викликати суперечливі враження, але ж це мистецтво.

Пінчук займає аж 4 поверхи, тому коли прогуляєшься виставкою ніби справді поринаєш у світ сучасного мистецтва. А також, що не менш важливо – вхід вільний. Тільки не забувайте, що понеділок – вихідний.
Адреса: вулиця Велика Васильківська, Басейна 1, 3-2

Дні вільного відвідування

Ви можете безкоштовно відвідати музеї у такі дні. Вони існують майже у кожного академічного музею Києва. Цю інформацію легко знайти у відкритому доступі. Тому, якщо давно хотіли відвідати певний музей, перевірте спочатку, коли у них вільні дні та не відкладайте на потім.

Найпопулярніші музеї:

Національний музей українського декоративного мистецтва – кожний останній понеділок місяця
Адреса: вулиця Лаврська 9
Музей західного та східного мистецтва імені Богдана та Варвари Ханенків – перша середа місяця з 10:00 до 14:00. Але для школярів та студентів вхід безкоштовний кожної неділі.
Адреса: вулиця Терещенковська 15
Природничий музей – перша середа місяця із 10:00 до 13:00.
Адреса: вулиця Богдана Хмельницького 15
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України – кожної неділі
Адреса: вулиця Лаврська, 5
Музей Тараса Шевченка – останній четвер місяця
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 12
Національний музей історії України – останній понеділок місяця.
Адреса: вулиця Володимирська, 2

Прогулянка на природі

Якщо бажаєте відпочити на природі, обирайте Голосіївський парк. Це величезний ліс площею 4521 гектарів, де можна влаштувати пікнік (для цього там є альтанки), подихати свіжим повітрям і навіть знайти київський водоспад.

А у глибині парку знаходиться астрономічна обсерваторія, у якій за попередньою домовленістю вам можуть провести безкоштовну екскурсію. У вас навіть буде можливість подивитись у справжній телескоп.

Вид на місто із вікон громадського транспорту

Це може здатися дивним, але є доволі багато цікавих маршрутів автобусом та тролейбусом, завдяки яким ви матимете змогу роздивитися не тільки саме місто, але і його околиці. Як наприклад, 12 трамвай, що їздить від Контрактової площі до Пущі Водиці. А 14 тролейбус прокатає вас від ботанічного саду імені Гришка до вокзальної площі, проїжджає він найзнаковішими вулицями міста.

Смачно поїли, а екскурсію сходили, місто подивилися, але ж і переночувати десь потрібно. Міркуючи про бюджетний варіант ночівлі, на думку одразу спадає хостел. Але ж хуба цікаво жити у звичайному хостелі? Звісно ні. А що як ви можете провести ніч у справжньо київському вагоні метро?

Ніч у вагоні метро

Смачно поїли, а екскурсію сходили, місто подивилися, але ж і переночувати десь потрібно. Міркуючи про бюджетний варіант ночівлі, на думку одразу спадає хостел. Але ж хіба цікаво жити у звичайному хостелі? Звісно ні. А що як ви можете провести ніч у справжньо київському вагоні метро?

Так, це справді можливо. Нехай це також стане частиною вашої екскурсії.
Річ йде про ночівлю у справжньому, хоча вже й не робочому, вагоні метро. Так званий Metro Hostel розташований на вулиці Костянтинівській, 71-Д. Концепція Metro Hostel – номери у стилі відомих станцій метро у світі: від Grand Central у Нью-Йорку до People’s Square в Шанхаї. Дизайн хостелу розробила ізраїльська архітектурна студія Oren M.A.Z Architects, його побудували протягом двох років.

Усього в хостелі вісім чотиримісних номерів. У кожному номері є місце для верхнього одягу та особистих речей, туалетна кімната, Wi-Fi та особисті шафи із замками. Також є душ із роздягальнями, вітальня зі столиками та кухня.

Доба у такому хостелі обійдеться вам у 400 грн.

Сподіваємося, ця стаття змінила ваше ставлення до “дорогої столиці” та зруйнувала деякі стереотипи, адже тепер ви знаєте, як витратити мінімум коштів та отримати максимум вражень.

Валерія Сиротенко 

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