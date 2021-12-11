Солоний Марс або рожева казка в Україні

Рожеві озера це не вигадка та не фантазія художників, вони справді існують. Більше того їх легко знайти в Україні, а потрапити можливо навіть громадським транспортом. Чому озера мають незвичайний колір, лікувальні особливості, як доїхати та що там робити – читайте далі!

Як таке можливо?

Насправді ж, цьому є доволі легке пояснення та ніякої магії. У фантастичному забарвленні озер винні одноклітинні водорості. Під дією сонця водорості виробляють каротиноїди, найбільше – бета-каротин – той самий, що міститься у моркві. Чим вища температура, тим більше випаровується води з озер, тим насиченіший колір. До речі, крім каротиноїдів, в таких озерах багато брому, магнію, натрію та інших мінералів, що роблять їх цілющими та корисними. Купання у водоймі сприяє підвищенню імунітету, а також корисне для людей із захворюваннями суглобів та шкіри.

Озеро Сиваш

Сиваш – це не озеро, а система, що складається з 11 заток, довжиною 200 км. Серед них і рожеві озера – Лемурійське та Генічне. Солона вода потрапляє сюди з Азовського моря та завдяки швидкому випаровуванню відбувається кристалізація солі. Воно справді унікальне та має лише три аналога у світі – Мертве море на Близькому сході, озеро Кара-Богаз-Гол в Туркменістані та Велике Солоне озеро у Сполучених Штатах Америки.

Солі на Сиваші так багато, що вона проникла навіть у ґрунт, утворюючи на низинних ділянках солончаки і солонці, на яких росте рослинність,що стійка до солі.

Назва озера походить від кримськотатарського слова “бруд”, а в народі озеро часто називають Гнилим морем через специфічний запах. Вода в Сиваші дуже насичена сіллю й тримає тіло на поверхні, а середня глибина – 1 м.

Як доїхати до озера Сиваш?

Автомобілем: До Генічеська та Генічеської гірки.

Громадським транспортом: Потягом із Києва, Хмельницького, Львова, Дніпра, Кривого Рогу до станції Новоолексієвка, далі електричкою до Генічеська, потім автобусом або таксі до Арбатської стрілки.

Лемурійське озеро

Це озеро одне з найвідоміших в Україні. Знаходиться в Херсонській області, в селі Григорівка. Історія озера досить цікава, адже воно утворилося внаслідок людської діяльності. 26 серпня 1969 року на березі Сивашу впав радянський бомбардувальник, під час робіт рятувальники поглибили прірву та й зачепили водоносні горизонти. Згодом воронка наповнилася водою, яка була солоніша за ту, що у Сиваші.

З часом почали поширюватись розповіді про лікувальні властивості солоної води озера і навколо озера почала розвиватись індустрія зеленого туризму. Місцеві називали озеро “Яма”, але потім воно отримало назву на честь міфічного континенту Лемурії.

До речі, цілющі грязі озера легко можна придбати на місці. Зараз на озері є мінімальна інфраструктура – душ, туалет, а також альтанки, де можна відпочити та поїсти.

Як доїхати до Лемурійського озера?

Автомобілем: через Херсон до Чаплінки, далі на Григорівку та по вказівниках до озера. Громадським транспортом: потягом до Херсона, потім автобусом до Чаплінки, звідти автобусом або таксі до Григорівки.

Генічеське озеро

Генічеське озеро – дитина великого Сиваша. Колись це була його затока. Та й живиться озеро за рахунок вод Сиваша, завдяки каналу.

Розташоване Генічеське рожеве озеро в селі Приозерне на Арабатській стрілці. Тут видобували сіль ще з 1840 року, але нині завод не працює, а озеро перетворилося в місцевий курорт. Колись саме сюди їздили добувати сіль чумаки.

На згадку про промисловий видобуток солі залишились руїни заводу та стовпчики, що розділяють озеро на чеки. Сіль у Генічеському озері збагачена бета-каротином, це одне з чотирьох місць у світі, де можна його добути.

Будьте обережні та пам’ятайте! Хоча озеро і не глибоке, але під шаром солі може знаходитися 1-1,5 м багнюки.

Як доїхати до Генічеського озера?

Автомобілем: Від Генічеська вздовж Арабатської стрілки, до вказівника «Пансіонат Арабатська стрілка», за ним праворуч до “Сільпрому”.

Громадським транспортом: до Арбатської стрілки (Генічеська, Щасливцеве або іншого населеного пункту на Арабатській стрілці), далі на таксі або автобусі до Приозерного.

Озера на Кінбурнській косі

На Кінбурнській косі, неподалік села Геройського також можна знайти великі рожеві озера. Це діючі соляні промисли, сіль тут видобувають відкритим способом, переганяючи солону воду через чеки, доки вона не перетвориться на рожеву ропу. Це одне з місць, де колись добували сіль чумаки.

У кінці серпня місцеві жителі відмічають Свято солі та риби (інколи поєднується з Днем Незалежності), варять козацький куліш та влаштовують ярмарку.

Як доїхати до рожевих озер на Кінбурнській косі?

Автомобілем: Через Херсонську область, Цюрупинськ, Голу Пристань, Збур’ївку, Геройське. Машина повинна бути повно привідною, інакше не проїхати

Громадським транспортом: Від центрального автовокзалу Миколаєва відходить автобус «Миколаїв – Кінбурнська коса».

Озеро Солонець-Тузли

Озеро Солонець-Тузли знаходиться в Миколаївській області неподалік села Рибаківка.

З давніх часів тут також видобували сіль відкритим способом. На цьому озері, на сольових промислах працював Максим Горький. Саме тут відбувається дія його автобіографічного оповідання «На солі» На поверхні озера знаходиться біла сіль, під нею – рожева.

Зараз це місце відпочинку та оздоровлення грязями, а також заповідна зона та місце гніздування багатьох птахів.

В спекотну пору озеро майже повністю пересихає та стає білим, тож найкращий час для відвідування – весна та початок літа. Але у цей період воно привертає увагу любителів грязелікування.

Як доїхати до озера Солонець-Тузли?

Автомобілем: Озеро Солонець-Тузли знаходиться на північній околиці курортної частини селища Рибаківка. Від траси М14 близько 12 км, поворот на південь, на село Тузли.

Громадським транспортом: З автовокзалу міста Миколаїв в літній період щопівгодини відправляються маршрутки в селище Рибаківка. З автовокзалу міста Одеса кожні 10-30 хвилин відправляються автобуси та маршрутки в сторону міста Миколаїв. Необхідно вийти на станції «Поворот на Рибаківка». Звідти постійно йдуть автобуси, маршрутки до села Рибаківка (в літній період).

Відтінок озер залежить від пори року: чим посушливіший і спекотніший сезон, тим насиченіший рожевий колір вони мають. Тому найкращий період відвідування озер – літо. Виключення – озеро Солонець-Тузли, в спекотну пору водойма майже повністю пересихає та стає білою, тож туди краще вирушати навесні та на початку літа.

Валерія Сиротенко