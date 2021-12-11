Печера Постойна — перлина Словенії

Ви вже знаєте, що Словенія — це країна, у якій є на що подивитись. Тепер час дізнатись про найбільш відвідувану печеру у світі — Постойну.

Система Постойнских печер (словен. Postojnska jama), що знаходиться на Півдні Словенії, простягається на 20,5 тисяч метрів під землею. 5,3 кілометра відкриті для відвідування — це найбільший за протяжністю відкритий для туристів печерний простір у світі. Запрошуємо вас дізнатися цікавинки Постойнскої печери.

Потяг

Печера Постойна — єдина у світі карстова печера, у якій прокладено залізничну колію. Довжина цієї підземної колії — 5 кілометрів! Ви можете відвідати півторагодинну екскурсію, під час якої унікальний підземний потяг возитиме вас коридорами й залами печер. Вагони — відкритого типу, тож ви будете бачити усю красу підземелля навколо та над вами.

Підземна ріка

Система Постойнских печер утворилася завдяки водам ріки Півки, що розмивала ґрунти своєю підземною течією. Ця ріка і досі протікає на відкритому відрізку печери та має поверхневу (якщо так можна сказати про зали підземелля) довжину 800 метрів, а потім зникає під землею.

Концертна зала

Одна з найбільших зал печери Постойна являє собою простір для концертів, де здавна проводилися музичні заходи. Наприклад, у 1930 році тут давав концерти міланський оперний театр «Ла Скала». Якщо заздалегідь дізнатися про музичну подію, що проводитимуть у печері, то можна влаштувати відпустку у Словенії саме у ці дати. Зробити це варто заради того, щоб відвідавши концерт у Постойні, відчути акустичну міць музичного виконання у печерах.

Сталактити й сталагміти

Мінеральні утворення циліндричної або конусоподібної форми, що називаються сталактитами — якщо вони «виростають» зі стелі (як бурульки), і сталагмітами — якщо «ростуть» з підлоги як колони. Утворюються вони від осаду кальциту та інших мінералів, які є у складі води, що крапає зі стелі печери.

Сталактити і сталагміти формуються сотні тисяч років кожен.

У словенській печері Постойна, під час екскурсії чи прогулянки залами ви будете постійно споглядати це неймовірне явище природи.

Перлиною і символом Постойнских печер є величезний сталагміт «Білий діамант», що за оцінками науковців, формувався більше мільйону років, тож ми радимо вам побачити це диво на власні очі!

Фауна

Ще одним символом печери Постойна є рідкісна і незвичайна ящірка — Європейський протей, яку також називають рибка-людина.

Унікальність у тому, що ця ящірка живе у воді та має кінцівки, що робить її схожою на амфібію. А ще, деякі особини цього виду живуть понад 100 років! Непогано для невеличкої ящірки, справді?

У печері є спеціальний акваріум, у якому туристи можуть спостерігати маленьких амфібій, а також їх можна (але складно) роздивитись у підземній річці Півці. Таких тваринок можна побачити лише у річкових печерах Балканського півострова, вони дуже рідкісні й незвичні, тож варті вашої уваги.

Замок

Поблизу печери Постойна розташований Пред’ямський замок, що наче визирає зі скель. Це найбільший печерний замок у світі, що стоїть уже 800 років.

З Постойнскими печерами його зв’язують таємні ходи, у яких мешканці замку ховалися під час численних війн на території Словенії.

Для туристів, окрім оглядів замку, влаштовують репродукцію лицарських турнірів, у яких найсміливіші можуть взяти участь. Тож обов’язково відвідайте Пред’ямський замок і отримайте незабутні враження!

Печера Постойна, як і Словенія, — прекрасна і різноманітна своїми явищами та локаціями. Щиро радимо вам спланувати відпустку у цей дивовижний куточок світу.

Єлизавета Романенко