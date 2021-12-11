Сад Європи: Парк Кекенгоф у Нідерландах

Квіти, квіти й ще раз квіти. Увесь парк Кекенгоф присвячено прекрасним тюльпанам, нарцисам, крокусам, гіацинтам і це ще не все… У матеріалі ми розповідаємо про Сад Європи та даємо поради мандрівникам.

По-перше

Щоб відвідати Кекенгоф, варто планувати свою подорож у Нідерланди на весну, оскільки парк квітів щорічно відкривається для відвідувачів приблизно з 20-х чисел березня і працює до 20-х чисел травня.

Ми радимо відвідати Сад Європи у квітні, коли цвітіння рослин найпишніше, а погода ласкава.

Також, наприкінці квітня у Кекенгофі проходить «Bloemencorso Bollenstreek» — наймасштабніший парад квітів, із яких складено композиції тварин, людей і рослин, висота яких досягає 4 метрів.

По-друге

Якщо ви збираєтесь у Кекенгоф самостійно, а не разом з турагенцією, радимо подбати про житло за 3-4 місяці до візиту у парк, оскільки місця у найближчих до нього готелів будуть повністю заброньовані вже за 30 днів до відкриття виставки квітів. Такий попит…

По-третє

Якщо ви дісталися у Нідерланди літаком, варто спланувати трансфер до Кекенгофу. Це може бути рейсовий автобус, на який можна заздалегідь купити квитки онлайн, чи автомобіль в оренду, який можна взяти прямо в аеропорту, ба навіть, вертоліт, якщо ви хочете дістатися Саду Європи красиво і маєте декілька вільних тисяч євро.

Історія парку квітів

Назва парку Кекенгоф — з нідерл. «Кухонний двір», походить з 15 століття, коли ця територія вкрита лісами слугувала мисливськими угіддями голландській правительці Якобі. Там був (і досі є) замок Тейлінген на території якого, вирощували трави та зілля для кухні. Фактично, Кекенгоф — це город, звідси й назва.

З часом, поблизу кухонного двору було побудовано садибу, власники якої змінювалися тричі. Реорганізація ландшафту Кекенгофу зі звичайного саду у парк квітів відбулась у 1940-х роках, коли з’явилась ідея створити експозицію просто неба для продажу квітів, серед яких були тюльпани, нарциси, гіацинти і японська сакура.

Виставку у Кекенгофі відкрила королева Нідерландів Юліана у 1949 році. Роками парк квітів змінювався і ставав все більш популярним туристичним напрямом з кожним роком.

Сьогодні

Сучасний Сад Європи — це 32 гектари, на яких представлено близько 7 мільйонів цибулинних рослин: гіацинти, крокуси, нарциси, рябчики, але найбільша кількість з усіх видів рослин у Кекенгофі (4,5 млн одиниць) — це, звичайно, тюльпани. Там для них відведено цілі поля, луки й величезні клумби.

Тюльпани висаджено особливими малюнками і візерунками, підібрано за кольорами та оформлено у дивовижні композиції. Також на території парку квітів є багато озер і каналів, берега яких з’єднані між собою 40 містками. Приїжджаючи у Кекенгоф будьте готові багато ходити, загальна довжина доріжок і маршрутів парку складає близько 15 кілометрів, але повірте, прогулянки садом у тіні дерев (яких там також дуже багато) принесуть вам задоволення і приємні емоції.

Під час прогулянки рекомендуємо подивитись вітряний млин — цікава пам’ятка Кекенгофу, також, відвідати криті оранжереї, у кожній з яких тематично підібрано і композиційно висаджено різні види квітів. А також, обов’язково посидьте в одному з човників, що стоять на чисельних озерах та прикрашені квітами, і романтичний настрій вам буде забезпечено.

Загалом, якщо ви в Нідерландах весною — не відвідати парк Кекенгоф — просто гріх, тож бажаємо вам зробити вашу подорож цікавішою і прекраснішою! Гарних вражень!

Єлизавета Романенко