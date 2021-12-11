Корисні додатки, для подорожей Іспанією

Особливо, якщо ви самостійно подорожуєте іншою країною і вам просто необхідні спеціальні додатки для вдалої подорожі. Тож ми підготували корисні сайти, соціальні мережі та додаткові програми, які забезпечать комфортну подорож до Іспанії.

Кращі додатки в Іспанії

TIENDEO- додаток, який корисний для тих, хто приїхав задля шопінгу. Там ви зможете дізнатись про знижки у великих магазинах Іспанії. Є дуже популярним серед місцевих жителів. Бо, більшість туристів не знає про цей додаток. За останніми даними, ним користується вже понад мільйон користувачів.

AROUND ME- універсальна програма, яка буде корисною для кожного туриста в Іспанії. Завдяки їй ви зможете визначити, де поблизу знаходяться банкомати, аптеки, лікарні або кафе-ресторани.

CAMPINGES- якщо, ви приїхали туристичною групою, то цей додаток точно стане вам у нагоді. Адже він Містить багато маршрутів, вказівки кемпінгів, фотографій та порад від інших туристів. Та ще один додаток, який буде корисним під час подорожі – це AEMET – там ви знайдете дуже точні прогнози погоди на всій території Іспанії, що погодьтеся, дуже важливо при плануванні маршрутів та екскурсій.

FINTONIC – програма, яка допоможе вам планувати бюджет, витрати, аналізувати кількість грошей, карткові рахунки тощо. Додаток має зв’язок із банками Іспанії і тому допоможе грамотно вести бухгалтерію всім користувачам та правильно розрахувати туристичний бюджет.

BADI – найкраща програма в Іспанії за підсумками минулого року. Допомагає знаходити собі сусіда з винайму житла. Знаходить поблизу квартири (кімнати) з фото та «знайомить» їх власника з тими, хто теж шукає житло. Можна знайти бюджетні варіанти для туристів . Прекрасна альтернатива дорогим готелям, якщо подорож планується справді бюджетна.

Сім-карта для Іспанії

Відомий оператор зв’язку Vodafone пропонує тарифний план за 3 євро (абонент може користуватися і трафіком, і дзвонити в будь-яку країну зони дії) або за 6 євро (нараховується лише Інтернет, зате денний обсяг – 1 Гб).

Також спеціально для Іспанії оператор Orange підготував спец. тариф Mundo, вигідний у плані використання Інтернету.

Вартість 500 МБ = 6 €, також можна купити 2 ГБ за 15€, термін дії – місяць.

Такий варіант буде корисним для тих, хто планує довгострокову подорож.

Валерія Скопець