Унікальні музеї України

Україна багата на ремесла. Здавна на території нашої країни процвітали килимарство, гончарство, зброярство, емальство, ткацтво, вишивання. Зараз багатьом з цих ремесел присвячені музеї в різних регіонах України. І деякі з цих музеїв по- справжньому унікальні.

Музей емалі під відкритим небом

Є в Дніпрі унікальний дворик- музей під відкритим небом, де можна провести час аж ніяк не сумуючи!

Йдеться про музей художньої емалі, в експозиції якого більше 300 експонатів: роботи кращих українських майстрів–емальєрів, твори художни ків з Польщі, Чехії, Франції.

Серед цих трьохсот експонатів є по- справжньому унікальні, наприклад, монументальні полотна – розміром 2*1,5 – із зображенням Козака Мамая та Японського воїна Самурая.

Новий музей відкрив двері у 2015 році і з того часу Дніпро став емалевим центром України.

Музей має декілька векторів роботи. Перший- Майстерня художньої емалі. Вона працює у режимі періодичних симпозіумів та конференцій. Учасники заходів– художники із різних міст України. Завдяки таким професійним форумам митці можуть продемонструвати власні мистецькі здобутки, заявити про себе світу.

Інший напрямок діяльності музею – Спільний проект Дніпропетровської Обласної державної адміністрації та Музею японської гравюри. У рамках проекту було виконано в емалі 12 національних сучасних сакральних символів України та Дніпропетровщини , які відтепер прикрашають алею біля найбільшого флагштоку в Дніпрі.

Музей ткацтва

Музей ткацтва у Буші на Вінниччині- це інтерактивний простір, де кожен знайде собі щось до душі.

Відвідавши музей ви зможете побачити різноманітні верстати, старовинні килими («килими»), доріжки/веретки, рушники та багато інших виробів.

У відвідувачів є можливість спробувати попрацювати за верстатами та відчути всі тонкощі ткацького ремесла, процесу виробництва тканини.

Музей скла

Музей скла у Львові – єдина в Україні виставкова та організаційна платформа промоції мистецтва художнього скла.

Засновником та ідейним натхненником її створення є відомий український художник і професор Андрій Бокотей Музей знаходиться в старовинній будівлі, побудованій у 1593 р. Підземелля, у якому розміщений Музей, було побудовано раніше – воно залишилося від готичної будівлі. Колись ці приміщення відігравали дуже важливу роль, бо використовувалися як склади для товарів Колекція музею складається з понад 350 робіт, деякі артефакти- від І—ІІ ст. н.е.

Починаючи з 1989 року кожні три роки у Львові проводяться міжнародні симпозіуми гутного скла За увесь час у них взяли участь понад 150 художників-склярів.

Відвідувачі музею можуть помилуватися унікальними роботами, виконаними художниками-склярами з України і багатьох закордонних майстрів з Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Білорусі, Чехії, Естонії, Франції, Японії, Литви, Латвії, Польщі, Іспанії, Словаччини, США, Росії, Фінляндії, Туреччини, Португалії.

Музей вишиваних ікон

6 червня 1999 року на празник св. Юрія Змієборця відкрито у Львові музей вишиваних ікон та образів. Це перший музей такого роду не тільки у Львові, але й у цілій Україні. Засновником проекту є отець доктор Дмитро Блажейовський.

Спочатку в музеї було розміщено понад 70 ікон та образів, вишитих прямо на канві. Серед ікон є українські чудотворні ікони Богородиці, іконостасні ікони, ікони 12 празників. Представлені ще 4 ікони Богородиці: Софійська Оранта, дві Покрови та Одигітрія; півпостатна ікона Ісуса Хреста, пара до Одигітрії.Є 6 страсних ікон.

Значну частину експозиції становлять ікони святих чоловіків та жінок. Поза тим є вишиті портрети: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та Маркіяна Шашкевича і вишита картина Сластіона – бандуристи та Мухина «Слава 4козаків », Лебеді над Дніпром. три вишиті композиції квітів. Особливою цінністю цих ікон і образів є те, що для вишивання всіх ікон та образів у Музеї є видрукувані узори і кожний охочий може їх вишити.

Розповідь про музей буде неповною без короткої біографії його ініціатора. Отець-доктор Дмитро Блажейовський народився 21 серпня 1910 року в селі на Лемківщині. Філософію, теологію та історію вивчав у католицьких університетах в Римі. Був священиком у різних місцях Сполучених Штатів Довгий період мешкав у Римі, займаючись науковою працею і мистецькою творчістю (вишиванням ікон). Видав друком двадцять п’ять наукових праць і десять статей – усі з церковної історії, та чотирнадцять збірок узорів ”Українських релігійних вишивок”.

Після отримання Україною незалежності отець Дмитро Блажейовський почав приїжджати з виставками своїх ікон та хоругв. У Римі, а згодом у Львові урочисто відзначив 100-річчя та 70-річчя священичої праці. Земний шлях великого патріота і церковного діяча закінчився у великодню суботу 2011 року на 101-му році.

Ми більш ніж упевнені, що відвідини цих чудових музеїв принесуть вам завдоволення і бажаємо приєиної подорожі.

Богдана Чехович

