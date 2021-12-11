Ірландська Стежка Велетня

Дорога Гігантів (Стежка Велетня) – це 40 тисяч з’єднаних між собою базальтових колон, які утворились внаслідок виверження вулкана. Вона розташована в Північній Ірландії. Більшість колон шестикутні, але є і по чотири, п’ять, сім і вісім кутів.

Легенди та міфи створення

Відповідно до однієї з наукових гіпотез ці кам’яні стовпи утворились 50-60 мільйонів років тому, коли розпечена і рідка базальтова лава прорвалась на поверхню в руслі тоді існуючої річки. Під впливом холодної води лава швидко охолола і утворилися кам’яні колони, наче вбиті в землю.

Але в одному з кельтських міфів ІІІ н.е. сказано, що герой-воїн Фінн Мак Кума, який жив в Ірландії, постійно піддавався образам з боку його сусіда, одноокого велетня на ім’я Голл, який жив через протоку від нього (в Шотландії). Одного разу Фінн Мак Кума задумав провчити велетня, і оскільки переплисти затоку він не міг, то приступив до будівництва моста. Сім днів і ночей він тягав величезні кам’яні стрижні в море і нарешті міст був готовий. Втомлений після непосильної роботи Фінн вирішив гарненько виспатися перед майбутньою битвою.

В цей час шотландський велетень, побачивши міст, прибіг по ньому в Ірландію і став стукати в двері до воїна. Дружина воїна злякалася і придумала хитрість: вона запеленала його, як немовля. Крім того, вона пригостила Голла коржиками, всередині яких запекла залізні сковороди, і коли велетень почав ламати об них зуби, дала другий корж, нормальний, «немовляті» – Фінну, який спокійно з’їв її. Уявивши, яким же гігантом виявиться батько цього немаленького «немовляти», Голл в жаху втік, по шляху зруйнувавши міст. Тому до наших днів зберігся тільки початок моста.

Є також версія, що ця територія – це закам’янілий бамбуковий ліс. Або результат відкладення мінеральних речовин із морської води.

Хто зробив відкриття

Це місце є Національним заповідником Північної Ірландії вже понад 30 років. Колони Дороги Гігантів мають від 6 до 12 метрів у висоту, загальна довжина 275 метрів. Уявіть собі дорогу із 40 000 стовпців, що заходять в Атлантичний океан десь на 150 метрів.

Цікаво, що відкрив Дорогу Гігантів один Деррійський єпископ ще у 1692 році. Він замовляв художникам картини, які точно відображали ці камені. Так Дорогою Гігантів зацікавилася громадськість та учені.

А митці й дотепер черпають натхнення в цьому загадковому і величному місці.

Ціна відвідування пам’ятки

Щоб відвідати Дорогу Гігантів треба буде заплатити 12,5 фунтів стерлінгів (451 грн) для дорослого, 6,25 фунтів стерлінгів (217 грн) для дитини. Групові відвідування коштують 8,75 ф.с. (316 грн), сімейний квиток – 31,25 ф.с. (1126 грн), для групи дітей – 4,40 ф.с. (159 грн).

Для того, щоб відправитись на таку екскурсію потрібно до неї підготуватись: взяти теплий комфортний одяг і зручне взуття. Поїздка можлива лише в період з початку весни і до кінця осені, адже погодні умови в Північній Ірландії непередбачувані, може різко подути сильний вітер або початися дощ. Це може бути небезпечно, особливо біля урвища, тому що можна легко зісковзнути.

Дорога гігантів здобула світову популярність в кінці XVII століття. А перші туристи з’явилися тут у XIX столітті. Зараз туристи можуть можуть прогулюватися по базальтових колонах близько кілометра уздовж морського узбережжя. Дорога оголошена об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і національним заповідником. Це найбільш популярна визначна пам’ятка в Північній Ірландії.

Вікторія Коцюбинська