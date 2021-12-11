Домініканська Республіка: Райський Куточок

Колоритна країна, що розташована в басейні Карибського моря. Приваблює сотні тисяч туристів своїм вічним літом та бірюзовою водою, яка омиває білосніжні пляжі.

За вікном мряка, а на душі спогади про тепле літо та відпочинок? Тоді сьогодні ми розповімо Вам про Домініканську Республіку – країну, у якій панує вічне літо та безтурботність.

Екскурс в історію

Домініканська Республіка (ісп. Republica Dominicana), або ж Домінікана — держава, що розташована в східній частині острова Гаїті і на прибережних островах.

Відкрив землі у 1492 році славний мореплавець Христофор Колумб, назвавши острів найпрекраснішою з усіх земель, на яку ступала нога людини. Історія Домінікани досить стародавня та героїчна. Раніше довгий час землі були у складі іспанських колоній. Країні довелось пройти довгий та тернистий шлях перед тим, як досягти незалежності. Попри все, вона є дивовижним прикладом того, як «бананова земля» здатна побороти пережитки авторитаризму, корупцію, громадянські війни та бідність, перетворюючись в одну з найвідвідуваніших курортних країн світу та найрозвинутішу країну басейну Карибського моря.

Перший розподіл Еспаньйоли , так тоді називали землі Домінікани, стався внаслідок європейської війни між Іспанією та Францією: Еспаньйолу розділили на французьку частину, яка нині територіально належить Гаїті та іспанську частину, що є Домініканською Республікою. І тільки у 1844 році східна частина нарешті набула повної незалежності, перетворившись у Домініканську Республіку.

Санто-Домінго – перша столиця європейської колонізаційної Америки та перше місто європейского зразку у Новому Світі, заснована Бартоломео Колумбом, молодшим братом Христофора. Жителі Еспаньйоли вели доволі примітивне сільське господарство, не вміли обробляти метали та навіть гадки не мали про так зване поняття «робота».

Головним промислом був видобуток золота, але поступово галузь переорієнтувалась на вирощування та збір цукрової тростини, тому згодом Еспаньйола стала наймасштабнішим світовим виробником цукру, чим славиться і дотепер. Згодом активізувався промисел зі збору тютюну та кави, який наразі високо цінується туристами, привозиться у якості сувенірів та є невіднятним символом Домінікани. Також досить популярним є виробництво рому. Наразі найпопулярнішими та найякіснішими марками є Barcelo, Brugal, Matusalem, Bermudez та Black Oliver. Ще одним відомим національним напоєм є мамахуана – суміш рому, червоного вина та корінців. Туристам краще купувати алкогольні напої та сигари у перевірених точках або магазинах, оскільки можна бути легко обманутим продавцями з пляжів чи екскурсійних місць.

Часта зміна правління вплинула на економічний ріст, зробивши його швидким та сталим, до 8 % ВВП за рік. Важливу роль відіграли розвиток туризму та побудова готельних комплексів. У 2009 році, розбудовуючи столицю, у Санто-Домінго відкрили метро, а через рік мережу IKEA (сьогодні їх на чотири точки більше, ніж у всій Латинській Америці).

Загальні відомості

Наразі площа Домінікани складає 48 442 км², а кількість населення близько 10 млн, для порівняння – на території Словакії проживає вдвічі менше людей. Столицею країни є Санто-Домінго. Основна релігія – католицизм, є невеликий відсоток протестантів. На фото відома християнська церква Святого Станіслава, яка є прикрасою міста художників. У ній часто проводяться весільні вінчання: найпопулярнішою була церемонія Майкла Джексона та Лізи Марі Преслі.

Мова

Державна мова – іспанська, англійською розмовляє лише готельний персонал та невелика кількість людей, що представляє екскурсійні послуги або працює в торгових центрах, крамницях. Для свого ж комфорту туристам слід знати англійську мову на досить серйозному рівні, крім того, хоча б декілька базових фраз на іспанській.

Час

Різниця у часі з Україною є досить помітною і складає 7 годин у літню пору і 6 годин у зимову. Особливо у перші дні прибуття українські туристи відчувають дискомфорт: бажання спати та постійна втома через переліт, що триває близько 13 годин. Проте не слід хвилюватися, адже це типова реакція організму на зміну часових поясів, яка проходить протягом 1-2 днів.

Особливості географічного розташування

На півдні землі омиваються Карибським морем, а на півночі Атлантичним океаном. Туристів часто не попереджають про відмінності пляжів під час вибору готельних комплексів. Різниця значно помітна, оскільки берег Карибського моря набагато чистіший, ніж Атлантичного океану, тут майже відсутні водорості. Прибережні зони глибші, а вода має насичений бірюзовий відтінок, незалежно від погоди та часу доби.

Пляж Атлантичного океану зазвичай заповнений водоростями, саме через них колір води має ледь зеленуватий відтінок, який з глибиною набуває темно-синього кольору. Лише місцями можна спостерігати бірюзовий відтінок. Прибережні зони води значно поступаються глибиною Карибському морю, але спостерігається більше хвиль.При виборі готелю слід приділяти достатньо уваги прибиранню пляжних територій. Часто спостерігається тенденція, що в готелях нижчого рівня персонал робить це рідко, або ж взагалі не робить. Також є різниця у ціні проживання – готелі на березі Карибського моря коштують на половину дорожче.

Стиль життя

Варто також розглянути стиль життя місцевого населення, загалом вони керуються принципом «tranquilo», що в перекладі з іспанської означає – розслабся, не переймайся, спокій, тиша. Живуть сьогоднішнім днем, тут і зараз, вони рідко замислюються про глобальні проблеми, часто роблять все повільно, запізнюються, забувають про справи, або відтягують їх. Певні закономірності простежуються навіть в роботі персоналу готелю. Майже всі готельні мережі належать європейцям, рідше американцям.

Кліматичні умови

Клімат острова є тропічним у морському варіанті. Існують міфи, що літо – не сезон для відпочинку в Домінікані, проте це зовсім не так. Погода цілий рік тут майже однакова +25…+27 ºС, є відхилення у 2-3 градуси взимку та влітку, проте різниця майже не відчувається. Влітку помітна лише підвищена вологість та частота злив.

Флора

Велика частина території Домінікани дуже зелена, вкрита більш ніж 5600 видами рослин. Острів славиться екзотичними видами фруктів, які дуже до вподоби туристам: маракуя, манго, папая, карамбола, гуава, пітахая, гуанабана. Усі перелічені продукти доспівають цілий рік, за винятком манго, що дає плоди з березня по жовтень. На території готелю за декілька доларів вам дістануть та очистять кокос з пальми, варто лише звернутись до персоналуинеподалік пляжу або басейних зон. Туристи можуть привезти з собою будь-які фрукти з острова, але тільки помістивши до основного багажу, ні в якому разі не в ручну поклажу, інакше їх викинуть у смітники під час проходження контролю багажу. Обмеження існують лише на вивіз кокосів.

Домініканська Республіка це насправді райський куточок у басейні Карибського моря. Густі тропічні ліси та дика природа, білосніжний пісок та бірюзова вода, смачні екзотичні фрукти та напої – усе це реальність, яку Ви можете побачити, подорожуючи цією дивовижною країною. Такі мальовничі рожеві заходи сонця та світанки зустрічають тільки у Домінікані. А простодушність та доброзичливість місцевих жителів здатні розчулити Вас ще у перший день прибуття. Різноманітність спектру екскурсій дозволить людям із кардинально різними смаками знайти розваги відповідно до своїх індивідуальних вподобань. Країна буде до смаку будь-якому туристу. А про найзахоплюючі екскурсійні місця, які варто відвідати кожному мандрівнику, ми розповімо у наступній статті.

Анна Коваль