Домінікана: Найбільш захопливі екскурсії

Домінікана – це дивовижний куточок нашої планети. Приваблює своєю природою та цікавими екскурсіями, які дозволяють насолодитися країною та відчути її атмосферу.

У попередньому матеріалі ми розповіли Вам про Домінікану, найважливіші аспекти, що стосуються планування відпочинку, а також дали корисні поради, які зроблять Вашу подорож більш комфортною. Щоб ознайомитись з країною ближче та відчути її колорит, варто відвідати хоча б декілька екскурсій, а про найзахоплюючі з них ми розповімо сьогодні.

1. Острів Саона: мангрові зарості та морські зірки

Найпопулярніший острів серед туристів, який приваблює своїми мальовничими видами та інстаграмними локаціями. Найчастіше острів відвідують туристи, що проживають неподалік – у Ля Романі, проте його відвідує і велика частина людей з інших міст. Саону часто називають райським куточком і це не дивно, адже він насправді є перлиною та гордістю Карибського моря. Саона має настільки високу цінність серед місцевих жителів, що існує твердження ніби побувати в Домінікані, але не відвідати Саону – це те саме, що полетіти до Парижу, але не побачити Ейфелеву вежу.

Відкрив острів у Домінікані Христофор Колумб восени 1494 року. Існують різні догадки та міфи в честь кого він отримав свою назву. В основному всі схиляються до версії, що Саона – це місто в Італії, де проживав найкращий друг Колумба – Мікеле де Кунео. Саме він побачив берег острова і вказав на нього Колумбу, а пізніше зайняв посаду губернатора острова.

Загальна площа острову складає 112 км. кв. Поверхня є рівнинною, проте місцями трапляються підняття – найвищою точкою є гора Пунта Баладжу. Екскурсію на Саону завжди беруть лише одноденну, адже будівля готельних комплексів тут строго заборонена, скільки би коштів не пропонували забудовники. Дорога до острова займає близько 30-40 хвилин. Є три види транспорту, якими можна дістатися призначення з порту: швидкісний човен, індивідуальна яхта або ж на літаку. Причалюючи до острова, Вам може здаватись, що він дикий та безлюдний, проте тут майже завжди панує високий наплив туристів, особливо в кінці осені та протягом усієї зими. Влітку людей значно менше, тому для охочих зробити якісні фото та відчути себе на безлюдному куточку – це найкраща пора року для подорожі. Одна з головних відмінностей острова – кришталево бірюзова лагуна глибиною до півтора метра. Білосніжний пісок і мальовнича дика природа.

На території Саони росте близько 500 видів рослин, більша половина з яких характерна тільки для цього острова. Острів оточений кораловим рифом, водна фауна є також достатньо різноманітною. Близько берега можна побачити риб-папуг та скатів, з якими потрібно поводитись особливо обережно. На білосніжному пляжі розміщені шезлонги, якими туристи можуть користуватись безкоштовно та невеличкі колоритні рибацькі домівки.

На пляжі Саони туристи можуть придбати сигари, прикраси з каменя ларімар, який видобувається і продається лише в Домінікані, а також натуральне кокосове масло, що виготовляють безпосередньо на самому острові. Щодо сигар, тут вони коштують на 5-10 доларів більше, ніж у крамницях і за їхню якість ніхто не відповідає. На пляжі завжди можна насолодитись екзотичними напоями. Тут продають кокоси за 2-3 долари, які розрізають прямо перед Вами та дуже смачний напій – ананас з піна коладою всередині за 10 доларів, який також роблять при Вас, зі свіжих фруктів. Не слід забувати, що з домініканцями завжди є можливість торгуватись, тому цілком легко можна зберегти декілька доларів. Цінною порадою буде взяти з собою на острів окрім сонцезахисного крему, засіб проти комах, про це Вас не проінформує жоден екскурсовод чи організація.

Майже у всіх туроператорів та місцевих організацій екскурсії на острів Саону є комплексними, тобто включають в себе відвідування ще декількох місць поблизу. Перше місце, яке побачать туристи після острова – мангрові зарості. Мангрові ліси це мальовниче місце, що знаходиться неподалік Саони.

Всього їх налічується чотири види. Структура заростей доволі специфічна, вона складається з дерев та чагарників, які ростуть немов з-під води. Вони пристосовані до водних умов існування і загалом ростуть в тихих місцях, де відсутні хвилі та вітри. Їхні корені знаходяться під водою, утворюючи домівки для мальків та невеликих рибин, для них корені слугують прихистком від хижаків.

Пропливши мангрові зарості, катер робить зупинку у дивовижній лагуні, де живуть і розмножуються морські зірки різних розмірів та кольорів. Напрочуд рідкісним вважається зелений колір. Серед туристів користується популярністю дайвінг з пошуком морських зірок.

Якщо ви зацікавлені в подібних розвагах, то гід, у якого ви замовляєте екскурсію або ж ваш провідник можуть вказати вам на зони, де є висока ймовірність знайти морські зірки. На дотик вони зовсім не такі м’які і слизькі, як їх уявляє більшість людей, розповсюджуючи міфи. Їхнє тіло доволі тверде та структурне, немов колюча мушля. Розгинається воно тільки тоді, коли зірка пересувається чи занурюється у пісок.

Після підняття зірки, на руках можуть залишитися навіть мікротріщини. Без води вони можуть прожити недовго, максимум до однієї хвилини, тому слід робити фото як можна швидше. З 2016 року вийшов закон, згідно з яким взагалі було заборонено підіймати зірки на поверхню навіть на 30 секунд для фото, проте зараз це цілком можливо. Звичайно ж потрібно ставитись з обережністю як до себе так і до морської зірки. У місцевих існує повір’я, за яким той, хто знайде власноруч морську зірку – може загадати бажання і воно обов’язково здійсниться.

2. Альотс де Чавон: місто художників

Домініканське місто художників Альотс де Чавон – це точна копія маленького іспанського селища, що існувало у середньовіччі. Хоча місто побудували доволі недавно, воно уже встигло завоювати симпатію тисячі прихильників та закохати їх у свої дивовижні краєвиди. Воно настільки колоритне та витончене, що здається, ніби хтось відмотав час назад і перемістив Вас до іспанського селища 16 століття.

Будівництво містечка було продумано до дуже дрібних деталей: під час будівлі використовували гірський камінь, отриманий у результаті вибухових робіт, що проводились поруч. Ви і не повірите, що усі ці споруди, будівлі та сама територія були створені лише у 1976 році під керівництвом відомого дизайнера Paramount Pictures. До речі, саме у місті художників було відзнято популярний фільм «Апокаліпсис сьогодні» студією Paramount. По місту простягнулись атмосферні вулички, вимощені дрібними камінцями, обабіч яких побудовані камінні будиночки різних розмірів та форм. Усі будівлі прикрашені ліхтарями, які працюють за рахунок масла.

Місто художників приваблює туристів не лише своїми мальовничими видами, тут розташовані художні студії, магазини ремесла, ювелірні та керамічні галереї. Для комфорту туристів тут є бари і ресторани з традиційною домініканською кухнею, а також сувенірні крамниці. В академії мистецтв працюють найкращі художники, часто проводяться виставки та семінари. Школа дизайну функціонує з метою підготовки студентів до рівня спеціалістів і є філілалом школи, розташованої у Нью-Йорку. Студенти проходять тут 2 роки навчання, а з їхніх робіт складають експозицію, що розташована в музеї школи.

Ще однією важливою пам’яткою є християнська церква Святого Станіслава, яка розташована у серці міста художників і є його прикрасою. У ній часто проводяться весільні вінчання: найпопулярнішою була церемонія Майкла Джексона та Лізи Марі Преслі.

Особливої уваги туристів у місті художників заслуговує величний та могутній амфітеатр, який розрахований на 5000 глядачів. Він є зразковою копіює грецького амфітеатру. Саме тут виступали з концертами такі знаменитості, як Шакіра, Піт Буль, Хуліо Іглесіас та інші.

3. Monkeyland: острів мавп

“Манкі Ленд” це заповідник, де серед тропічної природи проживають грайливі та дружелюбні мавпочки-саймірі. Їхньою батьківщиною є Центральна та Південна Африка. Спокійний та товариський характер мавпочок дозволяє туристам поспілкуватися з ними віч на віч. Ви можете гладити їх, брати на руки та навіть годувати. Контакт з ними настільки близький, що мавпочки можуть залізти вам на руки, плечі, або навіть голову самостійно.

Дорога до заповідника займає немало часу, тому виїзди в основному заплановані на ранок – 7-8 година. Також є обідні виїзди, проте через спеку Ви можете важче переносити як екскурсію, так і дорогу.

Прибувши до заповідника, Вас одразу попросять залишити свої речі, прикраси, окуляри, будь-які продукти харчування. Потім вчені проведуть Вам короткий інструктаж, як поводити себе на території з мавпочками і роздадуть тарілки з їжею, щоб Ви могли власноруч їх погодувати. Далі туристів пропускають на загороджену територію, де гіди підзивають мавпочок, які починають швидко та нахабно поїдати шматочки їжі, повзаючи по Вам. Під час годування провідник зробить Вам фотографії, проте віддадуть їх роздрукованими тільки на виході після екскурсії за додаткову плату.

Після візиту до мавпочок гід покаже ранчо, де запропонує скуштувати обсмажену каву та какао. Також за бажанням Ви зможете придбати для себе домашні домініканські продукти.

Домініканська Республіка – це унікальна та дивовижна країна, яка не залишить Вас байдужим. Вона точно закарбується у Вашій пам’яті надовго, якщо не на все життя. Сьогодні ми розповіли Вам про найзахоплюючі екскурсії, проте це лише невелика частина тієї краси, якою наділена Домінікана.

Анна Коваль

(Фото автора)