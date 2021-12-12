Кулінарні скарби Середземномор’я. Частина 1

Середземномор’я – популярне місце туристів зі всього світу. Білосніжні пляжі, чиста вода, гаряче сонце та європейський сервіс. А чи знаєте ви, що цей регіон досить полюблять гастротуристи? Тому що місцева кухня вражає своїм різноманіттям. Які смачні скарби ховаються на узбережжі Середземного моря? Нумо куштувати!

Середземноморська кухня — багатогранна та різноманітна. Традиції приготування та види страв відрізняються в кожній країні. Але їх об’єднує використання однакових продуктів, які є плодами середземноморської землі. Серед них риба та морепродукти, зелень (розмарин, базилік, тим’ян, орегано, шафран), паста, рис, червоне вино, свіжі овочі, оливкова олія та самі оливки. Спеціалісти кажуть: така кухня дуже корисна для серцево-судинної системи. Саме тому жителі цих регіонів менше страждають від захворювань серця та судин. Але середземноморські страви не тільки корисні, а й смачні та мають цікаву історію.

Кулінарні дива Греції

Першою зупинкою нашого гастротуру Середземномор’ям стала колиска європейської цивілізації Греція. Це відома гастрономічна столиця, яка вразить вас своєю кухнею. Найголовніший атрибут грецьких страв — оливкова олія. Її додають практично всюди. А від інших кухонь регіону її відрізняє різноманіття закусок. Готують їх зазвичай з риби. овочів чи м’яса. Греки люблять використовувати купу спецій і трав: від базиліку та лаврового листка до м’яти та кориці. Це робить страви ароматними, а смак насиченим.

Почати знайомство з грецькою кухнею варто з відомої мусаки. Ця страва складається з трьох шарів. Нижній — це запечені з оливковою олією баклажани, середній — баранячий чи телячий фарш з помідорами та верхній — соус бешамель, який готують з борошна, жиру та молока. Іноді до страви додають гриби, картоплю чи кабачки.

Ще одним невіддільним атрибутом грецької кухні є морепродукти. Страви з них є основою кожного застілля. Вони вражають своїм різноманіттям: від восьминогів, приготованих на вугіллі – хтаподі схарас та тушкованих зі шпинатом каракатиць до мідій на пару та креветок гриль.

Не можна і не згадати класичний грецький салат, відомий всьому світі. Готують його з огірків, помідорів, солодкого перцю, оливок, цибулі та сиру фета. Інгредієнти нарізають великими кубиками. Заправляють салат оливковою олією та додають спецію орегано.

А на десерт радимо спробувати галактобуреко. Це запіканка, яку готують з філо (тонке прісне тісто), яке поливають сиропом з цитрусів. Для начинки використовують манку, але готують це таким способом, щоб крупа не відчувалась. На вигляд десерт дуже схожий на турецьку пахлаву.

Італійські смаколики

Далі прямуємо у сонячну Італію. Ця країна здавна була відома своїм кулінарним багатством. Особливістю гастрономії Італії є те, що до головних інгредієнтів стають борошняні вироби, овочі та рис.Особливі традиції приготування національних страв варіюються від регіону до регіону та разом складають багатогранну кухню. На півночі країни частіше готують страви з використанням молочних та м’ясних продуктів. Для південної кухні характерне використання трав, прянощів та оливкової олії. Саме тут полюбляють готувати соус песто, що складається з часнику, базиліку, сиру та оливової олії.

Звісно ж, ми не можемо не почати знайомство з італійською кухнею без славнозвісної пасти. Кажуть, що кожен італієць хоча б один раз в день з’їдає тарілку цієї страви. І саме тут варто її скуштувати. Важливим є те, що для приготування пасти італійці використовують лише вироби з твердих сортів пшениці.

За традицією, основний прийом їжі в Італії — це ситна вечеря. І починають вони її з антипасто — додаткової закуски. Готують її з італійських морепродуктів та м’яса. Її інгредієнтами можуть бути шинка, різні види сиру, копченостей та риби, салат, оливки, зелень. Головне — це естетичний вигляд та гарна подача. Сам італійський обід складається з першої та другої страв. Основними стравами є ризотто — рис спеціального сорту з вершковим смаком, паста та різноманітні супи. Цікавим є те, що південь країни віддає перевагу пасті, в той час, як на півночі більше полюбляють ризотто. На друге італійці звикли їсти рибу чи м’ясо чи овочі. Звісно ж, часто на італійському столі побачиш відомі нам страви — равіолі (макаронні вироби з різними начинками) та лазанью — страву з кількох шарів тонкого тіста, м’ясного рагу та овочів з сиром.

Час переходити до десерту. Італійці — майстри солодощів. Крім всім відомого тірамісу, радимо вам скуштувати панакоту — десерт з вершків, молока, цукру і желатину. Загалом це вершкове желе з різними додатками. Вишуканість і смак — завжди у пріоритеті в італійців.

Гаряча іспанська кухня

Наступна зупинка — Іспанія. Загадкова країна, де живуть люди з гарячим темпераментом та подають не менш гарячі страви. Поглянемо на колорит іспанської кухні. Вона, як і італійська, видозмінюється з регіону до регіону. Від інших середземноморських кухонь іспанську відрізняє поширеність страв зі свинини та велика кількість м’ясних делікатесів. Головна спеція тут — це шафран. Він робить страви вишуканими та додає до них гіркуватий пряний смак. Ще іспанці дуже люблять часник та додають його майже всюди.

Під час знайомства з місцевою кухнею неможливо обійтися без її візитної картки — гаспачо. Страва, яка одночасно і насичує, і охолоджує в спекотну погоду. Традиційний суп готують з перетертих свіжих овочів. За традиційним рецептом, туди додають помідори, білий хліб, солодкий та гострий перці, часник, соус табаско, лимонний сік та спеції. У давнину гаспачо був стравою бідняків. Через нестачу грошей вони кидали туди черствий хліб, воду з оцтом і часник. Проте гаспачо, як і український борщ, в кожній сім’ї готують по-різному.

І звісно, не можна не згадати найвідоміший національний делікатес Іспанії — хамон. Це сиров’ялене свиняче стегно. Існує два різновиди цієї страви, які відрізняються ціною та породою свині, з якої вони готуються. Серано (гірський хамон) готують з білої свині, а іберико — з чорної, вигодованої жолудями. Другий різновид дорожчий та вишуканіший. Сам процес приготування страви триває від 6 до 36 місяців.

Ще одна страва, яку ви знайдете у меню кожного ресторану іспанської кухні — паелья. Вона чимось нагадує італійське ризотто. Це рис з шафраном та оливковою олією. До нього часто додають кілька видів риби, куряче м’ясо, морепродукти та поливають білим вином.

А на десерт маємо туррон ( з іспанського — нуга) — улюблені новорічні солодощі іспанців. Цей десерт готують його з меду, мигдалю та білка. У деяких регіонах до нього додають фрукти, попкорн, шоколад. За легендами, туррон був відомий вже стародавнім Грекам. Його полюбляли спортсмени, які брали участь в Олімпійських іграх. За іншою теорією, десерт і Іспанію привезли араби. Та іспанці вважають туррон своєю стравою та насолоджуються його смаком здавна.

На цьому наша гастрономічна подорож Середземномор’ям добігає кінця. Проте кулінарні скарби цього регіону невичерпні. Потрібно здійснити ще десятки мандрівок, щоб охопити все багатство кухонь цих країн. Тому повертайтеся сюди, щоб спробувати на смак кулінарні шедеври сонячного Середземномор’я.

Ольга Ковальчук