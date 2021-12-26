Прямісінько до раю: вікенд у Портофіно

Кожна людина хоч раз міркувала про те, яким саме чином має виглядати рай і чи можна до нього дістатися, не віддаючи за таку мандрівку життя. Якщо шукаєте по-справжньому райського відпочинку – рушайте до італійського містечка Портофіно!

Рибацьке містечко, у якому є не тільки риба

Знайомтеся – Портофіно: невеличкий населений пункт, що знаходиться на березі Тигуллійської затоки Середземного моря і входить до складу знаменитої італійської Рив’єри. У межах Портофіно туристи знайдуть усе і навіть більше – скелясті схили зі смарагдовою зеленню, блакитне чисте море, хвилі якого виблискують під палким італійським сонцем і, чи не найголовніше у відпочинку, – божественно смачна кухня. Зважаючи на все перераховане, статус раю Портофіно точно отримує!

Від столиці країни містечко знаходиться відносно далеко – Портофіно і Рим розділяють близько 380 кілометрів, тому летіти варто до Генуї або Мілану, звідки після перельоту можна поїздом дістатися до кінцевого пункту призначення.

Свою славу Портофіно здобуло завдяки особливому спокою та архітектурі, які у тандемі роблять відпочинок у будь-якому його куточку незабутнім і романтичним. Не дарма багато знаменитостей, серед яких Мадонна, Джордж Клуні та Демі Мур, придбали тут нерухомість. Проте жити розкішно можна не лише у зіркових котеджах: Портофіно – це містечко із неймовірно мальовничими ландшафтами, які навіть за дуже скромного бюджету перетворять ваше життя на казку.

Реальні місця казкового Портофіно

Усіх туристів Портофіно зустрічає величними скелями, які із морським шерхотом приймають у свої обійми білосніжні хвилі. Є сенс приїздити сюди заради одного тільки купання у тутешніх водах, але можемо вас завірити – рай по-італійськи славиться розмаїттям варіантів дозвілля, які варті безпосереднього знайомства кожного із відвідувачів.

У самому серці Портофіно знаходиться головна, але не велика за розміром, площа під назвою Piazzetta. Окрім чудово збережених будівель минулих століть, у вас є чудова можливість обрати один із багатьох закладів харчування і замовити смачної італійської кави або вина. А якщо додати до замовлення ще й фокаччо – хрусткий італійський хліб – райська насолода точно буде гарантована.

Після смачного знайомства із центром, радимо здійснити променад до місцевої пристані Molo Umberto I, яка ніби зійшла зі сторінок середземноморських романів. Насичившись тонким романтизмом від прогулянки поміж білосніжних яхт та спокійного синього моря, можна піднятися до гордості Портофіно – до Castello Brown. Замок цінний для туристів не лише своєю монументальністю – всередині нього знаходиться музей, у якому виставлений антикваріат, витвори образотворчого мистецтва та старовинні скульптури, а ззовні можна піднятися на оглядову вежу і роздивитися це неймовірно гарне містечко із висоти.

Для мисливців за ексклюзивними враженнями у Портофіно створені сади-тераси та еко-ферми, у яких відновлюються представники місцевої флори. Відвідувачі, що знаходяться поміж лимонних та оливкових дерев, у прямому сенсі втрачають дар мови, тому завітати сюди повинен кожен іноземець.

Якщо серед зеленого спокою вам закортить перейти до активного відпочинку, обирайте снорклінг і вирушайте у одне із найдивовижніших місць світу для заняття цим видом відпочинку – до статуї Il Cristo degli Abissi. У перекладі із італійської, це означає бронзову статую Ісуса Христа, що затоплена на глибині 17 метрів у водах Портофіно поблизу бухти San Fruttuoso. Її встановили на дно моря у 1954 році, у знак віддання шани першому італійському дайверу Даріо Гонзатті, який загинув у тутешніх місцях.

Одним із найліпших способів провести відпочинок у Портофіно – пройти стежками Регіонального природного парку (Parco naturale regionale di Portofino). З перших кроків вам стане зрозуміло, чому ми вважаємо це містечко втіленням раю на землі. Загальна протяжність спеціально облаштованих піших маршрутів парку складає 80 кілометрів. Тільки уявіть: 80 кілометрів, що ведуть вас до оглядових майданчиків із запаморочливими італійськими пейзажами. Однозначно по-райськи!

Особливості райської мандрівки

Погода у місці, куди збираєшся везти турботливо спаковані валізи, однозначно має значення. Клімат у Портофіно напрочуд вдалий з точки зору туризму: ви можете приїздити сюди навіть у січні, і все одно матимете можливість погрітися під італійським зимовим сонцем. Влітку температура тримається у районі 30 градусів за Цельсієм. Купальний сезон тягнеться із кінця травня до кінця вересня.

Аби зекономити на житлі, радимо користуватися сервісами безкоштовного гостювання у місцевих жителів або заселятися у хостели. Вважаючи на те, що Портофіно є одним із провідних курортних напрямків відпочинку в Італії, ціни на продукти харчування і розваги можуть бути вище середнього по країні, але, як модна бачити із описаного маршруту, на туристів чекають і безкоштовні способи проведення дозвілля.

Мандруйте без обмежень!

Дарина Чабанова