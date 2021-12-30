Шоколадний олімп – знайдіть ідеальні смаколики

Вони чатують на нас із самого дитинства, змушуючи повертатися до них знову і знову. Вони це.. шоколадні солодощі! Хто, як не цукерки і шоколадки рятують нас від поганого настрою і допомагають пережити непрості часи. Ми підготували підбірку країн із найсмачнішим шоколадом у світі!

Де знайшли перший шоколад?

Сучасній людині, на очі якій щодня потрапляє купа різних смаколиків, важко уявити, що обожнюваний багатьма шоколад не завжди входив до складу звичного раціону. Вперше застосування какаовим зернам знайшли ще американські індійці понад три тисячоліття тому. Племена майя поклонялися богу какао і вживали шоколад під час проведення ритуалів, у якості священного напою. Шоколад тих далеких часів не мав нічого спільного із солодким смаком відомого нам шоколаду – напій був гірким, а додані у нього спеції та духмяні трави надавали пікантності. Саме такий «дикий шоколад» привіз до Іспанії Христофор Колумб, і саме завдяки йому почалася європейська історія продукту.

Пізніше, у часи завоювань мексиканських земель, намісник іспанського монарха Фернандо Кортес прихопив шоколадний напій, аби здивувати свого господаря. Шоколад так сподобався монарху, що його одразу почали подавати у всіх заможних дворах, а ось для людей нижчого класу заморський напій був недоступний через дуже високу вартість.

Твердий молочний шоколад було випущено у 1879 році швейцарцем Даніелем Петером. Відтоді шоколадні смаколики набували все більшої і більшої популярності. Які країни досягли високих результатів у виготовлені смачного продукту – читайте далі.

Бельгія

Бельгія славиться не лише політичною діяльністю, але і неймовірно смачним шоколадом. Приїхати до Бельгії і не зайти у жодну шоколадну крамницю можна вважати справжнім туристичним злочином. До того ж, таких магазинчиків у країні ні багато, ні мало – понад 2 000! Упевнені, що хоч один точно припаде вам до душі.

Унікальність бельгійського шоколаду у тому, що його охолоджують лише на фінальному етапі виробництва, що дає змогу якомога довше втримати солодкий аромат. А ще шоколад у Бельгії виключно ручної роботи, що надає йому додаткову цінність у очах покупців.

Не рідко можна почути твердження, що саме бельгійським шоколад є найкращим у світі, але ми радимо відвідати усі представлені країни, аби підтвердити або спростувати цю думку.

Швейцарія

Не потрібно летіти до Швейцарії, щоб на вашій кухні з’явився швейцарський шоколад. Шоколад із казково мальовничої альпійської країни можна придбати майже у кожному супермаркеті України. Найпопулярнішим шоколадним брендом у нашій країні є швейцарські шоколадки «Toblerone», що мають форму довгої піраміди. Шоколад зі Швейцарії цікавий тим, що попри відсутність належних кліматичних умов для вирощування какао, науковці віднайшли шляхи видобування плодів шоколадної рослини. Куди піти із швейцарською шоколадкою у руці, читайте у цій статті.

Еквадор

Еквадор справедливо має звання місця, де вирощують найкращі какаові зерна у світі. Нещодавно Еквадор активно займався експортом добутого какао, але останні кілька років у країні взяли курс на виготовлення власного еквадорського шоколаду. Показником якості шоколаду в Еквадорі може слугувати бренд «Paraci», який виграв з десяток міжнародних нагород, залишивши багатьох європейських виробників позаду.

Великобританія

Країна затяжних туманів також зайняла місце у шоколадному топі, але йтися буде не про звичайні шоколадні плитки. Справа у тому, що шоколадні яйця бренду «Cadbury», що виготовлені із молочного шоколаду, який припав до душі самій королеві Вікторії, побили рейтинг усіх шоколадних виробів у країні. Сьогодні шоколадні смаколики від «Cadbury» можна знайти далеко за межами Королівства, але відвідати країну в ім’я шоколадного туризму точно варто.

А якщо лише британського шоколаду вам буде не досить, завітайте до найнезвичніших закладів харчування у столиці Англії – Лондоні.

Італія

Італія – країна палкого сонця, стиглих маслин і…неймовірно смачного шоколаду. Саме так – окрім відомих морозива, пасти і піцци, Італійські кондитери не втомлюються виготовляти один із найсмачніших шоколадів у світі. Секрет шоколаду дуже простий – виробники приділяють особливу увагу походженню какаових зерен і умовам, у яких вони зростали. Тому, купуючи італійські шоколадні цукерки можна бути впевненими у їх виключній якості.

Сполучені Штати Америки

США є одним із найбільших виробників шоколаду у світі, проте мало хто розуміє його унікальність. Родзинкою американського шоколаду є додані у нього арахіс та мигдаль. Подібно до Бельгії, де шоколадні плитки з’являються завдяки майстерним рукам кондитерів, шоколад у США також робиться у спеціальних майстернях, хоча є і багато шоколадних фабрик.

До якої країни вирушити за найсмачнішим шоколадом – вибір кожного, але затяжна мандрівка різними країнами на різних континентах ще нікому не принесла шкоди.

Подорожуйте солодко!

Дарина Чабанова