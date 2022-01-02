Куди поїхати на лижі в 2022?

Вибір гірськолижного курорту для відпочинку не був би настільки проблематичним, якби не нова хвиля коронавірусу, через яку більшість держав Європи посилили карантинні обмеження й навіть закрили кордони. Тож і цього сезону питання зимової відпустки закордоном висить у повітрі. Чи варто розраховувати на відпочинок у Альпах? Де ж шукати альтернативу? Про те, які країни зараз приймають туристів, читайте в нашому матеріалі.

Варіанти доступних курортів для українців залежать від того, чи мають наші громадяни сертифікати про повний курс щеплень. Невакцинованим лижникам і сноубордистам потрібно здебільшого орієнтуватися на внутрішні туристичні напрямки, проте можна розраховувати й на зимовий відпочинок у Грузії чи Туреччині. Вакциновані мандрівники можуть обирати з-поміж Польщі, Франції, Швейцарії й Андорри.

Грузія

Щоб пізнати всі принади гостинної Грузії, потрібно вирушати до самісінького її серця – гірських поселень на кавказьких хребтах. Цей регіон зачаровує своїми неприступними вершинами-тритисячниками, підкорити які мріють усі найзатятіші любителі активного зимового відпочинку. Найбільш популярні туристичний напрямки Грузії – Гудаурі та Бакуріані.

Гудаурі вважається меккою для всіх лижників і сноубордистів. Усього на курорті прокладено 22 траси, загальна довжина яких сягає близько 50 кілометрів. Їх обслуговують 14 сучасних витягів, що піднімають туристів на висоту до 3279 метрів над рівнем моря. Однак найбільше Гудаурі славиться першокласним фрирайдом на добре засніжених схилах.

Не менш відома туристична локація – сонячний Бакуріані – набула популярності ще в минулому столітті, а зараз переживає своє друге народження. На курорті працюють 20 комфортабельних підйомників, що піднімають туристів до вершини. Звідти прокладені десятки трас різного рівня складності.

Також для відпустки можна розглядати невеликі курорти у високогір’ї Сванетії – Хацвалі та Тетнулді. Проте щоб відвідати ці дивовижні місця, доведеться самостійно спланувати подорож.

Які умови в’їзду до Грузії?

Подорож до країни можлива навіть за відсутності щеплень від СOVID-19. Під час перевірки в аеропорту невакцинованим туристам необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не більш ніж за 72 години до в’їзду. На третій день перебування вони повинні пройти повторний ПЛР-тест за свій рахунок. Інформація про його результат буде надіслана електронною поштою протягом доби. Якщо тест виявився позитивним – інфікованих відправлять у медичний заклад на лікування.

Перераховані вимоги не стосуються дітей віком до 10 років, а також усіх вакцинованих іноземців, які мають сертифікат про повний курс щеплень будь-якими вакцинами.

Крім цього, перед перетином кордону усі мандрівники повинні заповнити електронну анкету , вказавши контактні дані й історію поїздок за два тижні.

Туреччина

Завдяки пандемії українці змогли не тільки пізнати, а й полюбити гірськолижний відпочинок у Туреччині. Чи є на світі людина, якій би не сподобався winter edition of all inclusive?!

Найбільшим попитом серед туристів користується гірськолижний центр, що розташований на північних схилах згаслого вулкану Ерджієс (3916 м). За рівнем сервісу, комфорту й безпеки на курорті тутешній відпочинок не поступається європейському. В Ерджієсі працюють 19 витягів, більшість з яких крісельні та гондольні. Вони обслуговують 34 траси, що призначені як для початківців, так і для професіоналів. До того ж гірськолижний центр розташований за 80 кілометрів від однієї з найпопулярніших туристичних напрямків Туреччини — Каппадокії. Тож мандрівники можуть із легкістю поєднати активний відпочинок разом із пізнавальним.

Не менш приваблива й інша локація – молодий гірськолижний курорт Паландокен. Відпочиваючи тут, туристи мають нагоду кататися на базі для тренувань турецької національної збірної з гірських лиж. Водночас для відпочинку із дітьми слід обирати Улудаг, де прокладено аж 18 легких трас для початківців. Курорт розташований за 150 кілометрів від Стамбулу поблизу національного парку, тож у вільний час усі охочі можуть насолодитися мальовничою місцевою природою.

Які умови в’їзду до Туреччини?

Країна приймає як вакцинованих, так і невакцинованих мандрівників. Для перетину кордону необхідно надати один із документів: друкований сертифікат про повну вакцинацію; негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду; експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду; або довідку, що особа пере особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців. Ці вимоги не застосовуються до дітей віком до 12 років. Крім цього, за 72 години до подорожі туристи повинні заповнити електронну форму та згенерувати HES-код. До того ж усім туристам обов’язково треба оформити медичний страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з COVID-19.

Польща

Цьогоріч єдиний шанс побачити славетні Татри – це мандрівка Польщу. Хоча в країні доволі багато гірськолижних курортів, проте статус «зимової столиці» носить лише один – Закопане. Цей центр зимових видів спорту розташований за 116 кілометрів на південь від Кракова, неподалік польсько-словацького кордону. Так завдяки вдалому географічному положенню Закопане відкриває нові можливості для захопливого зимового відпочинку. Усього в околицях польського містечка побудовано більше 60 підйомників, а загальна протяжність трас становить близько 70 кілометрів. На території курорту розташовано близько десяти зон для катання, з-поміж яких і початківці, і любителі, і навіть професіонали зможуть відшукати для себе ідеальний схил. Найбільш популярні з них – Каспарови Верх, Носаль та Губалувка.

Які умови в’їзду до Польщі?

В’їзд до країни дозволений тим людям, які пройшли повний курс вакцинації, або мають довідку, що вони перехворіли на коронавірус протягом останніх шести місяців. В іншому випадку, після перетину польського кордону турист має піти на чотирнадцятиденну самоізоляцію. Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років, що подорожують разом із батьками, щепленими проти коронавірусу. Окрім цього, кожен іноземець має пред’явити негативний результат тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за 24 години до вильоту. Ті, хто подорожує літаком також повинні заповнити карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) через Інтернет. У формулярі потрібно вказати контактні й паспортні дані, дату прибуття, номер рейсу тощо.

Андорра

Крихітне князівство, площа якого вдвічі менша, ніж Київ, здатне здивувати кожного масштабами своїх гірськолижних курортів. Сприятливі погодні умови, дивовижні ландшафти Піренеїв та неймовірна краса місцевої природи — усе це робить Андорру одним із найцікавіших напрямків для зимових подорожей.

Грандваліра та Вальнорд – дві зони катання, що об’єднують по декілька курортних містечок, лижних баз і центрів. Вважається, що перша локація ідеально підходить для опанування азів катання. На курортах Пас-де-ла-Каса, Грау-Роч, Ель-Територія, Сольдеу, Енкамп ви знайдете безліч легких трас для початківців. Водночас найбільш популярною зоною серед туристів є Вальнорд, що розташований за п’ять кілометрів від столиці країни – Андорри-ла-Вельї. Ця місцина поділяється на два сектори: Пал-Арінсаль і Ордіно-Аркаліс. Їх об’єднують безкоштовний трансфер і спільний скі-пас.

Які умови в’їзду до Андорри?

Якщо ви подорожуєте до цієї крихітної країни, то необхідно мати з собою один із таких документів: негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом останніх 72 один до прибуття; сертифікат про повну вакцинацію проти COVID-19 або довідку про одужання. Однак подорож до Андорри не можлива без перетину кордонів сусідніх держав, тож усім туристам потрібно переконатися в тому, що вони можуть на законних підставах в’їхати Іспанії або Франції.

Швейцарія

Про відпочинок у мальовничих Швейцарських Альп мріє чи не кожен лижник і сноубордист. Завдяки чудовим спускам, хорошому рівню сервісу й розвиненій інфраструктурі місцеві курорти стали еталонами в гірськолижному туризмі. Ці швейцарські казкові містечка, мальовничі пейзажі та найвищі гірські вершини в регіоні приваблюють мандрівників із усього світу. І навіть попри те, що ця країна вважається однією з найдорожчих у світі, десятки тисяч туристів все ж обирають її для зимової відпустки.

Швейцарія – це 140 лижних центрів, левова частка яких визнана найкращими курортами на планеті. Найбільш популярні курорти для активного зимовго відпочинку – Гріндельвальд, Верб’є, Віллар, Шампері, Давос, Саас Фе, Кран Монтана, Сан-Моріц і Церматт.

Які умови в’їзду до Швейцарії?

Перевірити актуальні індивідуальні умови в’їзду до країни можна за допомогою інтерактивної програми Travelcheck.

Поступово закордонні мандрівки повертаються до нашого життя. Навіть попри можливі труднощі все ж варто відкривати нові країни. Бронюйте квитки, збирайте валізи й вирушайте в гості до зими!

Анна Козінцева