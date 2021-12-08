Готуйте лижі: бюджетні гірськолижні курорти України

Одна за одною країни Європи посилюють карантинні обмеження та закривають кордони, тож очевидно, що й цієї зими доведеться розраховувати здебільшого на внутрішні туристичні подорожі. А втім, українські гірськолижні курорти зможуть приємно здивувати навіть бувалого мандрівника. Де можна бюджетно відпочити взимку? Чи є в нас гідні альтернативи Буковелю? Ми підібрали п’ятірку популярних місць для зимових мандрів.

«Водяники» – черкаська філія Карпат

Усього-на-всього три години за кермом – і ви на гірськолижному курорті. Ні, Ілон Маск поки не запустив гіперлуп, але декілька років тому на Черкащині відкрили спортивно-оздоровчий комплекс «Водяники». За короткий проміжок часу він встиг підкорити серця багатьох прихильників активного зимового відпочинку.

Завдяки системам штучного засніження сезон у «Водяниках» відкривають раніше, ніж настане справжня метеорологічна зима. На схилах курорту встановлено два комфортабельні австрійські підйомники: чотиримісний крісельний і бугель. Ці витяги обслуговують три траси різних рівнів складності й сноупарк із трамплінами. Вони підходять як для початківців, так і для досвідчених лижників і сноубордистів. Траси освітлені, тому тут можна кататися з 9:30 до 20:30.

Біля верхньої станції розташовані центральний прокат, лижна школа, медпункт і колиби, де можна смачно перекусити.

Ціни:

Вартість одного підйому на бугельному витязі становить 45 грн, а на крісельному – 48 грн. Денний абонемент обійдеться в 550 грн у будні та в 600 грн у вихідні та святкові дні. Вечірнє катання (з 17:30 до 20:30) коштує від 450 грн. А за перебування на схилі впродовж усього дня доведеться викласти до 850 грн у будні дні, у вихідні – до 950 грн. Орендувати комплект гірськолижного спорядження на курорті можна за 160-180 грн.

Ціни на проживання в комплексі «Водяники» стартують від 1500 грн на двох за добу. У високий сезон ніч в готелі обійдеться вам у 2700 грн.

Деталі на сайті vodyaniki.com .

Як дістатися

Відстань у 194 кілометри від столиці до села Водяники, що на Черкащині, можна проїхати машиною за три години. Найбільш зручний маршрут: Київ–Біла Церква–Тараща–Лисянка–Звенигородка–Водяники.

«Мигово» – рай для новачків

Курорт розташований у мальовничому куточку Буковинських Карпат – у селі Мигове, за 60 кілометрів від Чернівців. Тут, в одному місці, можна спробувати декілька видів зимових розваг: ковзани, сноутюбінг і, звичайно, гірськолижний спорт. До того ж схил гори Мала Кічера (745 м) якраз ідеально підходить для опанування азів катання на лижах або на сноуборді.

У гірськолижному комплексі працює два бугельні підйомники й «бебі-ліфт» для новачків. Для всіх, хто вперше стоїть на лижах, відмежували спеціальну зону. Тут можна відшліфувати свої навички разом із інструктором. Більш досвідченим лижникам підійдуть дві інших траси довжиною 1100 і 1300 метрів. Усі спуски сертифіковані, адже їх використовують для проведення національних і міжнародних змагань. До того ж зони катання освітлені й розмежовані сітками безпеки. Рятувальники постійно їх патрулюють. Аби ідеально підготувати траси, тут використовують снігові гармати. Також до ваших послуг – п’ять пунктів прокату, лижна школа, магазини та кафе.

Ті, хто не виявляє інтересу до гірськолижного спорту, можуть відвідати спа, покататися на ковзанці чи пограти в боулінг у розважальному комплексі «Трембіта». Не менш популярна розвага – сноутюбінг. Це спуск із гірки на надувних санчатах. Для цієї забави навіть проклали трасу з крутими віражами.

Ціни:

Вартість одного підйому на бугелі становить 40 грн. Доступні також квитки на одну чи три години катання. Ціна – 150 і 300 грн відповідно. Денний абонемент обійдеться вам у 450 грн, а нічний (з 18:00 до 21:00) – у 350 грн. За оренду повного комплекту гірськолижного спорядження на день доведеться викласти 250 грн. Ціни на інші розваги стартують від 150 грн.

Проживання в двомісному номері в готелях «Карпатська вежа», «Гірський світанок», «Саторі» і «Норіс» коштуватиме від 1100 грн, а у високий сезон – від 2800 грн на двох за ніч. Також є більш демократичні пропозиції – розміщення в хостелі. Ліжко-місце в кімнаті на десятьох нині обійдеться вам у 200 грн, а на новорічні свята – у 300 грн.

Як дістатися

Якщо ви обирали подорож автомобілем, спершу слід доїхати до Чернівців, а потім продовжити рух трасою Р-62 через Сторожинець до кінцевого пункту – с. Мигове, вул. Гірськолижна, 1.

Дістатися до гірськолижного курорту можна й потягом. Для цього необхідно купити квитки до Чернівців. Із залізничного вокзалу слід доїхати на громадському транспорті до автовокзалу №1, де пересісти на рейсовий автобус, який за годину довезе вас до території комплексу.

«Плай» – відпочинок із комфортом

Добре підготовлені траси, обладнані сніговими гарматами, і сучасні підйомники на мальовничих карпатських схилах – усе, що потрібно для незабутнього зимового відпочинку. За рівнем сервісу гірськолижний курорт «Плай», який розташований неподалік м. Сколе у Львівській області, може конкурувати навіть із Буковелем.

Для підйому туристів використовують два чотиримісних крісельних і один бугельний витяги. На курорті прокладено шість основних трас, здебільшого середнього та складного рівнів. Новачкам усе ж не слід розглядати це місце для відпочинку, оскільки тут немає жодного повноцінного «синього» спуску від верхньої станції підйомників донизу. Однак у комплексі є дитяча траса довжиною 350 метрів, де інструктори школи навчають лижників і сноубордистів.

Комплекс «Плай» рекомендуємо тим, хто їде на гірськолижний відпочинок не лише заради катання, а й для «апре-скі». На території курорту побудовано готелі зі спа-центрами й різними розвагами для дорослих і дітей на кшталт: боулінгу, більярду, 5D-кінотеатру й дискотеки.

Ціни:

Вартість одного підйому на бугельному витязі варіюється від 90 грн у будні до 100 грн у вихідні, а на крісельному – від 110 грн до 130 грн відповідно. У продажу також є скі-паси на півдня (з 9:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00) за ціною 480 грн із понеділка по п’ятницю та 550 грн – у суботу, неділю та свята. Денний абонемент обійдеться вам у 880 грн, а в високий сезон і вихідні дні – 1100 грн. Однак можна зекономити, придбавши квитки на два, три, чотири й п’ять днів катання. За прокат повного комплекту гірськолижного спорядження доведеться викласти 250-280 грн на день.

Проживання однієї особи в номері мотелю «Плай» коштуватиме 650 гривень, а на новорічні свята – 900 грн. У вартість також входить сніданок. За ніч зі сніданком у готелі «Плай» доведеться заплатити до 1600 грн на людину в низький сезон, у високий – 2200 грн, а у святковий – 2900 грн. Ціни на проживання в комплексі «Карпатська ружа» стартують від 3500 грн. За цю плату ви отримаєте двокімнатний номер і безкоштовне відвідування спа-центру.

Як дістатися

Подорожуючи автомобілем, туристи потрібно рухатись дорогою М-06 до села Плав’є Львівської області. Потягом варто доїхати до найближчих залізничних станцій – Стрий, Сколе чи Воловець. А звідти дістатися автобусом до гірськолижного комплексу.

Славське – у гори вражень до Захара Беркута

Краса природи Львівщини й різноманіття розваг на курорті допомогли Славському завоювати серця чисельних туристів. Це селище обирають передусім тому, що воно вдало розташоване неподалік від декількох гірськолижних комплексів, які підходять і для сімейного відпочинку, і для екстремального катання.

Початківцям варто прямувати на гору «Політехнік», до якої можна дістатися на місцевому трансфері – ГАЗ-66. На базі працюють два бугельних витяги, що обслуговують пологі схили довжиною від 600 метрів. Вартість одного підйому стартує від 25 гривень.

На місці працюють прокати й лижна школа, колиби й кіоски. Залишитися на ніч можна на базі відпочинку «Політехнік-2» або орендувати кімнату в приватному будинку.

Туристам із дітьми краще вибрати туристичний комплекс «Захар Беркут», що розташований за 5 кілометрів від Славського. Найвища точка – вершина гори Високий Верх (1244 м), з якої відкривається неймовірна панорама на Карпати. Загалом на курорті прокладено понад 9 км трас різного рівня складності: дев’ять синіх, одна червона й одна чорна. Ці схили обслуговують крісельний і три бугельних витяги, а також мультиліфт для дітей. Ціни на денний абонемент стартують від 800 грн у будні й 900 грн у вихідні. При цьому за прокат спорядження доведеться заплатити від 200 грн.

На всіх станціях підйомників гірськолижного комплексу працюють колиби. У нижній частині курорту розташовані готелі «Писана хата», «Захар Беркут» і «Вежа ведмежа». Ціни на проживання двох осіб варіюються від 900 до 6320 грн.

Тим, хто впевнено стоїть на лижах – дорога до комплексу «Динамо» на горі Тростян (1232 м). Із вокзалу до витягів можна за 15 хвилин доїхати на ГАЗ-66. Тут працюють вісім витягів, один із яких – одномісний крісельний, а інші – бугельні. Вони обслуговують одинадцять доволі довгих трас. Для опанування техніки катання підійде схил «Нижній Захід». Найпопулярнішими серед туристів є західні спуски середнього рівня складності. Чорні траси прокладено у верхній і центрально-північній частинах курорту, а легкі – у нижній.

Біля підніжжя гори розташовані колиби, де можна покуштувавши смачні страви національної кухні. Проживання в готелі біля витягу обійдеться вам від 600 грн за ніч.

Як дістатися до Славського

Машиною слід їхати трасою М-06 до Коростова, а потім повернути на дорогу Т-1424 й продовжувати рух до смт Славське.

Також можна прибрати квиток на прямий потяг до місцевої станції з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси, Херсона, Харкова Лисичанська й Ужгорода. До того ж на час зимових свят «Укрзалізниця» призначила «Лижний експрес» – швидкісний потяг Інтерсіті+, який за вісім годин довезе туристів від столиці до Славського.

«Пилипець» – колиска українського фрирайду

Затишний курорт приваблює всіх любителів катання поза трасами унікальними ландшафтами полонини Боржава. Кожен фрирайдер бачить у солодких снах спуск від вершини гори Гимби (1498 м) до водоспаду Шипіт. Окрім цього дозвілля, у гірськолижному комплексі, що розташований на Закарпатті, поблизу села Воловець, прокладено вісім трас. Дві з них навчальні, три – сині й три – червоні. Їх обслуговує ратрак. На території «Пилипця» функціонують крісельний підйомник, три бугельні витяги та один мультиліфт. На місці є пункти прокату спорядження, лижна школа для початківців, кафе й ресторани.

Тим, хто їде сюди спробувати екстремальний відпочинок, підійдуть різноманітні фрирайд-маршрути з гори Гимба. Таке катання по пухкому снігу в карпатських лісах принесе більше вражень, ніж ідеально підготовлені траси на цивілізованих курортах. Радимо всім, навіть досвідченим лижникам і сноубордистам, не ризикувати життям, а найняти професійного гіда, який добре орієнтується на місцевості. Цю локацію не дарма вважають однією з найнебезпечніших у Карпатах. Через необережність і легковажність тут щороку губляться туристи. Саме тому потрібно дотримуватися простих правил безпеки: не з’їжджати з трас за поганої видимості, реєструватися в найближчих пунктах ДСНС, використовувати лавинне спорядження й навігатори та мати із собою деякий запас їжі.

Ціни:

Вартість одного підйому варіюється від 100 грн до 130 грн залежно від низького чи високого сезону. Тригодинне катання нині обійдеться в 450 грн, а на новорічні канікули – у 500 грн. У продажу також є денний абонемент за ціною 700 грн у низький сезон і 800 грн – у високий. За прокат повного комплекту гірськолижного спорядження доведеться віддати від 200 грн на день. Фрірайдерів за окрему плату можуть підняти на вершину гори на ратраках.

Можна обрати різні варіанти проживання: від кімнати в приватному будинку до номера в чотиризірковому готелі. Мінімальна вартість розміщення – 500 грн, а номер зі сніданком у готелі коштуватиме від 1450 грн на двох.

Як дістатися

Найбільш зручний маршрут такими автомобільними дорогами: їхати трасою М-06 до Нижніх Воріт, а звідти звернути на ТО-718 й прямувати нею аж до села Пилипець.

Потяги з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси, Херсона, Харкова Лисичанська й Ужгорода курсують до станції Воловець. Звідти до села Пилипець ходять маршрутні таксі та рейсові автобуси «Воловець-Міжгір’я». Відстань всього-на-всього 15 кілометрів.

У Карпатах уже вдарили морози й випало до 40 сантиметрів пухкого снігу, а тому цьогорічний гірськолижний сезон розпочнеться раніше, ніж зазвичай. Тож настав час готувати лижі й планувати відпустку!

Анна Козінцева