Зимова Словаччина: всі гірськолижні курорти за тиждень

Що робити, коли одночасно хочеться і покататися на лижах у Альпах, і пірнути в басейн у єгипетському готелі? Вирушати до Словаччини! Ця країна вабить туристів гірськими масивами скелястих Татр, термальними водами й на додаток – середньовічними замками. А завдяки географічній близькості до України, відмінному європейському сервісу та демократичним цінам Словаччина перетворилася на улюблене місце для відпустки серед наших співвітчизників.

Словацькі Татри вже давно стали синонімом доступного й комфортного зимового відпочинку. Цю місцину облюбували тисячі мандрівників із усієї Європи, адже на невеликій відстані, близько ста кілометрів один одного, розташовані два гірських масиви з цілком різними рельєфами. Високі Татри, скелясті й неприступні, відрізняються особливим «альпійським» характером.

Висота їхніх піків подекуди сягає 2500 метрів. У цьому регіоні розташовані кілька популярних гірськолижних курортів: Татранська Ломниця, Штрбське Плесо та Старий Смоковець. Низькі Татри, що густо вкриті заростями вічнозелених лісів, більш звичні для нашого ока, адже вони деінде нагадують Карпати. На їхніх схилах розташований найбільший гірськолижний центр країни – Ясна. Із нього ми й рекомендуємо починати знайомство зі Словаччиною.

Як підготуватись до поїздки

Перш ніж запланувати подорож, треба перевірити правила в’їзду до країни. Із актуальною інформацією про обмеження, пов’язані з COVID-19, радимо ознайомлюватися на сайтах www.uvzsr.sk та www.korona.gov.sk .

Зауважте, із 10 грудня у Словаччині продовжено жорсткий локдаун на чотири тижні. У країні діє комендантська година з 5:00 до 1:00. У цей час виходити на вулицю можна лише на роботу, до продуктового магазину, аптеки чи лікарні. Готелі й інші крамниці зачинені, а ресторани працюють на виніс. Усі карантинні вимоги стосуються і туристів теж.

Також можна добре заощадити на квитках на підйомники, так званих «скі-пасах», якщо завчасно придбати їх на сайті. Ціни за один день катання стартують від 25 €. Купуючи кількаденний абонемент, турист отримує можливість відвідати всі гірськолижні курорти країни: Ясну, Татранську Ломницю, Штрбське Плесо та Старий Смоковець.

Ба більше: коли в горах лютує погана погода й усі траси зачинені, тоді, за правилами, дозволено перенести оплачений день на іншу дату. Якщо хочете влаштувати апре-скі, то замість катання за цим скі-пасом можна безкоштовно піти до термальних басейнів у Бешеневі або в аквапарк «Татраландія». І це ще не все: власник картки отримує знижки чи спеціальні пропозиції в місцевих ресторанах і готелях.

Якщо ви подорожуєте автомобілем і плануєте їздити платними дорогами, то радимо заздалегідь придбати дорожню віньєтку через Інтернет. Вартість користування словацькими автомагістралями коштує 10 € за десять днів.

Як дістатися до Словаччини

Україна межує зі Словаччиною, тож автомобільна подорож від вашої домівки до одного із європейських гірськолижних курортів буде доволі простою. Спершу слід дістатися до пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» й перетнути кордон. А далі на вас чекає тригодинна поїздка територією Словаччини аж до її серця – Демановської Долини в Жилінському краї.

Легко доїхати до Словаччини можна й на рейсовому міжнародному автобусі з Києва, Львова або Ужгорода, що прямує повз Кошице чи Попрад. Поза тим у сезон можна купити авіаквитки на чартерні рейси з Києва до Попраду від SkyUp. Звідти мандрівникам потрібно пересісти на трансфер або потяг , що за дві години довезе всіх до курорту.

Де зупинитись в Низьких Татрах

Залежно від бюджету можна вибрати різні варіанти розміщення: від апартаментів у довколишніх містечках до чотиризіркових готелів безпосередньо на горі. Щоб зекономити, туристи можуть зупинитися у гест-хаусах у Бешеневі чи Липтовському Микулаші за 25-35 € на двох за добу. У Липтовському Микулаші розташований великий ТРЦ, а поряд – прокат Niňaj, де здають в оренду гірськолижне спорядження за найдешевшими цінами – 10€ на день. З цих довколишніх міст постійно курсують безкоштовні автобуси , які за півгодини довезуть всіх до гірськолижного курорту «Ясна».

Якщо хочете прокидатися зранку із видом на засніжені схили – бронюйте чотиризіркові готелі «Ясна» чи «Дружба». Проживання в одному з них коштуватиме від 135 € за ніч у двомісному номері зі сніданком.

Гірськолижний центр «Ясна» – перлина Низьких Татр

Цей курорт вважається чи не найкомфортнішим місцем для активного зимового відпочинку в Східній Європі як для просунутих лижників і сноубордистів, так і для початківців. Найвища точка бази – гора Хопок (2004 м), з якої відкривається неймовірна панорама на всі Татри. На її північних і південних схилах працює 21 витяг, переважна більшість яких – крісельні та гондольні підйомники. Вони обслуговують 42 траси різного рівня складності. Їхня загальна довжина становить понад 50 кілометрів. Основні зони катання постійно патрулюють рятувальники. Усі схили обладнані системами штучного засніження, що забезпечує стабільний сніговий покрив протягом п’яти місяців. Також на місці діє лижна школа. А численні кафе та ресторанах поблизу трас запрошують всіх відпочивальників перепочити й підкріпитися стравами національної словацької кухні.

Якщо ви встигли досконало вивчити всі траси на курорті, то для пошуку нових вражень можете вирушити до наступних локацій: Старого Смоковця, Штребського Плеса чи Татранської Ломниці. Для цього спершу потрібно доїхати автобусом до вокзалу в Липтовському Микулаші. Там перейти на потяг і з однією пересадкою у Попраді чи Штрибі дістатися до курортів у Високих Татрах. Загалом уся дорога триватиме приблизно півтори години й обійдеться вам у 5-7 € в один кінець.

Старий Смоковець – курорт для сімейного відпочинку

Цей гірськолижний комплекс – знахідка для туристів із дітьми. Тут пропонують безліч варіантів розваг для найменших: від сноутюбінгу до подорожі в царство зими – виставки дивовижних льодових фігур. До того ж схил місцевої гори якраз ідеально підходить для опанування азів катання на лижах або на сноуборді. Тут прокладено три траси для початківців. Туристів піднімають три витяги, два з яких бугельні, а інший – фунікулер.

Татранська Ломниця – осередок скель

Однойменний гірськолижний курорт розташований біля підніжжя вершини Ломницький Штит (2634 м). Тут створено комфортні умови для активного відпочинку: прокладено 14 трас різних рівнів складності й встановлено вісім сучасних витягів. На курорті є вісім доволі довгих легких трас для новачків, а для просунутих лижників підійдуть п‘ять червоних. Професіонали ж можуть спробувати підкорити гору Ломницьке Седло (2190 м), спустившись із її вершини чорною трасою з перепадом висот до 1300 метрів. До тогож тут подбали й про фрирайдерів: поблизу верхнього крісельного підйомника розташована спеціальна зона, де можна кататися засніженою цілиною.

Штребське плесо – гірське око Високих Татр

Курорт розташований поблизу однойменного високогірного озера, що зачаровує своєю красою туристів із усього світу. Ця місцина, крім дивовижних мальовничих ландшафтів і магічної атмосфери, також відома завдяки сучасно обладнаному гірськолижному комплексу. Тут прокладено 12 трас, здебільшого легкого та середнього рівнів складності. На курорті працюють три крісельних і два бугельних витяги. Поза тим тут облаштували сноупарк із трамплінами, а також створили умови для катання на бігових лижах довкола озера.

Та не забувайте, що Словаччина також славиться термальними водами завдяки їхнім неабияким лікувальним властивостям. Найбільшою популярністю серед відпочивальників користується аквапарк «Татраландія», що розташований у Липтовському Микулаші. Тут є 14 басейнів із природною термальною водою різної температури — від 26 до 38 градусів тепла. До того ж усі туристи можуть розважитись на 26 екстремальних гірках, відновити сили після важкого дня катання в СПА-центрі й навіть спробувати серфінг у басейні зі штучними хвилями.

Тож відпочинок у Словаччині може стати чудовим компромісом для тих, хто хоче й активно провести свою відпустку, і поніжитись в басейні. Місцеві гірськолижні курорти за рівнем сервісу не поступаються альпійським, а природна термальна вода в купальнях навіть тепліша за морську.

Анна Козінцева