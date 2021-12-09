Води великого міста: кращі набережні світу

Найбільша перевага для туристів у містах, розташованих біля водойм, — набережна. Ми зробили підбірку найкращих місць для прогулянок біля води!



Впродовж історії, великі міста з’являлися на берегах водойм. Вони мали перевагу в торгівлі, транспорті, забезпечували жителів водою. Сьогодні набережні перетворилися на громадське місце і часто приваблюють туристів.

Барселона, Іспанія

На набережну Барселони легко натрапити, коли гуляєш центром міста. У Порт Велл стікаються натовпи туристів з головної вулиці Ла Рамбла, досліджують комплекс із підвісних мостів Рамбла-де-Мар і ставлять прапорці навпроти ще одного обов’язкового пункту з путівників. Але сама набережна Моль де ла Фуста — це набагато більше, ніж заповнений людьми порт. Вона простягається на 5 кілометрів вздовж Середземного моря.

Якщо ви шукаєте тихе місце, де можна сховатися від шуму туристичного центру Барселони, тоді варто прокласти свій маршрут через Моль де ла Фуста. А додатковою насолодою влітку стануть пляжі.

Київ, Україна

Розташований на берегах Дніпра, Київ має багато виходів до водойми, проте мало таких гарних і придатних для довгої прогулянки, як Оболонська набережна. Місце вздовж затоки Оболонь довго мало невизначене призначення, але доброустрій набережної розпочався у 2003 році. З 2017 на її території також є парк «Наталка», де можна загубитися в тіні високих дерев, влаштувати пікнік і насолодитися прогулянкою серед чудово облаштованої території.

Набережна має протяжність у майже два кілометри, і скоро стане ще більшою. Київська влада планує з’єднати її з Оболонським островом, який також облаштовують як зону відпочинку.

Сеул, Південна Корея

Якщо ви відвідуєте Сеул, дуже мало шансів, що ви не опинитеся на березі річки Ханган, а отже — у парку «Ханган». У густо населеному мегаполісі з таким темпом, як у Сеулі, громадські місця — важлива частина інфраструктури. Влада південнокорейської столиці це розуміла, і тому доклала багато зусиль, аби замість великого шосе створити зону відпочинку.

У будь-яку пору року чи дня ви ніколи не будете самі в парку. Тут влаштовують пікніки, займаються спортом, прогулюються, їздять на велосипедах чи п’ють каву. Часто ви можете натрапити на інсталяції чи фестивалі. Але варто визначитися з тим, куди саме ви хочете потрапити, адже набережна складається з кількох парків з різними концепціями.

Лондон, Великобританія

Якщо під час прогулянки Лондоном ноги знову завели вас у центр, але ви вже бачили Біг Бен, Вестмінстерський палац, Палату лордів і навіть Лондонське око, ви можете продовжити свою прогулянку набережною Вікторія.

Наближеність до визначних пам’яток робить її популярною серед туристів. Вона є частиною набережної Темзи, і була відкрита в 1870 році з метою забезпечити жителів міста новою системою каналізації. Зараз набережна Вікторії є чудовою альтернативою банальній прогулянці в центрі. Дорогою ви зможете оглянути кілька садів і монументів і одночасно насолоджуватися краєвидом на інший бік Темзи.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк одним з перших міст спадає на думку, коли ми чуємо фразу «кам’яні джунглі». Але місто також відоме своїми чудовими парками. А оскільки Нью-Йорк має лише один округ, розташований на континенті, не дивно, що чимало громадських просторів лежать вздовж берегів водойм.

Парк «Бруклін Бридж» розташований вздовж берегу річки Іст-Рівер, яка розділяє округи Бронкс і Квінз. Це 34 гектари зелені з шістьма пристанями, де проводять свій час і місцеві, і туристи. Звідси відкривається найкращий краєвид на Мангеттен і легендарний Бруклінський міст. Добратися до парку можна не тільки мостом чи завдяки метро, але й річкою на поромі.

Набережні доповнюють прогулянки містом і часто стають можливістю насолодитися іншим боком мегаполісів. Якщо ви плануєте подорож до міста, розташованого на березі водойми, не забудьте скористатися цим привілеєм!

Анастасія Нестерова

(Фото Unsplash)