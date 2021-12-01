Ресторан у в’язниці, кав’ярня в туалеті: незвичні ресторани Лондона

Вибір лондонського ресторану може стати напрочуд тривожним та складним заняттям. Тут ресторатори пропонують безліч закладів, якими нині важко здивувати гостей — повсюди зірки Michelin, новаторська кухня, шефи-професіонали. Але ми підготували список must-visit закладів Лондона, які надовго залишаться у вашій пам’яті.

Мешканці Великобританії відомі на весь світ своїм прагненням дотримуватися правил і традиції. Але деякими інноваціями вони Вас все ж таки здивують. Тож пропонуємо сходити перекусити.

Attendant

Кав’ярня

Спеціальні пропозиції: вегетаріанські, веганські, безглютенові страви

Ціна: £

Адреса: Foley Street, 27A

У приміщенні чоловічої громадської вбиральні Вікторіанської епохи відкрили кав’ярню, перетворивши пісуари на столики. Крім неординарного інтер’єру кафе славиться своїм меню — кавою власного обсмажування та класичними британськими закусками. Особливою популярністю користується торт з лимону та троянд.

Dans le Noir

Кухня: сезонна

Спеціальні пропозиції: вегетаріанські, дитячі страви

Ціна: £££

Адреса: St John Street, 69-73

У цьому ресторані їжу подають у повній темряві. Будь-які джерела світла (телефони, ліхтарики, годинники тощо) треба залишити у камері схову на вході.

Меню — завжди сюрприз, тому що суть у тому, щоб відчувати смак, а не думати про нього. Єдине, що дозволяється — визначитись із кількістю їжі та обрати одне меню з чотирьох видів (біле — для любителів неочікуваного; червоне — для м’ясоїдів; блакитне — для тих, хто віддає перевагу рибі та морепродуктам; зелене — для вегетаріанців). Усі працівники ресторану — люди з порушеннями зору. Протягом трапези вони розповідають про те, як відчувається сліпота з психологічного та соціального погляду.

Circus

Кухня: азійська

Спеціальні пропозиції: окреме вегетаріанське меню

Ціна: ££

Адреса: Covent Garden, Endell Street, 27-29

Бронювати столик у цей заклад доводиться за півроку. Circus — незвичайна комбінація кабаре й коктейль-бару.

Щовечора з вівторка до суботи на вас чекає оригінальна програма, при цьому заздалегідь невідомо, хто виступатиме — танцівники, повітряні гімнасти чи пожирачі вогню. Через різноманіття розваг можна забути про делікатеси, приготовані за японськими і китайськими традиціями.

Будьте готові до того, що кожного гостя просять замовляти або мінімум дві страви, одна з яких має бути великою, або вісім маленьких. Крім них гостям також пропонують екзотичні коктейлі: «Маргариту» з соком гібіскуса і нектаром агави, «Белліні» з «кривавими» персиками. У ціну також включають плату за сервіс та збір за розважальну програму (+£3 з людини).

The Bunyadi

Кухня: сезонна

Спеціальні пропозиції: веганське меню

Ціна: ££

Адреса: Harper Rd, 18

У цей ресторан приходять не заради їжі. Цей проект є своєрідним бунтом проти об’єктивізації тіла. Головним принципом нудистького закладу є природність (при чому ця концепція «наготи» поширюється не лише на нудистський формат). Перш за все це використання органічно чистих продуктів, глиняний посуд та предмети інтер’єру з екологічних матеріалів.

Заклад працює у режимі «поп-ап» — лише у літній період. Засновники вважають, що можливість поїсти оголеними дає гостям відчуття внутрішньої свободи. Однак для тих, хто не готовий повністю оголитися, передбачений окремий простір. Користування ґаджетами заборонено, щоб не порушувати атмосферу.

Garlic & Shots

Бар

Спеціальні пропозиції: вегетаріанські позиції

Ціна: ££

Адреса: Frith street, 14

Усе в меню містить часник. Анотація меню попереджає: «Ви завжди можете замовити додатковий часник, але ніколи не менше».

Навіть десерти містять часник та гострі спеції. «Фішкою» бару є також список зі 101 шотів, мінімум 6 з яких мають у складі часник.

Засновники обіцяють, що після відвідування закладу ви зможете подихом відбиватися від вампірів та усіх інших ворогів.

The clink

Кухня: сезонна

Спеціальні пропозиції: є магазин з власноруч виготовленою продукцією, аксесуарами, кулінарні книги, збірки поезій від ув’язнених.

Ціна: ££

Адреса: Jebb Avenue, HMP Brixton

Це благодійний проект, що відкриває ресторани у пенітенціарних закладах, щоб ув’язнені змогли отримати нові навички, професію та шанс на роботу та кар’єру на волі.

Продукти вирощують на фермах, які є частиною проєкту і там також працюють ув’язнені. Забронювати столик треба за три дні, а приїхати просять за 30 хвилин до зазначеного часу, щоб отримати інструктаж з безпеки. Перед входом вас можуть обшукати і попросити залишити на вході сумки, телефони, цигарки тощо.

Також переконайтеся, що ви одягнені належним чином, додаткові вказівки можна знайти на сайті. Вхід у ресторан лише для повнолітніх, у меню відсутній алкоголь, оскільки заклад розташовано у стінах в’язниці.

Chin Chin Dessert Club

Кондитерська

Спеціальні пропозиції: є веганські позиції

Ціна: £

Адреса: Greek Street, 54/Camden Lock Place, 49-50

Chin Chin вважається фабрикою Віллі Вонки у світі морозива. Кондитери використовують рідкий азот, а саме морозиво створюється прямо у вас на очах, тому похід сюди більше схожий на перфоманс.

Унікальна техніка дозволяє вам поекспериментувати зі смаками та, наприклад, спробувати «чудо» з грейпфрутовим морозивом без цукру, яке на смак дуже солодке після того, як ви вип’єте спеціальну таблетку. Безумовно, «фішкою» так званої лабораторії є саме морозиво, однак тут регулярно з’являються й інші десерти — тірамісу, вафлі, торти, цукерки тощо.

А ще під час карантину Chin Chin випустив набори DIY, щоб ви могли приготувати морозиво та інші смаколики вдома.

Archipelago

Кухня: екзотична, світова

Спеціальні пропозиції: вегетаріанські страви

Ціна: £££

Адреса: Cleveland Street, 53

Поєднання інтер’єру та меню не залишить вас байдужими. Золоті Будди, карликові пальми та гігантське павичеве пір’я надають атмосфері екзотичності. Але саме такі основні продукти меню, як крокодил, кенгуру і страус, насправді роблять ресторан одним із найнезвичайніших місць Лондона.

Тут є все — від карпаччо з копченим пітоном і салату з клопами до гарнірів із мурахами, які подають серед безлічі антропологічних артефактів безпосередньо з «Індіана Джонса». Обов’язково зверніть увагу на смажених на сковороді цвіркунів зі спеціями чермула. І це далеко не все, чим може здивувати Archipelago.

Тож, куди вирушити, щоб насолодитися лондонськими смаколиками, вирішувати Вам. Основне, що голодними Ви точно не будете. А нам залишається лише побажати Вам: “Смачного”!

Ангеліна Міненок