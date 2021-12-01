Між двох світів: за чим їхати до Вірменії?

Вірмени — одна з найдавніших націй світу. Їх країна розташована на перетині східної та західної цивілізацій. Вірменія увібрала особливості обох і створила свою власну, виразну культуру.

Дещо з історії

Перші письмові згадки про Вірменське нагір’я з’являються ще в 3 тисячолітті до нашої ери. І за всю свою довгу історію вірменський народ завжди ставав жертвою численних війн — саме через своє розташування на межі двох світів. Перші сутички були між античними державами, Візантійською імперією й Перською, далі були війни з мусульманами, ірансько-османські конфлікти.

Пізніше Вірменія була розділена між Російською та Османською імперіями. Навіщо це знати? Бо кожен народ, який приходив на територію нагір’я залишав тут свої традиції, звички, змінюючи тамтешнє населення. У результаті сучасна культура вірменів автентична й неповторна, з елементами Близького Сходу й Радянського Союзу. Вона звучить джазом, тішить гостинністю й вражає потужною історією.

Єреван

Єреван — це столиця Вірменії, її серце, яке відбиває сучасні традиції країни найкраще.

Особлива архітектура центрального Єревану має характерний стиль завдяки місцевому камінню, яке використовувалося в будівництві. На зовнішній вигляд міста вплинув Александр Таманян, архітектор, який створив вірменський модернізм, поєднуючи елементи церковної архітектури й національні орнаменти. Планування вулиць міста також особливе: вони мають вигляд променів, які розходяться від центру.

Площа Республіки — центральна в столиці. Це композиція з власне площі й величного каскаду, особливо чарівного на заході сонця.

В Єревані варто не пропустити артцентри й музеї: Cafesijian center of Arts, Матенадаран, музей Параджанова. У місті розвинута гастро-культура й ви з легкістю знайдете сучасні кав’ярні чи вишукані ресторани всюди.

Навколо столиці

На перше місце в путівниках справді заслуговує Хор Вірап. Це давній монастир, розташований близько до кордону з Туреччиною, що означає, що з його території можна побачити Арарат. У 301 році Вірменія стала першою країною в регіоні, яка прийняла християнство, і ця подія пов’язана з Хор Вірапом. Саме в його підземеллі тримали Григорія Просвітителя, якого випустили через 15 років ув’язнення і який вплинув на прийняття релігії царем Трдатом III, а потім і всіма жителями.

Гегард — це комплекс із кількох храмів, який дарує почуття усамітненості й пронизаний духовністю. Його прихована особливість — це те, що частина храмів вибиті у скелі. У них особлива акустика, і часто можна зустріти музикантів усередині будівель.

Храм Гарні зовнішнім виглядом нагадує грецький Парфенон. Побудований у 1 столітті до нашої ери, він заворожує не тільки нетиповим стилем архітектури, з колонами й рельєфами, а й розташуванням. Вид на яр і покриті зеленню пагорби може затримати надовго.

Нораванк — це два храми з каплицею, які запам’ятовуються гарною архітектурою.

Також варто виділити час для одного з головних символів і гордості вірменів — озера Севан.

Поїздка до Вірменії сприймається як досвід, що набутий в іншому світі. Вона звучить, смакує й пахне. Усамітненість храмів і багата природа зцілюють, живий Єреван занурює в сучасну культуру, і це все робить країну дуже особливою.

Анастасія Нестерова

(Фото автора)