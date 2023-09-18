Єреван. Місто-історія у серці Вірменії

Єреван – місто з багатим минулим, що не залишить вас байдужими. Сюди варто приїхати за колоритом, давніми традиціями і душею Вірменії. Покваптеся відвідати це місто, поки його вулиці ще не витоптують мільйони туристів.

Сюди треба їхати хоча б для того, щоб побачити контрасти, якими живе Єреван – одне з найстаровинніших міст Європи. Якщо уявити, що перші жителі в місті з’явилися в 782 році до н.е, стає дурно. А інколи дивує, коли прогулюєшся охайною вулицею в центрі, а через декілька метрів стикаєшся зі справжніми фавелами. Цим Єреван вражає. І в поганому і хорошому сенсі.

Варто розуміти, що туризм тут поки не надто розвинений та продуманої інфраструктури майже немає, але Вірменія точно залишиться у вашому серці. Гори, річки та старовинні міста – ось що захоплює.

Контрасти або два різних міста

Єреван – це місто контрастів. Чого тільки вартий район Конд – справжні фавели посеред центру міста. Це все, що залишилося від справжнього Старого Єревану. Чомусь, жителі міста не люблять цей район. Навіть хочуть знести, побудувавши cучасні житлові квартали. Але в них точно не буде того колориту та душі, як в цих маленьких будиночках з дивними надбудовами.

У міста є особлива фішка. Велика кількість будинків в місті облицьовані туфом. Цей камінь – називають філософським каменем Вірменії. З нього будують сараї, будинки і навіть церкви. Саме храми принесли туфу першу славу. Цікаво, що при будуванні міста Славутич, вірменський квартал будували саме з туфу.

Коли прогулюватиметеся вулицями міста, зверніть увагу на пулпулаки (питні фонтанчики) з гірською водою. За легендою вони споконвіку втілювали в собі невичерпні сили і життєстійкість вірменського народу.

Як доїхати?

Найкращий і навіть єдиний варіант – літак. В одну сторону коштує в середньому 2200 грн(80 доларів). Таксі по місту майже безкоштовне – 50 грн в будь-яку точку міста. А ось міським транспортом не радимо користуватися. Інфраструктура не розвинена, тож туристу краще користуватися таксі.

Де зупинитися?

Чудовим варіантом для комфортного перебування в Єревані буде Konyak Hotel у центрі міста. Двомісний номер коштуватиме вам 1650 грн за добу. Готель пропонує безкоштовний паркінг, басейн та бар з багатим асортиментом. Цікавить бюджетий варіант? KaTun Hostel – стане чудовою знахідкою. Хостел знаходиться у центрі міста. Тут є лаунж зона,кухня, сад та бар, в якому можна замовити напій чи сніданок до номера і безкоштовний wi-fi. За одну людину у спільному номері потрібно заплатити приблизно 470 грн за добу.

Де смачно поїсти?

Ламаджо, бастурма, долма, хаш… Якщо ви нічого не зрозуміли, то вам обов’язково треба скуштувати страви вірменської кухні. Різноманіття закладів харчування у Єревані вам у цьому допоможе.

Якщо ви хочете перекусити в центрі міста – варто зайти в Бістро OST. Дешево, але дуже-дуже смачно. Смачнішого ламаджо ви не скуштуєте ніде. За 2 листи ламаджо і напій ви заплптите 2200 драм(125 грн)

Повечеряти можна вже у більш вишуканому та затишному місці. Ідеальний варіант – ресторан з традиційною вірменською кухнею Lavash Restaurant. Якщо ви не пили гранатове вино, ви сто відсотків будете приголомшені. Саме тут варто спробувати долму та вірменські солодощі. Середній чек на людину – 7000 драм (400 грн)

Смачні коржики з зеленню – це вірменська перепічка. Чудово куштує з вірменським пивом (так, воно існує). А спробувати це можна у кафе Жингялов Хац. В ньому є дух Карабаху, тож перекусити тут національною стравою після насиченої прогулянки буде чудовою ідеєю. Середній чек тут – 2000 драм. (115 грн)

На що подивитися?

Площа Республіки

Якщо ви хочете відчути дух революції і свободи, першим ділом відвідайте центр. Ще нещодавно тисячі вірмен виходили на цю площу з бажанням скинути колишню владу, а System of a Down тут давали свій безкоштовний концерт для десятків тисяч людей. Побувати в Єревані та пройти повз цієї площі неможливо. Ввечері тут збираються люди і слухають музику під зрежисовані фонтани.

Каскад

Одне з улюблених місць жителів Єревану. Мешканці міста вважають Каскад центром сучасного мистецтва. Кожен рівень – нова композиція. 675 сходинок, 5 терас, які не схожі одна на одну. Та як винагорода за підняття наверх – чудовий вигляд на місто та гору Арарат.

Музей Параджанова

В Грузії його вважають грузинським режисером, в Україні – українським, а в Вірменії – вірменським.

Справжній народний майстер, яким ми всі пишаємось. Більш ніж 600 робіт, особисті речі, колажі, ескізи, архіви. Наприклад, кришки від кефіру, що він збирав в тюрмі на Лук’янівці. Місце, де ти розумієш, що таке незламність духу та боротьба за свободу творити. Все це в традиційному кавказькому двоповерховому будинку, який відтворений у вигляді музею.

Вхід – 700 драм (40 грн)

Що привезти з Єревану?

В Єревані є величезний Блошиний ринок «Вернісаж», де туристи собі можуть придбати частинку Вірменії. Починаючи від вірменського чаю з м’ятою до ювелірних виробів з гранатом, символом Вірменії.

Єреван готовий гостинно зустріти вас та познайомити із привітними мешканцями та цікавими традиціями. Налаштуйтесь на душевний і колоритний відпочинок і гайда в Єреван!

Арман Геворкян

(Головне фото з сайту: delo.ua)