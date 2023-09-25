Відкрий для себе Албанію

Теплий клімат, білі пляжі, блакитна вода та мальовнича природа. Сьогодні ми відкриємо для себе Албанію з різних ракурсів: як для любителів поніжитися під сонцем, так і для шанувальників активного відпочинку. А також розповім, чому країна, здавалося б, з великим туристичним потенціалом тільки набирає популярності серед туристів.

Як дістатися?

Найкомфортнішим і найшвидшим варіантом для Вас, звісно, буде переліт, але, зважаючи на те, що авіаквитки досить дорогі, пропоную альтернативу: поїздка на власному автомобілі. Таким чином, на дорогу піде більше часу, але ви зможете відвідати одразу декілька країн за одну поїздку. Угорщина, Сербія, Македонія – вам по дорозі. Тож заздалегідь сплануйте маршрут, і побачите значно більше, ніж очікували. Мандрівка ж автобусом підійде для тих, хто боїться літаків і не має автівки. Ще один варіант, як доїхати до Албанії, – автостоп. Тут Вам доведеться взяти теплий одяг, аби не промерзнути, чекаючи попутного транспорту. Але ми переконані в тому, що така подорож буде незабутньою!

Питання житла залишимо на Ваш розсуд, проте для більшої кількості приємних знайомств, радимо напередодні поїздки зареєструватися на сайті couchsurfing.com. За його допомогою Вам вдасться налагодити зв’язок з каучсерферами з Албанії, які запропонують погостювати у себе кілька днів абсолютно безкоштовно.

Моря, що з’єднуються у Вльорі

Перш за все, розкажемо про курортну Вльору. Це містечко ідеально підійде шанувальникам засмаги під палким сонцем на піщаному пляжі, любителям чистої і теплої води. Кажуть, що тут зливаються два моря: Адріатичне та Іонічне, і їх, нібито, можна розрізнити за кольором води. За узбережжям постійно доглядають, в місті гарні дороги, розмаїття кав’ярень та ресторанів: загалом, інфраструктура стрімко розвивається щороку. Окрім цивілізації, у Вльорі можна насолодитися середземноморською природою: поблукати скелями, провести час у хвойних лісах. Але врахуйте те, що цей курорт є одним із найпопулярніших в країні, тому відпочити від людей тут не вдасться.

Серпантин Лагара

Якщо Ви приїхали в Албанію не на власному автомобілі, тоді обов’язково потрібно взяти його в оренду, адже авто дарує незалежність у мандрівці. Перше місце, куди раджу поїхати, – гірський серпантин Лагара, розташований на висоті більше 1000 метрів над рівнем моря. Якщо дивитися на цю дорогу знизу вверх, то здається, що вона побудована на самому краю кручі. Кажуть, ця траса за красою краєвидів не поступається навіть румунському Трансфагарашу. Обов’язково зробіть зупинку на оглядовому майданчику Панорама Логара, адже звідси відкривається розкішний вид на албанське узбережжя. До речі, Національний парк «Логара» також заслуговує Вашої уваги, тож обов’язково заїдьте туди.

Селище з українською назвою Борщ

Думаєте борщ це лише страва? А от і ні, в Албанії є цілий курорт із такою назвою! Туристи полюбляють фотографуватися біля позначки цього населеного пункту. Взагалі ж, ця місцина дуже барвиста, бо багата на декоративні та плодові дерева: апельсини, лимони, гранати. У селищі Борщ ви не почуєте галасу людей, бо їх тут значно менше, ніж у Вльорі. Зате є дуже чисті узбережжя: вода блакитна і така прозора, що крізь неї проглядається морське дно. До того ж, Борщ розташований в зоні субтропіків, тому тут сонячно приблизно 300 днів на рік!

Перлина Албанії

Національний парк Тет – це перлина природи Албанії. Територія парку розташована в Північно-Албанських Альпах з максимальною висотою 2567 метрів. Сюди радимо взяти в оренду позашляховик, оскільки дорога зовсім не підходить для легкових авто. Це місце чарує своєю ізольованістю від усього світу, здається, що ти потрапив у зовсім інший вимір. Гори, неймовірні краєвиди і безмежна насолода від того, що ти бачиш цю красу на власні очі. Тет – це місце, з якого не хочеш їхати. Великим плюсом цього парку є пішохідні маршрути з багатьма вказівними знаками, які не дозволять загубитися.

Історичні міста Албанії, які треба побачити

Берат – «місто музеїв»; Шкодер, історія якого бере початок у V столітті до н.е.; Тирана (варто побачити Мечеть Ехтем Бей).

Непроста історія. Чому туризм тільки почав розвиватися?

Після закінчення Другої Світової війни до влади в Албанії приходять комуністи. У 1946 році Албанія стає Народною Соціалістичною Республікою. Лідером країни обрали Енвера Ходжі. Молода республіка вибрала шлях розвитку за радянською моделлю, але незабаром там встановився тоталітарний режим. Майже на півстоліття країна опинилася в повній ізоляції, жителі не отримували ніякої правдивої інформації про те, що відбувається в світі або навіть в сусідньому місті: на переміщення всередині країни був потрібний спеціальний дозвіл. Енвер Ходжа на конституційному рівні ліквідував всі релігії, і офіційно проголосив Албанію першою атеїстичною країною в світі. Країна жила в постійній готовності до війни, побудували близько 700 тисяч бункерів. З 1978 року Албанія перестала підтримувати дипломатичні відносини з іншими країнами, і перейшла на повну міжнародну ізоляцію. Тільки тоді, коли помер Енвер Ходжа, в історії Албанії повільно розпочалася відлига.

Їжте те, що маємо!

Албанська кухня має грецькі і турецькі мотиви. Албанці полюбляють готувати на головну страву желе (тушковане м’ясо з овочами) і салат зі свіжих овочів. Як бачите, їжа проста, практично вся кухня албанців невибаглива. Тут існує принцип сезонності продуктів – готують з тих компонентів, які є зараз. Якщо Ви скористаєтеся нашими порадами і відвідаєте вищезгадані місця, то дорогою обов’язково побачите сімейні ресторани, де готують смачні страви албанської кухні. Обирайте на свій розсуд і складіть власний топ улюблених закладів.

Відкрий Албанію

Албанія – це знахідка, Ви зобов’язані самостійно розкрити її таємниці для себе. Насолодіться цією країною, відчуйте її і, найголовніше, – відпочиньте на славу! Проведіть час так, аби було, що розповісти друзям і рідним!

Діана Яцентюк

(Головне фото з сайту: albania1912.com)