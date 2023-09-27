Затишне Ґлівіце, або переваги маловідомого містечка

Ґлівіце — містечко, про яке не говорять. Розташоване за 28 кілометрів від Катовіце та 107 кілометрів від Кракова, належить до Сілезького воєводства. Напевно, воно сховане поміж великих міст, саме тому здається особливим, відчувається по-іншому, закохує з першого погляду: чисті вулички, привабливі будівлі, різноманітні рослини, і це навіть не центр міста!

На відміну від Вроцлава або Варшави, Ґлівіце спокійне, охайне та безтурботне, не дивлячись на високий рівень розвинутості в багатьох сферах, тут ти почуваєшся як вдома, без шуму і галасу. Тому, якщо ви втомилися від великих, зовсім не затишних містечок, але бажаєте провести свій вікенд яскраво та цікаво — Ґлівіце саме для вас. Пропонуємо зануритися в цю атмосферу та запрошуємо в міні-подорож.

Радіовежа (Radiostacja Gliwice)

Споруда має багату історію, це надає їй більшого значення. Вона відома через «Ґлівіцьку провокацію», яка була частиною німецької операції «Гіммлер». Напад на неї став формальним приводом до «легального» наступу Німеччини на Польщу. З 1955 року її використовували для розміщення апаратури, що глушила «Радіо Вільна Європа».

Сьогодні вежа є символом Ґлівіце — найвищою дерев’яною конструкцією в Європі та найвищою дерев’яною радіовежею у світі, а обабіч неї розташовані дитячі музичні інсталяції, завдяки яким можна навчитися законам фізики і відтворенню звуку. Вночі станція особливо чарівна, адже освітлюється різнокольоровими вогниками. Сьогодні це кольори нашого прапора.

Музей «Villa Сaro»

Якщо ваша мрія — розкіш і стиль минулих років, вам варто завітати до колишнього маєтку промисловця Оскара Каро, побудованого в XIX столітті в стилі епохи Відродження. Помешкання зачаровує з першого погляду: високі стелі, коштовні люстри та речі господарів, великі дзеркала, цікавий інтер’єр, старовинні меблі. Якщо вам пощастить і ви завітаєте в особливий час, то потрапите на виставку картин знаменитих художників, привезених з музею іншого міста.

Лісовий комплекс з басейнами (Kąpielisko Leśne) та Сади, розмальовані світлом (Ogrody Malowane Światłem)

Якщо набридли типові закриті басейни або аквапарки, вихід — плавальний комплекс, розташований в лісовій місцевості. Він налічує 4 відкритих басейнів різної глибини, дитячий басейн поруч з майданчиком і надувними іграшками, 73-метрову гірку, сауни, заклади, де можна поласувати кукурудзою, придбати іншу їжу, напої або морозиво. За кожним басейном стежать рятувальники.

Взимку на цій території діє ілюмінаційний парк «Ogrody Malowane Światłem». На вас чекають декоративні елементи з красою вогнів, аудіовізуальні ефекти, понад 10 унікальних тематичних зон, натхненних мальовничими куточками світу та казковою тематикою, світлові шоу, безліч кулінарних вишукувань, анімація світового рівня та тематичні вечірки!

Ботанічний сад (Palmiarnia Miejska)

Поціновувачам екзотичних рослин і тварин точно варто завітати до пальмової оранжереї, розташованої в парку Фридерика Шопена. Сад розподілений на 5 павільйонів: павільйон сільськогосподарських культур з рослинами і плодами, що походять з субтропічного клімату. Тропічний павільйон — рослини, які характерні для тропічного лісу. Історичний павільйон — тут зібрані найстаріші та найвеличніші пальми. Павільйон сукулентів з кактусами від 8-метрових цереусів до кілька міліметрових літопсів — живого каміння. Акваріумний павільйон, де зібрані мешканці Амазонії, озера Танганьїка, річок польських та південно-східної Азії.

Площа Ринок (Rynek w Gliwicach)

Неможливо не згадати про центральну частину міста, а точніше, про її «домашність» і комфорт. Атмосфера тут особливо чаруюча: різнокольорові будівлі купаються в проміннях сонця, вуличні музиканти грають на музичних інструментах, в теплу пору року всюди ростуть квіти, чутно звуки фонтанів. Якщо ви втомилися та зголодніли, можна обрати будь-який із закладів і спробувати страви від грузинської кухні до італійської.

До визначних пам’яток на площі належить ратуша висотою понад 40 метрів, нинішня будівля зведена у XV столітті, але в її підвалах збереглися залишки попереднього спорудження, старшого на два сторіччя. Перед ратушею можна помітити фонтан у вигляді Нептуна, який перетинає безкраї моря на дельфіні. Його створили наприкінці XVIII століття. Кажуть, спочатку передбачалося, що тут буде дерев’яна напувалка для коней.

Марія Онищенко

(Фото автора)