Кулінарія по-чеськи: родзинки національної кухні

Чехія – одне з популярних туристичних місць Європи, про яке чув ледве не кожний. Блискуча Прага, мальовниче Брно, прогресивна Острава – прекрасні місця для відпочинку та відвідування під час вашої подорожі. Проте не тільки замками та соборами славетна Чехія. Справжня могутність культури цієї країни розкривається саме у її кулінарному різноманітті.

Як зародилася чеська кулінарія

Чеську кухню можна характеризувати як поєднання місцевих традиційних страв та численних запозичень із сусідніх і далеких країн. Такий собі поживний шейк. І не дивно: Чехія з усіх боків оточена країнами Європейського Союзу (Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Австрією). Таке сусідство і стало причиною незвичної, проте відомої на весь світ кулінарної спадщини.

Характерною особливістю чеської кухні можна назвати її високу калорійність. Тут вражають тарілки, вщерть наповнені різними видами м’яса, багатими гарнірами, серед яких найпопулярнішим є картопля у всіх її різновидах, та винятково солодкі і ніжні десерти. Чехи не жадібні до їжі, через що навіть не всі дорослі можуть здолати таку кількість їжі. Майте на увазі: якщо у чеському ресторані бути необережним, можна луснути.

Риба, м’ясо і … кнедлики!

Важливу роль у приготуванні більшості гарячих і холодних страв відіграє саме м’ясо й риба. А вже видів м’яса і страв, основним інгредієнтом яких воно є, у Чехії безліч. Серед них найпопулярніші:

• Hovezi vyvar s nudlemi – бульйон з яловичиною та локшиною.

• Gulasova polevka – густий частково суп – частково м’ясний гуляш. Ця страва об’єднує в собі одночасно і «першу» і «другу» страву.

• Kralovsky mec – особливий шашлик зі свинини з овочами, зроблений на особливому шампурі у вигляді меча. Саме тому назва перекладається як «Королівський меч».

• Svickova na smetane – тушкована яловичина, яку подають з сметанним та брусничним соусом.

Особливе місце у чеській кухні займають мають риба та гусятина. Хоча зазвичай риби чехи споживають небагато. Проте все змінюється у сезони вилову: саме тоді такі страви як смажений короп або тріска і різного типу рибні юшки стають невід’ємною частиною різдвяного столу.

Щодо гусятини, то у Чехії м’ясо гуски вважається делікатесом, який не так часто куштують. Проте є один момент – це м’ясо має доволі специфічний запах. Тому для дітей зазвичай замовляють курку або індика.

А чи знаєте ви без чого не може існувати взагалі вся чеська кухня? Обов’язковим атрибутом кожного чеського столу є кнедлики – невеличкі кульки з тіста, картоплі або сиру. Вони вважаються ідеальним доповненням будь-якої страви. Це приблизно те саме що пампушки до борщу. А от варіацій кнедликів дуже багато: картопляні кнедлики, кнедлики з засушеного хліба, кнедлики із м’ясом, печені кнедлики, кнедлики із сирої картоплі і навіть солодкі кнедлики із фруктами.

Коли захотілось солодкого…

Хто ж не хоче інколи спробувати чогось солоденького після поживного обіду? От чехи зовсім не проти десерту, тому знайти щось смачненьке тут не проблема.

Найбільш розповсюдженими і простими ласощами у Чехії є тістечка «моучнік», які мають різну начинку (різні фрукти і ягоди або ж просто зацукровані) і які їдять з різними видами джемів, йогуртів, а також повидлом. Доволі простий у приготуванні десерт із витонченим смаком і великою варіативністю рецептів.

Іншим дуже відомим і давнім десертом є Karlovarske oplatky – карловарські вафлі. Їхня особливість у тому, що тісто, з яких роблять ці вафлі, створене на основі збагаченої мінералами води, а самі вафлі напівпрозорі. Колориту цим вафлям надає начинка і її різноманітність – від йогурту та шоколаду до тірамісу або морозива з горішками.

Славетне чеське пиво

«Ви ніколи не пили пиво, якщо не пили його в Чехії» – одна з відомих приказок серед поціновувачів якісного напою. Взагалі пиво в Чехії це не просто національний напій – його вважаються окремою пам’яткою культури. І не дарма: деякі сорти чеського пива відомі далеко за межами країни, а у самій Чехії можна навіть потрапити на екскурсії … по пиву.

Пивоваріння в Чехії виникло ще у 16 столітті і з тих часів набуло широкого розмаху і розвитку. Так зване “пивоварство” надавало лише його власнику право створювати пиво, що сильно зменшувало кількість конкурентів і дозволяло сконцентруватися на якості продукту. Саме тому на сьогоднішній день кожен чеський сорт пива має свій унікальний та витончений смак, через що знайти найкращий не так вже і легко. До того ж смак пива вирізняється місцем його приготування та технологією, використаною під час його обробки, що робить кожен сорт чеського пива «по справжньому чеським» і надає йому насичений і неповторний смак.

На сьогодні найвідомішими пивоварнями у країні є «Pilsner Urquell», «Крушовице» та «Старопрамен» (останнє можна без проблем знайти і у нас в Україні), а сучасним чеським трендом є більш м’яке і слабке пиво типу «радлер» та різне фруктове пиво з присмаком лимона, грейпфрута та апельсина.

Всі ці гастроісторії це, звичайно, дуже цікаво і апетитно, проте всі ми знаємо що краще один раз побачити ніж 7 разів почути. Подорожуйте, відкривайте для себе щось нове, куштуйте смачне і живіть, насолоджуючись життям!

Іван Бородін