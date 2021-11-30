У селі Черепашинці, що на півночі Вінниччини, серед лісів на місці колишнього кар’єру розкинулося справжнє подільське диво — озеро з лазурною водою. Сьогодні цей новоспечений курорт, який прозвали «Українськими Мальдівами» за схожість з індійським океаном, приваблює тисячі туристів у літній сезон.

Історія подільського дива

Озеро має штучне походження. Ще у 90-ті роки XX століття на його місці функціонував каоліновий кар’єр, на якому видобували білу глину та граніт. Пізніше його розробку зупинили, а підземні джерела затопили територію. Завдяки прозорій воді та білим породам підводного каменю, озеро набуло такого незвичайного смарагдово-блакитного відтінку. У сонячні дні водойму не відрізнити за красою від заморських курортів.

Українські Мальдіви зі всіх сторін оточені лісом й знаходяться на окраїні села Черепашинці. Населений пункт невеликий, у ньому проживає трохи більше півтори тисячі жителів. Засноване у XVI столітті, село має власну цікаву історію. У давнину на його теренах люди створили укріплення-фортецю від набігів татар. Пізніше, у XIX столітті, у селі проживали польські пани. Після Другої світової війни на території Черепашинець залишилось чимало партизанських могил. Сьогодні село функціонує завдяки підприємству «Вінніфрут» та починає вводити туристичний бізнес.

Маршрут

До кар’єру можна дібратися автомобілем, потягом або автобусом.

Найзручнішим варіантом стане власне авто. Озеро знаходиться у лісовій чаші, за 5 км від найближчої траси. Дорога біля водойми ґрунтова, її дещо покращили за останні роки. Маршрут легко прокласти у Google Картах.

Наступним варіантом по зручності буде автобус. На центральному вокзалі Вінниці курсує автобус Вінниця-Голубівка, що прямує через Черепашинці. Квиток коштує 24 гривні, час поїздки займає приблизно 40 хв. Якщо ви на нього не встигли, є варіант з пересадкою у м. Калинівка. Потрібно сісти автобусом Вінниця-Калинівка до міста, а уже там є чимало автобусів прямим рейсом до Черепашинець.

Електричка. Щоденно курсує електропоїзд Козятин-Жмеринка, вартість квитка – 12 грн. Потрібно буде зійти на станції «Черепашинці». Після цього до кар’єру треба ще годину добиратися пішки повз лісосмугу.

Деякі туристичні компанії уже пропонують тур до Черепашинецького озера. У склад такої подорожі входить також мандрівка іншими невеликими містечками України, а завершиться вона відпочинком на березі Українських Мальдівів. Квиток на таку поїздку коштує 670 грн за одного.

Місце ночівлі

Після подоланого шляху перед вами нарешті відкриється прекрасна картина смарагдового дива Вінниччини. Але, якщо ви приїхали до Черепашинець не на один день, перед тим як пірнати у прозору водичку, варто попіклуватися про місце ночівлі.

Туристи обирають варіант розміщення наметів на території прибережного лісу. Це зручно, адже у лісі вистачить місця для кожного, а у літній сезон температура на вулиці дозволяє провести ніч просто неба. Завдяки такій ночівлі ви можете відчути себе справжнім мандрівником у єднанні з первозданною природою. Розміщення наметів є безкоштовним. Ще одним варіантом є перепочинок у власному авто.

Ходімо до води

Після облаштування своїх зручностей, ви нарешті можете відправитися до подільського дива та побачити магію природи власними очима. Смарагдово-блакитне озеро, з усіх сторін обрамлене густими зеленими лісами створює картину незрівнянної краси. У сонячні дні промені проникають глибоко у воду, є можливість роздивитися все до глибини 2 метрів. Варто розглянути основні зручності, які пропонують у місцевих Мальдівах.

Прибережна територія водойми ділиться на безплатну та платну. На безплатній ви можете безкоштовно проживати, відпочивати, плавати у воді тощо. Платна територія відрізняється лише додатковими зручностями для туристів. Наприклад, ряд бесідок для великих та малих компаній у чаші лісу. У залежності від розміру та розміщення, ціни на оренду у будні тут становлять від 200 до 500 грн, а у вихідні від 250 до 700 грн. Поруч з бесідками розміщені також столики просто неба. Оренда одного такого у будні обійдеться у 50 грн у будні, та 80 грн у вихідні.

Радує те, що за останні роки прибережну зону облагородили, збудували базу відпочинку з басейном. На її території є комфортна пляжна зона з шезлонгами та невеличкий пірс. Зручні драбини для спуску у воду. Оренда одного лежака обійдеться у 70-100 грн.

З інших розваг є поїздка на катамарані, завдяки чому можна розглянути всю красу озеру зблизька. Одна поїздка коштує 100-120 грн.

Якщо ви захотіли перепочити від краси озера, є можливість відвідати басейн на базі відпочинку. Таке задоволення вам обійдеться у 50-80 грн.

Особливістю водойми є те, що з кожним роком рівень води лише збільшується. Це можна помітити навіть самотужки: чимало дерев, що росли на березі, вже давно пішли глибоко під воду, часто можна побачити лише їхні верхівки. Ця картина також заворожує відпочивальників, що полюбляють робити там фото. Точної глибини кар’єру не знає ніхто. Дайверам вдалося пірнути на глибину 32 метрів, але місцеві жителі подейкують, що існують місця з глибиною у 100 метрів. Тому варто бути обережним, адже дно неоднакове: десь глибина може сягати кількох метрів, а буквально поруч може розміщуватись гостре підводне каміння. Через це, стрибати з урвистих берегів варто лише у безпечному, відведеному для цього місці.

Для тих, хто не вміє плавати, створена зона плавного спуску у воду, аби усі відпочивальники змогли поніжитися у блакитному озері. На цьому пляжі найбільше відпочивальників з дітьми.

Чим тут можна перекусити?

Кафе та ресторанів поруч з черепашинецьким кар’єром немає. У платній зоні розміщуються лише продуктові магазини, у яких можна закупитися продуктами для приготування страв самотужки. Можете взяти власні харчі з дому, аби заощадити на покупках. Ідеальним завершенням вечору на березі озера стане вечеря соковитим шашликом прямо з мангала. До речі, оренда мангала обійдеться вам у 50-70 грн.

Ми бажаємо нашим читачам відпочити на березі Українських Мальдівів, скупатися у смарагдово-блакитній воді та провести вікенд у єднанні з природою.

Олена Коваль

(Фото автора)