Мальдіви – неймовірне місце на Землі, і кожен мріє побувати там. Але мало хто знає, що в Україні також є свої “Мальдіви”. Саме тому ми підготували для вас маршрути до українських “Мальдів”. Запрошуємо вас відкрити нові горизонти туристичного відпочинку в Україні.

Черепашинці, Вінницька область

У селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області розташована рукотворна водойма, яка отримала свою назву через велику кількість черепах, які колись мешкали в цій місцевості. Відстань від Києва до Черепашинського кар’єра складає 233 кілометри, а з Вінниці до Черепашинців можна дістатися всього за 44 кілометри. Тут ви зможете насолодитися природою, плавати, загоряти і гуляти у лісі. Крім того, можна займатися різними видами водного спорту, наприклад, веслуванням.

Хоча в цьому місці відсутні бази відпочинку, відпочиваючі зазвичай беруть з собою намети. Черепашинський кар’єр ідеальне місце для приготування шашликів біля багаття та співу під гітару. Але якщо цей варіант не підходить, рекомендується забронювати житло у Вінниці. На північній частині кар’єра є літнє кафе, невеликий басейн, а також прокат шезлонгів і катамаранів.

Роксолани, Одеська область

У Овідіопольському районі, в 40 хвилинах від Одеси, розташовані привабливі схили, до яких можна легко дістатися різними видами транспорту. Тут ви зможете насолодитися чудовими краєвидами, особливо в західній частині під час заходу сонця. У минулому, на території селища Роксолани , існувало античне місто Ніконій, засноване в 6 столітті до н.е. Проте зараз Ніконій перебуває у стані культурної катастрофи через нелегальний розкоп та розграбування городища. Офіційні археологічні розкопки в Ніконії припинилися вже вісім років тому через загрози, з якими зіткнулися вчені від нелегальних шукачів скарбів. Поліція не дотримується своїх обов’язків у цьому питанні.

Кар’єр Дружба, Житомирська область

Дружбівський кар’єр є одним з найбільших кар’єрів в Україні і утворився в результаті видобутку нерудних копал. Вода в ньому має яскравий блакитно-зелений колір, який створився завдяки глині, що вистилає дно кар’єру і заповнена підземними водами.

Це місце досить популярне серед відпочиваючих, тому рекомендується відвідувати його у будні дні або рано вранці. Деякі відпочиваючі приїжджають з палатками, щоб не лише захиститися від сильного сонця, але й провести ніч у веселій компанії.

Запрошуємо вас відкрити для себе красу українських Мальдів.

Ці унікальні місця пропонують незабутні враження і можливість насолодитися природою, красою пейзажів та водних просторів. Відвідуючи Черепашинці, Роксолани і Кар’єр Дружба, ви зможете створити свої власні моменти незабутнього відпочинку, насолодитися спокоєм і гармонією природи та зарядитися новою енергією. Відкрийте для себе українські Мальдіви і дайте собі можливість відчути справжню казку прямо в серці України.

Альона Гава

(Головне фото з сайту: moemisto.ua)