Українські Мальдіви: Незабутній туристичний досвід просто поруч

Мальдіви – неймовірне місце на Землі, і кожен мріє побувати там. Але мало хто знає, що в Україні також є свої “Мальдіви”. Саме тому ми підготували для вас маршрути до українських “Мальдів”. Запрошуємо вас відкрити нові горизонти туристичного відпочинку в Україні.
Черепашинці, Вінницька область
У селі
Хоча в цьому місці відсутні бази відпочинку, відпочиваючі зазвичай беруть з собою намети. Черепашинський кар’єр ідеальне місце для приготування шашликів біля багаття та співу під гітару. Але якщо цей варіант не підходить, рекомендується забронювати житло у Вінниці. На північній частині кар’єра є літнє кафе, невеликий басейн, а також прокат шезлонгів і катамаранів.
Роксолани, Одеська область
У Овідіопольському районі, в 40 хвилинах від Одеси, розташовані привабливі схили, до яких можна легко дістатися різними видами транспорту. Тут ви зможете насолодитися чудовими краєвидами, особливо в західній частині під час заходу сонця. У минулому, на території селища
Кар’єр Дружба, Житомирська область
Дружбівський кар’єр є одним з найбільших кар’єрів в Україні і утворився в результаті видобутку нерудних копал. Вода в ньому має яскравий блакитно-зелений колір, який створився завдяки глині, що вистилає дно кар’єру і заповнена підземними водами.
Це місце досить популярне серед відпочиваючих, тому рекомендується відвідувати його у будні дні або рано вранці. Деякі відпочиваючі приїжджають з палатками, щоб не лише захиститися від сильного сонця, але й провести ніч у веселій компанії.
Запрошуємо вас відкрити для себе красу українських Мальдів.
Ці унікальні місця пропонують незабутні враження і можливість насолодитися природою, красою пейзажів та водних просторів. Відвідуючи Черепашинці, Роксолани і Кар’єр Дружба, ви зможете створити свої власні моменти незабутнього відпочинку, насолодитися спокоєм і гармонією природи та зарядитися новою енергією. Відкрийте для себе українські Мальдіви і дайте собі можливість відчути справжню казку прямо в серці України.
Альона Гава
(Головне фото з сайту: moemisto.ua)