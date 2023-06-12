Опішня – джерело гончарного духу України

Опішня – це унікальне селище, розташоване на околиці Полтавської області в Україні. Воно прославилося своєю унікальною історією, завдяки чому його називають “Гончарною столицею України”. Саме тут зародилася і розцвіла гончарна майстерність, і ця історія збереглась до наших днів.

Якщо ви бажаєте зануритися в культурну спадщину нашої держави, радимо вам відвідати саме Опішню. Тут ви зможете насолодитись наступними визначними місцями:

Національний музей-заповідник українського гончарства

У цьому музеї ви побачите як змінювалась історія гончарства, з чого все почалося та яке гончарство існує сьогодні. Фотографії нечисленних гончарних виробів різних епох допоможуть вам осягнути цю історію. В музеї представлені не лише вироби українських майстрів, а й з усього світу. Крім того, в музеї є кафе, де ви зможете насолодитись кавою та перекусити. Тут також є гойдалка в українському стилі, а для бажаючих вивчити гончарне мистецтво, майстри проводять майстер-класи.

Музей мистецької родини Кричевських

У цьому музеї ви поглибите своє розуміння історії цієї видатної гончарної родини та їхніх творів мистецтва. Цей музей унікальний не тільки завдяки своїй історії, а й завдяки “Стіні гончарної слави України”, що прикрашає його фасад. На цій стіні ви зможете побачити шість бронзових меморіалів, які представляють видатних українських гончарів, серед яких: Василь Кричевський, Єлизавета Трипільська, Сергій Васильківський, Опанас Сластьона, Юрко Лебіщатка, Остап Ночовник.

Школа мистецтв:

У Опішні знаходиться школа мистецтв, де навчають дітей різним видам мистецтва. Колишні екскурсії та майстер-класи також проводилися у школі.

На сьогоднішній день школа організовує різноманітні благодійні виставки для підтримки Збройних Сил України.

Природа та панорамні види:

Якщо ви бажаєте розслабитись і насолодитись красою навколишнього природного середовища, у селищі була зведена сторожова вежа. З її вершини відкриваються неймовірні панорамні види. Поблизу вежі знаходиться гойдалка, з якої ви зможете насолодитись прекрасним краєвидом Опішні.

Подорож до Опішні – це зустріч з гончарною культурою України, місце, де ви зможете зануритись у багату історію гончарства та насолодитись красою природи. Не пропустіть можливість побачити це унікальне селище і зануритись у його глиняну спадщину!

Альона Гава

(Головне фото автора)