Опішня: і відчути, і побачити

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Юлія Виженко

Полтавська область багата на власні традиції, унікальні надбання, надзвичайні туристичні місця й культурну спадщину. Одним із місць народження, розповсюдження й зберігання полтавських цінностей стало селище міського типу – Опішня.

Опішня – смт Полтавського району Полтавської області України. Воно стало відомим завдяки унікальним виробам із глини. Є столицею українського гончарства. Занесене до списку Історичних населених місць. Воно майже повністю зберегло свій матеріальний та духовний спадок. За сумісництвом, через те що селище розташоване на пагорбах, це найвище поселення Полтавської області – 208 метрів над рівнем моря. У козацьку добу поселення захищало його жителів від ворожих навал.

Майже кожен чув про Опішню, але майже ніхто не осмислює, як це місце наповнене духом історії, козаків, української культури. Із давніх-давен у місті розвивалося гончарство – виготовлення різноманітних виробів із глини. На початку 20 століття в Опішні проживало більше тисячі гончарів, а їх продукція транспортувалася до різних куточків світу. Говорять, що саме через те, що вона знаходиться на висоті й має велику кількість осадових гірських порід, в Опішні й розвинулося таке ремесло.

Як дістатися?

Щоб відвідати Опішню з міста Полтави треба знайти автовокзал за адресою Великотирнівська, 7. Звідти на автобусі Полтава-Гадяч, який курсує два рази на день можна дістатися зупинки смт Опішня. Звичайно, можна приїхати на машині або прийти пішки – це займе усього лише 10 годин.

Що відвідати?

Перш за все варто звернути увагу на Національний музей-заповідник українського гончарства. Там можна повністю пірнути в історію становлення цього ремесла в Україні, погледіти на витвори мистецтва, замилуватися природою й полтавськими краєвидами.

У музеї наявна найбільша колекція гончарської спадщини в Україні. Там зібрані витвори як від відомих майстрів, так і від колекціонерів надбань. Великі й малі, візерунчасті й гладкі, вузькі й широкі… Кожен знайде скульптуру на свій смак.

Також там можна долучитися до майстер класів із гончарства. Обережно охопивши руками глину, ви можете спробувати створити власний керамічний виріб на гончарному кругу, і згодом забрати ваш «хендмейд» із собою.

Це буде цікавим як дітям, так і дорослим. Наприкінці подорожі обов’язково слід закупитися сувенірами, аби надовго запам’ятати такий екскурс в українську історію.

Після перевантаження мозку інформацією, можна прогулятися селом, зробити ковток свіжого повітря, зупинитися на хвилинку у цьому швидкоплинному житті й помилуватися полтавськими хатинками. До речі, під час прогулянки слід звернути увагу на такі об’єкти: селищна рада, палац дитячої та юнацької творчості, Троїцька церква. Усі ці місця описують певний період життя селища. Дуже багато пам’яток у смт були знищені радянськими військами.

Біля центру села є прекрасний ставок. Навкруги – піщані пляжі, обладнані мангалами і місцями для відпочинку, а зелені дерева й кущі створюють мальовничий пейзаж. Поки осінь не відняла листячко у дерев, а ставок ще не покрився льодом, треба встигнути зробити фото в Інстаграм!

Де зупинитися?

За адресою вул. Ватутіна, 15 розташоване етнопослення «Старий хутір», де можна знайти місце для ночівлі, перекусити, випити крафтового пива, порибалити тощо.

У поселенні можна забронювати хатинку 1914, 1928,1930 або 1960 року. Вони мають 4 ліжкомісця, душ, електрочайник , туалет і холодильник. Ціна коливається від 1000 до 2000 грн за добу. Також на території є кафе з українською кухнею. Деякі страви готуються з продуктів, вироблених на власній екофермі на цьому ж хуторі. Там можна погратися з баранчиками, козами, свинками. Якщо усе набридло – слід взяти велосипед в оренду або порибалити біля річки. Також іноді в посленні відбуваюься майстер класи з малювання або гончарства.

Підсумуємо

Опішня – мальовниче село, яке стало свідком багатьох історичних подій в Україні. Як і Диканька, столиця гончарства радо приймає гостей, нагодує їх і обов’язково навчить чомусь новому. Тут можна відпочити від шуму й криків галасливого міста, відучити гармонію з природою. В наш час заводів і фабрик ручна робота надзвичайно цінується, тому гончарство залишається актуальним і цікавим протягом століть.

Юлія Виженко

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