Сонячне Маямі: Що відвідати в курортному місті США

«Магічне місто» — друга назва сонячного Маямі. З теплою погодою, чудовими пляжами, а також великою кількістю заходів, серед яких кожен знайде щось улюблене.

Де краще зупинитися в Маямі?

W South Beach пропонує своїм гостям не тільки прекрасні умови, але й чудове розташування, щоб побачити максимум сонячного міста. Басейн, який розташований за декілька кроків від пляжу. Велике барне меню та багато місць для відпочинку. З номерів відкривається вид на океан.

Готель Mondrian South Beach розташований через воду від ексклюзивного житлового району Стар-Айленд, звідки відкривається панорамний вид на затоку Біскейн.

Вишукані приміщення з вишуканими елементами розміщені по всій території готелю, від номерів до лаунжів, тераси біля басейну та елегантного ресторану Mondrian Caffe.

Заходи в Маямі

The frost Museum — це сучасне диво для туристів будь-якого віку, яке демонструє подорож від поверхні океану до його глибин. Таласофілам особливо сподобається Гольфстрім Окулус, 31-футовий майданчик для огляду чудес океану, коли перед відвідувачами кружляють зграї риб, дрейфуючих акул і літаючих скатів.

Bal Harbour Shops – це місце для шопінгу світового класу, куди байери прилітають з усього світу, щоб помилуватися вітринами таких магазинів як De Beers Jewellers, Christofle Paris, Fendi Roma та Oscar de la Renta.

Щоб трохи розслабитися, вирушайте в спа-центр Rèmede Spa в Сент-Реджіс-Бал-Харбор, де дизайн в стилі ар-деко захоплює подих, а індивідуальний відпочинок заспокоює м’язи, що втомилися від шопінгу.

Найкращі заклади

У новому ресторані Bakan представлені автентичні латиноамериканські страви та домашні тортильї. Клейкий Queso Fundido, тако з восьминогів, кавуновий Sera Melon і Sera Sandia margaritas — все це неймовірно смачні страви, які представлені цьому сімейному ресторані.

Gianni’s at The Villa розташований в історичній резиденції покійного Джанні Версаче. Тепер Villa Casa Casuarina, колишній особняк, приймає відвідувачів у неймовірному місці біля басейну з чудовою кухнею. Унікальний досвід включає бар у переобладнаній спальні, центральний внутрішній дворик і розташування на Оушен Драйв, набережна в серці Маямі.

Juvia Miami Beach злітає над усіма іншими – буквально. Перуанський, японський і французький стилі кулінарного приготування, розташовані на палубі. Жива стіна відображає приголомшливий вид на міський пейзаж, а все, починаючи від коктейлів і закінчуючи майстерно оформленими стравами, тече від бару та кухні до відвідувачів.

Поради щодо відвідування Маямі

Краще користуватися Uber, щоб пересуватися Маямі.

На пляжі будьте обережні з португальськими медузами. Барвисті блакитні морські мешканці, схожі на повітряні кулі, мають болючі жала.

Погода у Флориді зазвичай досить тепла, більшість року тримається в межах 70-х і 80-х років. Дощ трапляється, але зазвичай швидко минає, тож навіть якщо за прогнозом очікується дощ, ви можете бути в дорозі на пляж після невеликої дощі.

Таїсія Івахнюк