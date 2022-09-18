Бонн, або місто, що подарувало світу Бетховена

Зазвичай, коли ми чуємо про туризм в Німеччині, одразу спадає на думку історичний Берлін, модний Франкфурт, романтичний Мюнхен та інші, не менш відомі міста країні. Але чи знаєте ви, де почав свій шлях Бетховен? Де знаходиться найвідоміша алея сакур в Європі? Де з‘явилися смачні жуйки Haribo? Все це родом з Бонну – маленького міста на півдні Німеччини.

Трохи історії

Мало хто знає, але Бонн є одним із найдавніших міст Німеччини. Датою заснування міста прийнято вважати 11 рік н.е., коли римляни збудували тут фортецю Кастра Боненсія. У пізню Античність Бонн був захоплений німецькими племенами. Середньовічне поселення було засновано на початку 9 століття. Наприкінці 9 століття Бонн кілька разів був спалений норманами, а вже з 11 століття почала використовуватися сучасна назва. Цікавий факт, що у 1949 місто було оголошено столицею ФРН (Західної Німеччини). Але недовго Бонн був столицею, бо в 1994 році столицею об’єднаної Німеччини знову став Берлін. При цьому Бонн і в наш час зберіг неофіційний статус другої столиці. Тут досі розташовано кілька державних установ та міністерств. Бонн славиться чудовим романським собором, цікавими музеями, а також старим та дуже відомим університетом. Місто має насичене культурне життя, наповнене безліччю студентів та є популярним місцем для проведення великих конференцій.

Що подивитись?

Замок Поппелсдорф

Замок у стилі бароко в однойменному районі є популярним місцем для екскурсій у Бонні. Спочатку збудований як замок для відпочинку та розваг, замок Поппелсдорф також має привабливий сад.

З Алеєю Поппелсдорфер замок утворює лінію видимості на Палац вибірників. В наш час, споруда переважно служить місцем проведення популярних концертів.

Виборчий палац та дворовий сад

Виборчий палац Бонну зараз використовується Університетом Фрідріха Вільгельма як головна будівля. Також з 1818 року замок належить нещодавно заснованому університету.

Замок XVI століття було відновлено двічі за століття. Однак обидва рази оригінальний стиль замку зберігався.

Боннський собор

Археологічні знахідки, що були знайдені на місці сьогоднішнього Боннського собору свідчать, що там був римський меморіал ще в другому столітті. А вже приблизно в середині шостого століття тут було збудовано першу будівлю.

Головна католицька церква міста є Малою базилікою Ватикану з 1956 року. Це нагорода, що присуджується Церкві в основному через її історичне минуле і красу.

Мюнстерплац та пам’ятник Бетховену

На Мюнстерплац, навпроти Старого поштового відділення ви знайдете пам’ятник на честь відомого композитора Людвіга ван Бетховена.

Статую було зроблено у 1845 році на фестивалі 75-річчя Бетховена. Навколо пам’ятнику зображені назви різних композицій Бетховена.

Пам’ятник Бетховену є популярним фотомотивом і часто, жартома, жителі Бонна називають його «поштовою главою» через місцезнаходження.

Федеральний парламент

У Федеральному будинку у Бонні проводилися засідання Бундестагу Німеччини з 1949 по 1999 рік, доки він, нарешті, не був перенесений до Берліна.

З 1999 року будівля використовується як конференц-центр і належить кампусу ООН.

Палац Шаумбург

Палац Шаумбурга служив першим місцем федерального канцлера з 1949 до 1976 року. Після переїзду уряду до Берліна він був другим місцем для канцелярії та канцлера. Будівля, схожа на замок, була збудована у 19 столітті, як міська вілла, а згодом розширилася до палацу.

В наш час туристи можуть відвідати різні частини Шаумбурзького палацу, зокрема колишній кабінет федерального канцлера та кабінет міністрів.

Дім Бетховена

Бонн є Батьківщиною відомого композитора Бетховена. Та саме у Бонні знаходится будинок, в якому жив композитор. Зараз, житло Бетховена, є меморіалом, музеєм та культурним інститутом. В 19 столітті будинок кілька разів переходив з рук в руки та навіть його хотіли знести, але від знесення житло врятувала спеціальна створена асоціація.

Сьогодні Будинок Бетховена поєднує в собі музей, архів, бібліотеку і навіть зал камерної музики.

Окрім постійної експозиції про життя та творчість Бетховена, Будинок Бетховена також пропонує тимчасові спеціальні виставки на суміжні теми чи осіб.

Замок Драхенбург

В невеличкому районі Бонна знаходится старий замок Драхенбург, який добре видно з центру міста. Цей замок є однією з найбільших палацових споруд ХІХ століття на території землі Північний Рейн-Вестфалія. Було зведено у 1882—1884 роках на замовлення барона Стефана фон Зартера. Сьогодні тут знаходиться музей історії охорони навколишнього середовища в Німеччині.

Після бурхливого минулого, замок наразі відкритий для відвідувачів. Окрім того, завдяки вражаючій архітектурі, він також часто використовується, як місце для зйомок кіно та телевізійних шоу.

Стара ратуша

Стара ратуша на Ринковій площі Бонна – це триповерхова будівля у стилі рококо 18 століття. Зараз, Стару ратушу більше не використовують як резиденцію міської адміністрації, нині вона є історичною архітектурною пам’яткою.

Але за часів, коли Бонн був столицею, будівля регулярно використовувалася для державних візитів та важливих заходів.

Японський сад

Японський сад у Боннському парку Рейнауе був побудований з нагоди Федерального садового шоу у 1979 році. У саду туристи зможуть побачити велике озеро з островом, пагорби, водоспад та багато красивих каменів.

Сад поєднує різні стилі японського садівництва, включаючи сад для медитації і чайний сад. За словами його будівельників, японський сад слід пройти проти годинникової стрілки, щоб якнайкраще насолодитися всією красою.

Вулиця сакур

Хоча це не єдина вулиця цвітіння вишні в Німеччині, але вона є найвідомішою. Боннер Хойштрассе щовесни перетворюється на величезне море квітів і приваблює тисячі туристів з усьогу світу у пошуках найкрасивішої фотографії.

Японська квіткова вишня з ніжними рожевими квітами була спеціально посаджена на вузьких вулицях Бонну, щоб створити неймовірний «купол» з гілок цих дерев. Боннська вишня цвіте в період з квітня по травень і перетворює багато інших вулиць старого міста на унікальне море квітів.

Фабрика Харібо та фірмовий магазин

Мало хто знає, але в Бонні знаходится найбільша фабрика та штаб-квартира відомих мармеладних ведмедів Харібо. Фірма була заснована 13 грудня 1920 Хансом Рігелем-старшим. Навіть у слові Харібо фігурує місто Бонн, бо назва компанії є скорочення фрази «Ханс Рігель, Бонн».

Найулюбленіше місце усіх «маленьких» туристів є фабрика Харібо, в якій можна скуштувати понад 1000 різних видів, смаків та форм мармеладу Харібо.

Тож, запрошуємо Вас у подорож Німеччиною. Тут є на що подивитися, де відпочити та що скуштувати.

Анастасія Ліщук