Смачна мандрівка балканською кухнею, або з яких страв почати

Балкани – це не тільки про дивовижну природу та культуру, а і про смачну їжу. Особливість балканських смаків у любові до спецій, перцю, свинини та овочів, які поширені в цьому регіоні. Буквально кожна страва є духмяною, ситною та запашною. Тож, що ж скуштувати аби закохатися в цю кухню?

Чорба

Почнемо з першого – з чорби. Кислий суп з м’ясом, до складу якого входить квас з висівок. Цю страву їдять, як наш борщ, гарячою на обід. Серед балканських країн поширені холодні супи, але цей один із виключень. Овочі в чорбу кладуть тільки свіжі, ні в якому разі не смажені, а також багато зелені, бо все має бути ароматним.

М’ясо в страві буває різне, найпопулярнішим є яловичий шлунок, але обирати ви можете на свій смак. Ще одна спільна риса з борщем – це додавання сметани та часнику.

Чорба ідеальний варіант аби зігріти шлунок і душу! Як кажуть болгари: «Добре, коли на столі є чорба, навіть нехай з каменю. Вона допоможе з’їсти все інше!»

Шопський салат

Наступним на черзі легесенький перекус для апетиту у вигляді шопського салату! Насправді ним дуже легко наїстись, бо подається великою порцією, особливо якщо будете в Болгарії, бо саме там і народилась ця страва.

Готується салат зі звичних нам помідорів, огірків, болгарського перцю та цибулі, а зверху натирається бринза, сирене (він же шопський сир) або фета. Заправляється оливковою олією, зверху трішки петрушки, оцет, сіль і вуаля – смакота!

Легенька, але при цьому поживна трапеза перед вами! Здається простим, але поєднання смаків вас точно вразить.

Мусака

Перекусили, тепер можна переходити до основного.

Мусака – це а-ля запіканка з баклажанів, але в балканському варіанті часто можуть бути й помідори, а от в болгари поєднують в цій страві м’ясний фарш з картоплею. Тож немає єдиного правильного варіанту, в кожній країні свої традиції, тому радимо спробувати всі варіанти та обрати свого фаворита.

Мусака просто тане в роті через поєднання соусу «бешамель» та ніжних овочів. Традиційно використовують фарш з баранини, але як вже ми зазначили вище, всюди по різному.

Краще не говорити про мусаку, а бігти пробувати!

Чевапчичи

Мабуть, багато хто чув про чевапчичи, але якщо ні, то час познайомитися з цією стравою! Це такі запашні жарені ковбаски з м’яса, часнику і приправ.

Гостренькі, соковиті та неймовірно смачні. Для чевапчичи використовують різний вид м’яса, тут вирішуйте на особистий смак, або ж за регіоном, де куштуєте страву, іноді їх можна побачити огорнутими в бекон. Гарнір може бути будь-яким, від картоплі фрі до овочів, а може навіть попередньо згадана мусака.

Чевапчичи також поширена як пивна закуска, через свою гостроту та невеличкі розміри. Смачна і незвична заміна сосискам гриль та шашлику, якщо захотілось різноманітності.

Плескавиця

Ще одна м’ясна популярна балканська страва – плескавиця. Простими словами це щось між котлетою і стейком.

Традиційно це суміш яловичини та свинини, жариться на грилі та посипається, вже нам звичними, спеціями. Соковита та духмяна страва точно припаде до душі. Секрет страви приховано в назві, а саме «плескати», бо фарш перед приготуванням правильно відбивають, а також при смаженні не використовують ні яйця, ні муку, як зазвичай треба для котлет.

Будьте готові до дивовижних розмірів порції!

Фрітуле

Куди ж без десертів! Любите пончики? А якщо вони маленькі й кругленькі? Це все про смачненькі фрітуле. Це традиційний хорватський десерт.

Будьте обережні, коли починаєш їх їсти – неможливо зупинитись! Легеньке, ніжне тісто з соковитою ноткою кефіру або йогурту і зверху цукрова пудра, що може бути краще?

Можна експериментувати та спробувати фрітуле в поєднанні з різними солодкими соусами, вареннями та мармеладом, але все ж таки найчастіше їх подають або в шоколадному соусі, або в пудрі. Ідеальне солодке під філіжанку кави або чай!

Палачинке

Ми б сказали млинці, а от в Хорватії це – палачинке! Відрізняються вони від звичних нам налисників тим, що готуються без рослинної олії та соди та подаються завжди з начинкою.

Традиційно ідуть з абрикосовим або полуничним джемом. Хрусткі, смачні та нагадують домашню кухню. Також в тісто не додають цукор, але наявність начинки роблять їх солодкими, але не нудкими.

Навіть просто з цікавості скуштуйте аби порівняти з нашою українською версією.

Сподіваємося ви зацікавилися балканською кухнею й обрали для себе страву, з якої почнете знайомство! Цікаво пізнавати світ не тільки та зі сторони архітектури та культури, а і з їжі, тому не забувайте подорожувати також і українськими гастротурами, бо наша країна теж багата на різні смаколики!

Смачного вам!

Софія Осіння