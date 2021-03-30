Спробувати Балкани на смак: гастротур київськими закладами харчування

Кухню балканського регіону однорідною назвати складно – у ній об’єднано кулінарні традиції багатьох країн: Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії та Герцеговини і не тільки. В ній і пристрасть до гострих приправ, і розмаїття супів, і ситні м’ясні страви. Ближче познайомитися з колоритною балканської кухнею можна не перетинаючи кордонів – наприклад, у Києві.

На сьогодні балканська кухня ще не встигла масово зачарувати українського споживача, адже заклади, які пропонують мешканцям столиці відчути свіжі смаки і незвичні для них страви, можна перелічити на пальцях однієї руки. І все ж техніки та особливі способи приготування, що застосовуються на Балканському півострові, дозволяють по-новому подивитися на звичні нам перці і баклажани у декількох місцях, які вже давно закохали в себе поціновувачів незвичної, але неймовірно смачної кухні.

«Balkan`sky»

Адреса: проспект Валерія Лобановського, 6а, поруч з Севастопольською площею

Час роботи: 10:30 – 23:00

Balkan`sky справедливо вважається справжньою резиденцією балканського колориту та смаків. Страви ресторану – це витвір мистецтва, шедевр вмілого майстра, а кожен проведений тут вечір – чудовий відпочинок в компанії традиційної музики. Сам заклад гордо називає себе першим та єдиним рестораном автентичної балканської кухні.

Заклад розташований на двох поверхах і вміщує в себе близько ста гостей, інтер’єр закладу виконаний у сіро-синіх відтінках з балканськими орнаментами й візерунками, звичними для цього регіону килимами та гербами, а кожна зала ресторану присвячена одній з балканських країн.

Меню ресторану пропонує відвідувачам традиційні страви Румунії, Болгарії, Сербії та Греції. Над його укладанням працювали найкращі шеф-кухарі, запрошені з цих країн. Загалом до уваги відвідувачів пропонується близько п’ятдесяти позицій, національна приналежність яких позначена у меню відповідним прапором поряд із назвою.

Для любителів пива є спеціальне меню з великим вибором балканських закусок. Для ділових людей – меню з ланчами. Для поціновувачів ранкових трапез поза домом – ситні сніданки. У барній карті ресторану гості знайдуть італійські та іспанські ігристі вина, білі, рожеві й червоні вина з Греції, а також міцний алкоголь, наприклад, відомий балканський міцний напій ракія з характерними фруктовими нотами. Окрім цього, можна посмакувати і натуральним лимонадом, смузі чи фірмовою кавою «Balkan’Sky».

Обов’язково радимо не оминути та спробувати традиційну сербську плескавицю – посічене м’ясо трьох видів з буреком, овочеву ікру з болгарського перцю – айвар, грецький холодний суп дзадзикі зі свіжого огірка, йогурту і м’яти, сербський червоний рибний суп з окунем, оригінальний шопський салат – асорті свіжих овочів з йогуртово-сирною сферою, а на солодке – сербський десерт від Далібора з ваніллю і полуницею в безе. Неймовірно поживною та духмяною є традиційна страва румунських мисливців – куркан, м’яка індичка в томатно-вершковому соусі з червоною квасолею та козячим сиром.

«Adriatic»

Адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 19а

Час роботи: 11:00−23:00

Цей ресторан балканської та середземноморської кухні – перший особистий проєкт відомого сербського шеф-кухаря Далібора Міленковича. Під його керівництвом страви тут готують так, як це роблять в Адріатиці, щоб кожен гість зміг в повній мірі переміститися на Балкани і відчути повноту місцевої культури.

«Сьогодні, коли більшість українців закохані в Адріатичне море, ми вирішили здійснити давню мрію та об’єднатися, щоб зробити шматок Адріатичного узбережжя в центрі міста Києва. І ось він – Адріатик на Інститутській, 19.» — пишуть на офіційній сторінці Facebook закладу.

Інтер’єр закладу затишний та спокійний, виконаний у світлих коричневих тонах, а панорамні вікна по всьому периметру відкривають чудовий вид на місто.

Для вибагливих гостей тут пропонуються класичні страви з риби, сербські та середземноморські спеціалітети — тартар з тунця, соте з морських гребінців та морепродуктів, карпачо, олів’є в балканській інтерпретації та ін. Радимо спробувати пряне севіче з тунця чи лосося, восьминога з картопляним пюре – досить популярний продукт у регіоні Далмація, що у Хорватії, рибний гуляш – одну з улюблених м’ясних страв жителів Адріатичного узбережжя та кальмара по-далматинськи. З напоїв варто спробувати чорногорське вино та сербську ракію.

Цей заклад – справжній куточок сонячних Балкан в серці Києва, де страви готують так, як на Батьківщині. Тут завжди хочеться залишитись чим довше, а потім – завітати знову.

«Taverna»

Адреса: Русанівська набережна, 4

Час роботи:вівторок-четвер 11:00-23:00, п’ятниця-неділя 11:00-00:00

У ресторан “Taverna” відвідувачів запрошують скуштувати страви грецької кухні, без якої не можливо скласти повне враження про Балкани. Сонячна Греція ніби створила свій філіал у Києві і тепер постійно вабить місцевих жителів своїм колоритом. Відпочинок у закладі нагадуватиме вам відпустку біля Середземного моря з різномаїттям морепродуктів, халумі і оливок, а шеф-кухар вас точно здивує смаками – він виріс та жив у Греції.

Господарі закладу не дарма обрали для нього назву “Taverna”. У Греції тавернами називають автентичні заклади, у яких проводять застілля та гучні банкети. Таким і виявися український ресторан: тут завжди лунає сміх та дзвенять келихи з шампанським. Час від час тут проводяться колоритні вечори з грецькими танцями, майстер-класами по Сіртакі та биттям тарілок під грецькі мотиви!

Інтер’єр ресторану оформлений у грецькому стилі, у світло-коричневих тонах із ніби тільки виготовленими з дерева зручними столами та стільцями, а на підвіконнях завжди багато зелені і квітів.

Меню закладу пропонує для гостей велику кількість позицій: закуски, перші та другі страви, супи, десерти та, навіть, справжні фермерські сири з Греції. Радимо вам спробувати морепродукти і рибу, які тут готують усіма можливими способами і подають з овочами або соусами. Також сувлакі – різновид шашлику, гірос – рубане м’ясо з добавками, загорнуте в піту, мусаку – листкову запіканку з баклажанів і фаршу та луканіко хорьятікі – свинячі ковбаски в сільському стилі. Також Греція – відомий виноробний край, тому не забудьте посмакувати келихом справжнього грецького вина.

Цілком можливо, що після соковитого сербського бурека чи справжнього грецького вина ви вже не зможете відірватися від кулінарних традицій цих країн, а нові смакові враження однозначно додадуть барв у ваше повсякденне життя!

Ірина Луцась