Долина нарцисів: квітучий край на Закарпатті

Долина нарцисів розташована в урочищі Кіреші, за 4 км від міста Хуст Закарпатської області. Це справжній заповідний масив, що належить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Кожного року в травні сюди приїжджають тисячі людей, щоб подивитись на квіти та неймовірну красу природи. Чим цей край так приваблює туристів?

Легенди та історії

Місцеві жителі діляться цікавими повір’ями про долину. Наприклад, кажуть, що саме тут, у річці Хустець, грецький бог Нарцис побачив своє відображення. Воно було настільки прекрасним, що він закохався сам в себе і помер від краси.

За іншою легендою, у Хустському замку жили князь, княгиня та їхня чарівна донька Русина. Вона закохалась у просто гончаря Івана і потайки зустрічалася з ним. На честь повноліття дівчини, Іван подарував їй дивну вазу, на якій були намальовані нарциси. Батько Русини був проти їх стосунків, тому жбурнув вазу з княжої гори. Скляні частинки розсипались по долині та встелили її килимом білих нарцисів.

Науковці ж розповідають, що у часи Льодовикового періоду сюди впав величезний шмат землі разом з унікальними рослинами. Після цього з гір стікало багато води, що сприяло акліматизації, цвітінню і розповсюдженню нарциса вузьколистого. Зараз долина є найбільшим осередком цієї квітки у світі.

Як відвідати і що робити?

Сьогодні долину нарцисів може відвідати кожен охочий. До заповідника можливо доїхати на маршрутці – з Хуста до села Кіреші. Звичайно, набагато простіше це зробити за допомогою автобусних турів, які передбачають не лише відвідування заповідника, але й інших цікавих місць Закарпаття.

Наприклад, ви маєте змогу:

– насолодитись термальними водами, лікувальні властивості яких відомі в усій Європі;

– продегустувати справжні закарпатські вина, створені з найкращих сортів винограду та виготовлені за найстарішими рецептами та традиціями;

– відвідати старовинні замки, приміром, палац Паланок у Мукачеві, що був зведений ще за часи Київської Русі та є величною пам’яткою світової архітектури;

– відчути неймовірну красу природи та побачити прекрасні гірські краєвиди.

Важливо пам’ятати, що долина розквітає лише раз на рік у різні періоди. Тому, якщо ви хочете побачити нарцисове поле, слідкуйте за інформацією з середини квітня. Гарної подорожі та приємних вражень!

Павлова Ірина