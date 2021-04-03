Ми підготували 5 ідей, що ніяк не пов’язані з поїздкою до Львова чи Одеси. Навпаки, ми обрали місця, де можна гарно провести вихідні, не залишаючи межі Київської області.

Кінний клуб Equides

с. Лісники, вул. Чапаєва, 36

Урок кінної їзди: 650 грн / академ. година

Проживання: від 1200 грн 2-місний номер зі сніданком

Як дістатися: маршрутне таксі No729 від ст. м. “Либідська”, зупинка «Магазин «Вікторія»» і після 500 м пішки.

Прекрасний варіант для тих, хто любить природу. На 16 га території сімейного комплексу Equides розташувалися готель, джерельне озеро, стайні, трибуни, а також аквазона і ресторан. Комплекс спеціалізується на послугах з розвитку та популяризації кінного спорту. Але це не означає, якщо ви не плануєте спробувати цей вид спорту, то вам не варто відвідати Equides.

Перед вами стоїть вибір! Варіант «А» – взяти проживання і уроки кінного спорту. Варіант «Б» – просто приїхати на урок кінного спорту і виїхати ввечері спати в своє ліжко. На території кінного клубу Equides проходять змагання з конкурсу. Все як у фільмах: трибуни, доглянуті коні, вершники і вершниці в охайних обтислий уніформах. Вхід на змагання безкоштовний. Також на території є аквазона і wellness-центр. Вартість відвідування за умови проживання в готелі – 675 грн за людину.

Wish Family Space

с. Вишеньки, Вишневе містечко, вул. Набережна, 29

Проживання: від 3500 грн за 2-місний номер зі сніданком і відвідування аква-і СПА-зони

Як дістатися: на автомобілі 9 км від Києва.

Комплекс Wish Family Space розташований в екомісті, тому тут чисте повітря і мінімум шуму. Клуб об’єднує декілька напрямків: аквакомплекс, фітнес-простір, СПА-комплекс, дитячий клуб, літній клуб, ресторан, готель. Потрапити сюди можна або придбавши членську карту, або зупинившись в готелі при комплексі (на час перебування послуги клубу доступні всім відвідувачам), або по гостьовому візиту на день.

Окремої уваги варта аквакомплекс. Вода надходить безпосередньо з артезіанської свердловини глибиною 240 м. Всього ж на території розташовано 4 басейни: спортивний на 25 метрів, дитячий, гідромасажний з морською водою і літній. Тим, хто хоче розслабитися і перезапуститися, рекомендуємо в обов’язковому порядку відвідати СПА-зону.

Рибальський клуб Selfish Club

c. Кийлів, вул. Набережна, 21

Як дістатися: замовити таксі (близько 200 грн)

Проживання: від 6400 грн за 2-поверховий 4-місний котедж без сніданку.

У Selfish Club є все, що потрібно для занурення у світ сучасної рибної ловлі. В озері на території водиться 12 видів риби, серед яких: білуга, осетер, форель, лин, короп, амур, щука. У розпорядженні гостей також 10 професійних катерів, вся необхідна екіпіровка і снасті. А ваші друзі і супутниці напевно також оцінять романтику плавучих будинків і бар на воді.

На травневі вихідні доступна ловля форелі і осетра. Обидві послуги коштують 1500 грн за годину риболовлі. У цю вартість входить 2 набору снастей, рибальський гід. Якщо вдалося щось зловити, то можна викупити рибу і приготувати в ресторані комплексу. Форель до 2,5 кг – 500 грн за кг, осетер до 5 кг – 800 грн за кг.

Гольф-клуб Golfstream

с. Гавронщина, Гривньовське шосе, 1

Як дістатися: замовити таксі (близько 400 грн)

Проживання: від 1575 грн за 2-місний номер зі сніданком.

Київський гольф-клуб Golfstream пропонує проживання і гру в гольф за попереднім записом. Гра на полі в неробочі години рецепції можлива за умови обов’язкового попереднього бронювання з зазначенням бажаного часу старту, що грається поля і необхідності надання додаткових послуг (прокат гольф-обладнання, візки та ін.).

Якщо ви ніколи не грали в гольф, то спершу вам потрібно пройти мінімум 3-4 навчальних уроків. Вартість послуг тренера – 1000 грн / годину. Оренда взуття – 150 грн, побажання по одязі – спідниця, шорти, поло і ні в якому разі не джинси. А ось якщо ви досвідчений гравець, то приїхати пограти в гольф ви зможете від 1700 до 5000 грн за 1 гру. Ціна залежить від поля і обраного вами додаткового спорядження.

Піти в найближчий басейн

Влаштовуйтеся зручніше на лежаку і повторюйте вголос: «Я більше ніколи не буду планувати вихідні в останній момент».

Тетяна Хук