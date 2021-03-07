Бухарест: подорож до міста чарівного міксу

Бухарест приваблює злиттям різних архітектурних стилів і пам’яток історії: від середньовічних споруд і старовинних церков до неокласичних особняків і монументальних будівель епохи соціалізму. Це чарівне місто мальовничих парків, музеїв і культурних подій – символ сучасної Румунії.

Бухарест – столиця і найбільше місто Румунії. Розташоване на південному сході країни і є її найважливішим промисловим, економічним і комерційним центром. Бухарест – це місто з багатою історією і різноманітною архітектурою, яке в минулому часто називали “маленьким Парижем”. Зараз столиця Румунії динамічно розвивається, змінюючи свій вигляд в бік сучасності, але зберігає унікальну ідентичність.

Як доїхати?

Автомобіль

Відстань між Києвом та Бухарестом складає 748 км. Пересуваючись на автомобілі з середньою швидкістю 70 км/ год, ви зможете дістатися до пункту призначення приблизно за 11 годин.

Автобус

Час у дорозі з Києва до Бухаресту займе у Вас близько 15-ти годин. Ціна на квиток коливається від 1700 до 2200 грн.

Авіапереліт

Дістатися Бухаресту з київських аеропортів «Бориспіль» або «Жуляни» можна лише з пересадкою в Празі, Відні або Амстердамі. Найдешевші рейси в березні: в одну сторону – 4 348 грн., в обидві – 7 456 грн.

Потяг

До столиці Румунії можна дістатися потягом №117П Київ-Бухарест, який курсує зі станції Київ-Пасажирський. Час у дорозі складає 26 годин 33 хвилини. Ціна – 1260-2520 грн.

Де зупинитися?

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Хостел Mil Pasos Penthouse розташований за 1,3 км від Національного театру Бухареста. Поруч з хостелом знаходяться такі популярні пам’ятки, як Патріарший собор, церква Ставрополеос і площа Революції. Одна ніч за одного дорослого обійдеться в 22$. Hotel Michelangelo – це бутік-готель розташований в самому центрі Бухареста, в 5 хвилинах ходьби від станцій метро Victoriei або Romana.

Доба проживання коштує близько 38$.

Sunrise Apartments – апартаменти розташовані поруч з метро, до площі Революції всього 600 метрів. З вікон відкривається прекрасний вид на сад. Є все необхідне для комфортного проживання. Ціна – 42$ за двох осіб.

Що подивитися?

1. Будівля Парламенту

Екскурсію Бухарестом варто почати з найвизначнішої його пам’ятки – Будівлі Парламенту. Палац величезний настільки, що занадто великий тільки для одного парламенту. Зараз тут знаходиться кілька музеїв, податкова служба, суд і відділення одного з найбільших банків Румунії. Над спорудою працювали 700 архітекторів, конструкторів і інженерів. Палац оцінюється в 3 млрд. євро і вважається найдорожчим будинком у світі.

2. Національний музей села ім. Дмитра Густі

Це один з першопрохідців серед музеїв під відкритим небо у всьому світі. Основна мета розробки – передати простий і невигадливий устрій сільського життя звичайного народу. Для більшої правдоподібності сюди планували розмістити на постійне місце проживання селян, але через питання безпеки та збереження цілісності архітектури від цієї задумки було вирішено відмовитися. На території є церкви, 47 житлових господарств, вітряні млини. Особливу цінність представляє дерев’яна церква з Трансільванії, побудована в 1772 році і розписана відповідно до візантійських канонів.

3. Тріумфальна арка

Одна з найбільш знакових пам’яток Румунії, споруджена в Бухаресті на честь борців за незалежність країни. Знаходиться вона на шосе Кисельова. Відомо, що російський генерал вніс великий вклад в процес об’єднання країни. У безпосередній близькості до пам’ятника розташований улюблений усіма городянами парк Херестреу.

4. Патріарший собор Св. Костянтина і Олени

Храм закладений в 17 столітті за указом Костянтина Щербана Басараба. Автора проекту досі не встановлено. Храм вважається серцем православ’я Бухареста і стоїть на митрополичому пагорбі.

5. Палац правосуддя

Спорудження кінця XIX століття, де засідає міський апеляційний суд. Парадний фасад будівлі, звернений до набережної річки Димбовіца, оформлений в класичному французькому стилі, на ньому розміщені статуї, що символізують Закон, Правду, Справедливість та інші чесноти. Палац правосуддя займає площу понад 33 тис. м², загальна кількість внутрішніх кімнат – близько 700.

Де поїсти?

Фастфуд

Традиційний фастфуд Румунії – covrigi і gogosi, що дуже нагадує великі кренделі і пончики відповідно. Роблять їх на кожному кроці в маленьких пекарнях Covrigarie, Gogoserie і Patiserie. В останніх печуть пироги і штруделі. Ціна румунського фастфуду буде від € 0,25 до € 1 в залежності від начинок і виду випічки.

Кафе, ресторани

Caru ‘cu bere – найпопулярніший у туристів і місцевих ресторан. Кухня в Caru ‘cu bere (дослівно: «Візок з пивом») – національна, а ціни трохи вище середнього. Правда, вранці і вдень тут завжди знайдеш бюджетні пропозиції меню сніданків і обідів (від € 3).

Clubul Taranului знаходиться на Piata Victoriei, позаду Музею селянства. Точно варто спробувати сармале або мамалигу з бринзою і сметаною: улюблені страви румунів всіх часів.

Лайфхаки для туристів

1. Одним з найпопулярніших пам’ятних сувенірів залишається румунське вино, яке можна придбати в численних винних магазинах і льохах. Серед представлених сортів вина варто звернути увагу на Cotnari і Odobesti.

2. Найдорожчими є таксі, помічені буквами «РВ» і «Р», вони належать приватним компаніям.

3. При відвідуванні міських визначних пам’яток перед тим, як почати фото- або відеозйомку, обов’язково слід запитати дозволу.

Бухарест – це своєрідний мікс із західних архітектурних ідей та східної образності, тоталітарної гігантоманії 20-го століття і жвавого нічного життя. Столиця Румунії має чим здивувати навіть найвибагливіших туристів, тому однозначно це місто варто відвідати!

Марина Брутян