Цікаві околиці Лісабона: що подивитися за межами міста

Якщо ви приїхали до столиці на тиждень або більше, не оминіть декілька цікавих міст навколо Лісабона. Кожне з них має своє унікальне місце, яке можна сміливо додати до списку обов’язкових для відвідування.

Ці поїздки не займуть у вас багато часу, а дістатися до них можна завдяки звичайним проїзним, якими ви користуєтесь у Лісабоні. Ви можете відвідати дивовижні пам’ятки мавританської архітектури, культові споруди і, звісно, помилуватися неймовірною красою Атлантичного узбережжя.

Кашкайш

Кашкайш – це невеличке містечко на заході від Лісабона. Воно розташоване на узбережжі Атлантичного океану. Дорога сюди займе всього півгодини, а на знайомство з містом вистачить і декількох годин.

Тут не багато визначних пам’яток чи музеїв. Серед цікавинок – Музей графів Каштру-Гімарайнш із вишуканим інтер’єром, колекцією живопису, скульптури та багатою бібліотекою. Поруч розташований маяк-музей, із якого відкривається чудовий краєвид.

Але перш за все, Кашкайш варто відвідати заради його неймовірних ґротів – Бока ду Інферну (із португальської – “пащека диявола”). Природна арка відділяє суворий океан від відкритої печери. І всередині неї сильні хвилі б’ють у скелі. Мабуть, тому ця мальовнича місцевість має таку назву.

Насправді, це прекрасне місце для зустрічі заходу сонця. Романтичну атмосферу доповнюють місцеві музики, які часто виступають увечері. Їхній спів, шум океану та свіжий вітерець змусять вас забути навіть про натовп туристів.

Сінтра

На це місто, незважаючи на його розмір, варто було б виділити не один день, а щонайменше три. Тут настільки багато історичних пам’яток, що й Сінтра, і його околиці внесені до об’єктів ЮНЕСКО.

До Сінтри з Лісабона курсують регулярні потяги. Варто обрати ті, що виїжджають до 8 години ранку, а саму поїздку запланувати на будні дні. Майже всі музеї та замки відкриваються о десятій, тому ви матимете час зорієнтуватися у місті та не загубитися у чергах.

Якщо ви маєте обмежений час, радимо виділити для себе до трьох місць для відвідування. Серед найпопулярніших пам’яток – Національний палац Сінтри, Палац Пена та його парк та руїни замка Маврів.

Палац Сінтри розташований недалеко від залізничної станції, тому варто почати з нього. Цей мавританський палац був зведений ще в ХІ столітті. Сьогодні ви маєте змогу оглянути кімнати та насолодитися їхнім неповторним стилем.

До палацу Пена краще їхати автобусом – він збудований на скелі, і дорога до цього має вигляд стрімкого серпантину. Черга з охочих оглянути його всередині може тягнутися на добрий кілометр, тому радимо оглянути його зовні. Із кольорових башт відкривається вид на околиці та замок Маврів.

За декілька годин до заходу сонця шукайте автобус №403 до одного з найвпізнаваніших місць Португалії – Кабо де Рока (тобто мис Рока). Це – найзахідніша точка материкової Європи. Onde a terra acaba e o mar começa – «де земля закінчується, і починається море», – так колись описав це місце один португальський поет. Але скелю омиває не море – під нею вирує холодний та суворий Атлантичний океан.

Коли сонце заходить за небокрай, розмови враз вщухають. Усі пильно вдивляються в горизонт. Може здатися, ніби вони намагаються побачити те незвичне оптичне явище, яке звуть зеленим променем. Чи, можливо, у цей момент усі присутні на якусь частку секунди уявляють, як за обрій відпливає на пошуки пригод величний португальський корабель.

Алмада

Розташоване містечко в окрузі Сетубал, з іншого від Лісабона берега річки Тежу. Дістатися сюди можна на паромі від станції Cais do Sodré (напрямок Cacilhas – Cais do Sodré) або на 753 автобусі.

В Алмаду варто поїхати для того, щоб на власні очі побачити статую Кришту Рей, або Христос-Король. Ідея створення цього монумента виникла в одного португальського кардинала після відвідин Ріо-де-Жанейро. І справді, ці дві статуї дуже схожу між собою.

З оглядового майданчика біля Кришту Рей відкриваються види на Лісабон та міст 25 квітня. Двокілометровий підвісний міст неймовірно нагадує знаменитий міст у Сан-Франциско.

Повертатися до Лісабона краще паромом. Так ви зможете оглянути і невеликий, але досить затишний центр міста.

Нагулявшись вузькими вуличками Лісабона, неодмінно відвідайте одне з цих міст. Кожному з них притаманний свій колорит, який залишить про Португалію лише приємні враження.

Катерина Орловська