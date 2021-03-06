Побачити та закохатися: знайомство з Лісабоном

На заході Піренейського півострова, під боком в Іспанського королівства сховалась невелика, але колись могутня країна – Португалія. Саме звідси п’ять століть тому відплив дослідник та мореплавець Васко да Гама, відкривши новий морський шлях до Індії та створивши на своєму шляху безліч португальських торгових факторій.

Золота доба Португалії давно минула. Але неймовірна історія цієї республіки та залишки тієї пори могутності досі приваблюють мільйони туристів. Чого лише вартий Лісабон, колись передовий центр цивілізованого світу!

Розташоване місто в гирлі річки Тежу. У ньому вишуканість та автентичність переплелись із бідністю та злиднями. Стіни будинків, викладені плиткою азулежу, приховують у собі таємниці, які, мабуть, знають лише місцеві торговці та старожили. Тому своє знайомство з містом можна почати з одного з найстаріших районів Лісабона – Алфами.

Алфама – серце португальської столиці

Цей район пережив не один землетрус, зберігши свої середньовічні вулички та історичні й культурні споруди.

Тут розташовані важливі пам’ятки: Лісабонський собор, зведений 15 століть тому; замок Святого Георгія у мавританському стилі та церква святого Антонія. На місці останньої, за переказами, колись стояв будинок, у якому народився Антоній Падуанський – відомий проповідник та чудотворець.

Серед туристів популярною розвагою є катання на трамваї 28 маршруту. Цей транспорт можна назвати родзинкою Лісабону: шкіряні сидіння, салон, обшитий деревом, та яскравий жовтий колір вагончика. Маршрут проходить через райони Граса, Алфама, Байша та Ештрела.

Оглянути Лісабон таким чином буде майже неможливо. Тамвай буде вщент забитий туристами, а вас підкидатиме на кожному стрімкому повороті та різкій зупинці. І всі навколо будуть сміятися, і вам також буде важко втриматись. Сприймайте це як атракціон, а не екскурсію.

Шіаду

Цей невеликий район, перш за все, славиться своїми розкішними магазинами. Деякі з них відкрилися ще в кінці 18 століття. Наприклад, книгарня Бертранд працює з 1732 року – це найстаріший книжковий магазин у світі.

Проникнутись історією можна у Кафе бразильської жінки (Café A Brasileira). Закладу вже більше 100 років – це одне з найстаріших кафе у місті. Підприємець Адріано Теллес відкрив його для того, щоб продавати “справжню бразильську каву”. Він пропонував своїм гостям за кожний придбаний кілограм кави скуштувати біку – португальський аналог еспресо. Сьогодні тут готують вже далеко не найсмачнішу каву, проте ви можете оглянути його прекрасний фасад та інтер’єр.

Байша

Цей історично важливий район можна назвати центром Лісабона. Як і більша частина міста, він дуже постраждав після землетрусу у 1755 році. Його реконструювали за новим планом, і тепер він має форму прямокутника, а вулиці розташовані перпендикулярно. Будівлі були зведені майже одночасно, тому вони мають єдиний архітектурний стиль – помбальський, на честь маркіза Помбальського та його внесок у розбудову Байші.

Оскільки місто відоме своїми крутими схилами, для пішоходів відкрили спеціальні фунікулери та ліфти. Один із найвідоміших – Елевадор-ді-Санта-Жушта – поєднує площу Кармо з вулицями Байші. Побудований у 1899 році, підйомник у неоготичному стилі здіймається над містом на висоті 45 метрів.

Якщо спуститися від ліфту вниз, до набережної, та пройти через величну Тріумфальну арку, можна потрапити до площі Торгівлі. Це не головна площа міста, але все ж вона не може не вражати своїм розмахом.

Санта-Марія-де-Белен

Цей район сподобається не тільки поціновувачам вишуканої архітектури, а й тим, хто захоплюється сучасним мистецтвом. Саме тут можна скуштувати португальські тістечка за оригінальним рецептом, побачити роботи Далі та Воргола та прогулятись берегом річки Тахо, біля якого розташовані одні з найцікавіших місць у Лісабоні.Пропонуємо почати з дегустації традиційних солодощів – паштел. Кажуть, ніби ці кремові тістечка вперше приготували в монастирі Жіронімуш. І сьогодні у вас є можливість скуштувати оригінальний десерт у паштеларії Pastéis de Belém, яка працює з 1837 року і готує за секретним рецептом католицьких монахів.

Через дорогу від закладу знаходиться, власне, відомий монастир Жіронімуш. Він належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Зведена більше 5 століть тому, споруда вражає своїм неймовірним розміром та архітектурою пізньої готики.

Варто відвідати також середньовічну Беленську вежу. Її побудували в пам’ять про покровителя Лісабона – святого Вінсента. Колись вона виконувала оборонну функцію, сьогодні ж – просто цікава пам’ятка. Можна оглянути її всередині, або ж милуватися її мануїльським декором зовні.

Обов’язково відвідайте музей сучасного мистецтва Берардо. Тут можна побачити роботи таких всесвітньо відомих митців як Далі, Пікассо, Дюшана, Воргола та Бекона.

Як доїхати

Для пошуку недорогих квитків можна використовувати сайт Skyscanner. З України до Лісабону літають такі відомі лоукости, як Ryanair та Wizz Air, а також українські авіакомпанії – МАУ та SkyUp.

Де зупинитися

Ціни на номери в готелях Лісабона стартують від 400 гривень за ніч. Тому бюджетних варіантів дуже багато.

Краще обирати житло ближче до центру міста. Серед варіантів:

– The mulberry tree lisbon – непоганий хостел, досить чистий та з хорошим розташуванням

– Sri-Indo Guest House – тут можна забронювати номер зі спільною ванною кімнатою

– V Dinastia Guesthouse – пропонують прості номери з власною ванною, а з деяких кімнат відкривається чудовий вид на місто

Поради

У Лісабоні діє єдина система оплати проїзду. Потрібно придбати картку VIVA viagem (у метро є спеціальні апарати для цього). Її вартість – 0,5 євро. А потім необхідно обрати, за якою системою ви хочете їздити – заппінг або передплачені поїздки. У першому випадку ви вносите на карту грошовий депозит – від 3 до 40 євро. Тоді ваші поїздки будуть коштувати 1,34€ у метро в межах міста, 1,35€ у наземному транспорті та 1,90€ у приміських потягах (наприклад, до Сінтри чи Кашкайшу).

Якщо ви обираєте передплачені поїздки, то вони вам обійдуться у 1,50€. На офіційному сайті можна ознайомитися з повною інформацією (варто увімкнути автоматичний переклад).

Хоча місто прекрасне в будь-яку пору року, все ж радимо відвідувати його у період із жовтня по квітень. Літо в Португалії неймовірно спекотне, а оскільки Лісабон розташований на схилах, 30 градусів по Цельсію будуть відчуватися як усі 45.

У центрі міста багато підозрілих на вигляд людей, які пропонують туристам купити наркотиків (які швидше за все є опалим листям). Їх не варто боятися – вони не чіпляються до людей, зате можуть показати дорогу.

Хоча Лісабон і розташований за 4000 кілометрів від України, тут ви не будете сумувати за домом. Кожен може знайти тут для себе щось рідне, таке, що буде гріти душу ще багато років після повернення на Батьківщину.

Катерина Орловська