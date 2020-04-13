Амстердам – місто, яке вміє дивувати

Амстердам — одне із найцікавіших європейських міст. Надзвичайну привабливість, особливо для молоді, Амстердаму забезпечують дві «особливі фішки»: дозвіл на вживання легких наркотиків в спеціальних закладах (кофешопах) і Квартал Червоних Ліхтарів, де досі в вікнах перших поверхів закликають перехожих туристів звабливі дівчата легкої поведінки.

Аромати квітів та кохання розносяться прохолодним вітерцем над тисячолітніми каналами, повзуть по бруківці та заповзають до відчинених дверей кав’ярень. Амстердам відомий на весь світ своєю альтернативною культурою. Це місто контрастів та протиріч, і головна його привабливість в історії, архітектурі, музеях і особливій атмосфері, притаманній лише цьому місту.

Традиційно Нідерланди прийнято вважати строкатою батьківщиною вітряків та тюльпанів.

Перше враження

У місті дуже грамотно розроблено інфраструктуру доріг. Автомобілів порівняно мало – містяни та туристи використовують велосипеди, велика кількість яких зібрана на спеціальних паркінгах просто неба.

Місто розташоване у гирлі річки Амстел. Власне назва Амстердам походить від назви річки та головної площі Дам, яку в свою чергу названо на честь колишньої дамби через річку Амстел.

Амстердам недарма називають другою Венецією – тут велика кількість каналів, що, наче артерії, прорізають місто. Тут дуже важко ходити пішки – на кожному кроці на тебе чекають неймовірні перлини архітектурного мистецтва, які хочеться прискіпливо роздивлятися годинами.

Радимо зупинитись в готелі Pestana Amsterdam riverside. Унікальний заклад з багато літньою історією, бездоганним сервісом та унікальним краєвидом з вікна. Приємним бонусом є вишукані європейські сніданки, що задають позитивний настрій на цілий день.

Інфраструктура міста розрахована на поціновувачів велосипедного спорту, тому тут багато спеціалізованих доріжок, що проходять відомими туристичними маршрутами.

Амстердам, як він є

Мешканці Амстердама, вочевидь, мають велику любов до музики. І найпрекрасніше, що вони готові ділитися кращими її зразками, не вимагаючи плати взамін. Відшукати безкоштовний музичний виступ, концерт або фестиваль в цьому місті дуже легко. На кожному розі вулиці на вас чекає черговий скрипаль чи саксофоніст. Художники, карикатуристи, міми – кожен має хист до великого мистецтва та ділиться своїм талантом з іншими.

Насолодитися місцевими природними ландшафтами також можна абсолютно безкоштовно. За ковтком свіжого повітря і відпочинком від міської метушні вирушайте в один з численних міських парків або ж в « амстердамський ліс».

Гастрономічна своєрідність Нідерландів полягає в тому, що її мешканці дуже люблять прості страви. Риба у клярі, курячі ніжки, шоколадні крученики та ароматна кава – Амстердам дуже любить смачну їжу, хоча іноді і забуває про основи правильного харчування. Він знає, як задовольнити потреби своїх гостей: що показати та чим здивувати.

Дарья Мамалат