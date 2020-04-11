Україна: поради майбутнім туристам

Україна – це мальовнича країна, яку повинен відвідати кожен. Золотисті пшеничні поля і безхмарне блакитне небо стали її вічними символами. Різноманітна природа не може залишити байдужим жодного жителя і гостя цієї країни.

Помірно-континентальний клімат України створює досить швидку зміну сезонів. Це важливо для туризму. Активний туристичний сезон в Україні починається в кінці квітня і закінчується у вересні. Саме в цей час варто приїхати, щоб відпочити в горах, на морі, в санаторіях, біля річок та озер.

Друга частина активного сезону це новорічні та різдвяні свята. В Україні, з її любов’ю до святкування із розмахом, цей період триває з середини грудня до середини січня.

Погода в Україні взимку цілком може відповідати уявленням про сніжну казку. Снігу в північних і центральних частинах країни, а також у Карпатах, випадає досить багато. Але, безперечно, літо — ідеальний час для туризму. Погода в Україні влітку досить спекотна, лише в Карпатах прохолодно і починає холоднішати в серпні. Але гори є гори, а липень все ж залишається найкращим місяцем для відвідування Карпат. Яремче, Ясіня та Закарпаття чекають гостей у цей час. У найбільш спекотний період температура в Україні сягає +35ºС, може бути і вище. Але зазвичай це триває не надто довго, а літні грози трапляються в будь-якій точці країни.

Одним із найчарівніших місць в Україні вважають «тунель закоханих», який розташований у лісі, неподалік від міста Клевань на Рівненщині. Дістатися до нього можна потягом. Він являє собою ділянку лісу протяжністю 1 км. Усередині прокладені рейки, по яких їздить реальний потяг. Він і підтримує це місце в такому стані, обламуючи гілки дерев. Найкраще спостерігати за тунелем в кінці весни, влітку і на початку осені, адже весь цей час на деревах багато листя, які надають особливу романтичність і загадковість за допомогою гри світла і тіней. Втім, красиво тут і після хорошого снігопаду — час немов зупиняється, а життя навколо завмирає.

Неподалік від цього місця розташований середньовічний замок, оповитий легендами і міфами, тому «тунель закоханих» — одне з найромантичніших місць в Європі для закоханих.

Щодо проживання, то в Україні багато різних готелів: як дешевих, так і дуже дорогих. Та останнім часом, мандруючи різними містами України, люди обирають хостели, в яких є все, що потрібно для відпочинку за низькою ціною. В Україні багато різних видів транспорту. Ви можете пересуватись маршруткою, трамваєм або велосипедом, взявши його в оренду.

Що стосується харчування, то традиційна українська культура ґрунтується на цінностях хліборобської праці та шануванні хліба. Це і традиційні вареники, галушки, гречаники, сочники, шулики, потапці і обрядові — коровай, корочун, лежень, мандрики, паска, гуски, шишки. Якщо після відвідування «тунелю закоханих» ви не можете обрати куди піти поїсти, то паб «Підкова» — саме те, що вам потрібно! Різноманіття української кухні, цікавий інтер’єр та привабливі ціни спокушають кожного. Також, якщо ви досі не знайшли де зупинитися, то «Підкова» — це не тільки паб, а й готель!

Отже, якщо ретельно спланувати свій відпочинок в Україні та притримуватись наших порад, то ваша поїздка буде незабутньою!

Анастасія Сопік