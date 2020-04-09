Стамбул – місто на двох континентах

“Якщо кому-небудь судилося поглянути на світ лише раз, йому слід звернути погляд на Стамбул.” Дізнайстеся, які пам’ятки можна відвідати безкоштовно та який палац надихав на творчість самого султана Селима III.

Стамбул – місто розташоване одночасно на двох континентах. Тут Європа межує з Азією. Воно є одним із найцікавіших та найбільших у світі. Місто прекрасне у будь-яку пору року. Варто лише знати, що ж потрібно встигнути відвідати.

5 безкоштовних пам’яток, які варто обов’язково відвідати у Стамбулі

Стіни Константинополя або ж Феодосієві стіни

Завдовжки вони 5 630 метрів. Легендарні стіни, котрі протягом багатьох століть оберігали місто від варварів, розташовані в районі Фатіх. На стіни можна залізти, а в деяких місцях із них відкривається гарний панорамний краєвид.

Мечеть Сулейманіє-Джамі

Це одна з найбільших мечетей Стамбула, розташована в районі Вафа – старій частині міста. Споруджена вона за наказом самого султана Сулеймана Великого, а праобразом мечеті стала Свята Софія. До речі, біля мечеті розташоване кладовище, де спочивають у мавзолеях султан Сулейман та його дружина Роксолана.

Акведук Валента

Не так багато збереглося пам’яток з 4 століття. Акведук не тільки був частиною водопровідної системи колишнього Константинополя, а й поєднував два міських пагорби міста. Сьогодні акведук є визначною пам’яткою Стамбула (Константинополя), одним із символів старого міста, а під ним проходить жвава автомагістраль міста — бульвар Ататюрка.

Блакитна мечеть

Це один з найпрекрасніших і найвеличніших архітектурних пам’ятників Стамбула. Мечеть будували 7 років. Цікаво, що побудована вона за наказом молодого правителя османів – Султана Ахмета. Але коли правителю виповнилося 27 років, він захворів на тиф та помер, а місцем його поховання став великий сад при мечеті.

Всередину будівлі можна потрапити через великий парадний двір, але в пік літнього сезону цей шлях часто закривається для всіх, окрім віруючих, а туристам доводиться користуватися південними дверима. За дверима – вічні натовпи народу; якщо ви хочете оглянути Блакитну мечеть детально, сюди (як і в Софію) краще приходити зранку.

Гранд Базар

Яка ж східна казка можлива без базару, наповненого шумом, сміхом, яскравими барвистими товарами, ароматами східних спецій і незабутніми емоціями.

Є така в Стамбулі. Вона ожила і розташувалася в самому центрі міста, в районі Султанахмет, приблизно за кілометр від Айя-Софії і Блакитної мечеті.

Цей ринок рекомендуємо вам відвідати як історичний об’єкт. Не тільки пройтися головними вулицям, а й розглянути маленькі майстерні та внутрішні дворики.

На останок хочемо поділитися з Вами ще одним цікавим місцем. І хоча воно не безкоштовне, але варте відвідування. Від нього отримаєте шквал позитивних емоцій та зробите безліч гарних фотографій.



Айнали Кавак

У цьому місці ви не побачите натовпів туристів, про нього практично не пишуть у путівниках. А дарма, між іншим, це четвертий за величиною палац у Стамбулі.

Він був збудований у 17 столітті, за наказом султана Ахмеда I. Це той самий султан, котрий збудував Блакитну мечеть. Пізніше палац перебудовували, кілька разів змінювали назву, він страждав від пожежі (після якої провели масштабний ремонт).

Дивани, візерунки і позолота всюди. Палац надихав самого султана Селима III, тут він писав музику. Саме тому, на нижньому поверсі розташована експозиція музичних інструментів.

Музей працює щодня з 9:00 до 17:00, крім понеділка. Вартість квитків: 20 лір, вхід у сад без відвідування палацу – 5 лір. До речі, у вартість включено аудіогід, але поки що лише трьома мовами: англійською, арабською і турецькою.

І пам’ятайте: «Врешті-решт завжди можна просто прогулятися через Босфор».

Каріна-Іванна Рискіна