Віртуальні мандри: замки та палаци України

Ми продовжуємо створювати для вас добірки віртуальних екскурсій. На цей раз ми вирішили не виходити за межі того, що пропонує український віртуальний туризм, тому пропонуємо відвідати онлайн разом із нами 5 замків та палаців України.

Золочівський замок (м. Золочів)

Ця історична та культурна пам’ятка архітектури національного значення розташована в місті Золочів, що неподалік від Львова. До комплексу цього замку входять Китайський палац та Великий палац. Чому це місце називають замком? Адже комплекс побудовано на місці дерев’яного замку, що більше п’яти століть тому відігравав роль оборонної фортеці.

Китайський палац був побудований ще наприкінці XVII століття на прохання Яна ІІІ Собеського, короля Польщі, для його дружини. Тепер тут Музей Східних культур та «чайна зала». В експозиції музею можна побачити більше 200 творів образотворчого мистецтва та археологічних знахідок із різних куточків Азії та Африки. А в «чайній залі» періодично влаштовують справжні чайні церемонії.

На відміну від Китайського палацу, що залишився майже незмінним, Великий палац перебудували в XIX столітті, хоча розташування кімнат і залів усе одно зберегли. Один із найцікавіших елементів експозиції цього палацу — реконструкція корони Данила Галицького, яку можна побачили в залах, присвячених періоду XVII-XVIII століття.

Відвідати замок можна за посиланням.

Палац Потоцьких (м. Львів)

Архітектурна пам’ятка кінця XIX століття, побудована за французькими зразками так званого «барокового класицизму».

Будували цей палац як резиденцію в столиці Галичини на замовлення графа Альфреда Потоцького, який на початку 70-х років XIX століття обіймав посаду прем’єр-міністра Австрії. Але, оскільки будівництво тривало занадто довго, оселитися там замовнику не судилося, тому першим господарем палацу став його син Роман.

Починаючи з 2001 року, після численних реконструкцій палацу, тут розташована Львівська галерея мистецтв, в залах якої зібрані зразки європейського мистецтва XIV-XVIII століть. Загалом у галереї зберігаються майже 12 тисяч унікальних пам’яток, серед яких є рідкісні стародруки, книжкові ілюстрації та гравюри.

Відвідати палац можна за посиланням .

Підгорецький замок (с. Підгірці)

Напевно, ви неодноразово чули легенди про привид «білої пані», що нібито гуляє цим замком. Побачити та відчути це під час віртуального туру неможливо, тому пропонуємо зосередитися на архітектурній частині цієї будівлі. Замок було споруджено ще в XVII столітті як резиденцію польських магнатів і оборонну фортецю водночас. Так і утворився вишуканий замок-палац у стилі ренесансу, однак із широкими кам’яними ровами довкола.

Протягом декількох століть замок пережив багато руйнувань внаслідок нападів і пожеж. Однак усі польські господарі знову і знову його відновлювали, не шкодуючи коштів на реконструкції. Саме тому до наших днів він досить непогано зберігся. У 2018, вперше за 80 років, тут відкрили декілька зал для проведення виставки «Історія забуття». До робіт, представлених у цій експозиції, входять копії картин XVII-XVIII століття, які прикрашали стіни численних зал, та архівні світлини замку.

Відвідати замок можна за посиланням.

Палац Кирила Розумовського (м. Батурин)

Це єдиний збережений гетьманський палац на території України. Його будівництво почалося на замовлення Кирила Розумовського та припало на перші роки XIX століття, однак після спорудження гетьман помирає і палац переходить до сина Андрія, який не мав змоги дбати про нього: так почався його столітній занепад. Остаточно відновити палац вдалося лише на початку 2000-х завдяки коштам українських меценатів.

Сьогодні інтер’єр палацу нарешті знову нагадує славетні гетьманські часи. У вишуканих кімнатах, відреставрованих за макетами робіт архітектора, розташувалися декілька експозицій, які пов’язані з історією Батурина та самого палацу, а також Музей Гетьманської слави. В останньому зберігаються багато речей, які стосувалися життя та гетьманської діяльності Кирила Розумовського: печатка, один із універсалів, зброя тощо.

Відвідати палац можна за посиланням.

Олеський замок (смт Олесько)

Це один із найстаріших замків України. Перша згадка про нього датується 1327 роком! Свого часу замок пережив надзвичайно багато історичних подій і стихійних лих, тому в минулому столітті його було відновлено практично з руїн. Із початку свого існування (а це орієнтовно XIII століття) він пройшов шлях від середньовічної фортеці до ошатної будівлі в стилі ренесансу. Зараз про його оборонну роль особливо нагадує незвичайне розташування: Олеський замок височіє над пагорбом.

Експозиція замку не менш цікава, ніж його історія. Тут зібрано одну з найбільших в Європі колекцій дерев’яної скульптури XIV-XIX століть. Крім того, велику цінність також становить іконопис XV-XVI століть. Елементи інтер’єру замку теж частково збережені з давніх часів і чудово доповнюють загальний вигляд: автентичне ліплення, залишки розписів двохсотрічної давнини тощо.

Відвідати замок можна за посиланням .

Куди вирушаєте сьогодні? Віртуальний туризм надає можливість відвідати все і одразу! Нагадуємо, що минулого разу ми пропонували вам віртуальні екскурсії музеями Європи.

Анастасія Нікуліна