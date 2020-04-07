Чернівці – європейське місто в Україні

Чернівці щорічно приваблюють туристів з усіх регіонів України, адже це невеличке затишне місто недарма вважають культурним центром Буковини.



Чернівці — найбільш мультинаціональне місто України. Через своє розташування воно приваблює туристів різних рас, національностей та релігій. Чернівці розташовані поруч з Молдовою, Румунією та Карпатами, тому вони розвивалися під впливом різних культур.

Національний університет

Одним із найбільш привабливих місць Чернівців є Національний університет. Коли підходиш до величної будівлі, то не відразу розумієш, куди потрапив: у Болонський університет, у Кембрідж?

Споруду будував чеський архітектор Йозеф Главкі. Екстер’єр вразить кожного. Внутрішня зала університету нагадує розкішний собор, а довгий коридор, який веде у внутрішній двір, схожий на дорогу в Едем. Складно одразу зрозуміти, чи це навчальний заклад, чи культурна пам’ятка, адже у грандіозній будівлі поєднались різні стилі та архітектурні традиції, які були притаманні Буковині.

Ріка Дністер

Для тих, хто прагне втекти від гомону міста Чернівці приготували особливий сюрприз — мальовничий Дністер. Це незвичайна ріка, адже біля її берегів розташувалися Подільські Товтри, або ж Медобори. Унікальність цих скель у тому, що вони утворилися з коралових поліпів, а не внаслідок тектонічних процесів. Такі утворення не мають аналогів у всій Європі!

Наближеність річки до гір створює каньйони, протоки та русла неймовірної краси. Природа довкола своєрідна і прекрасна. Заходи сонця на Дністрі настільки приваблюють закоханих, що вони нерідко обирають береги річки місцем для церемонії шлюбу.

Вулиця Ольги Кобилянської

Тим, хто збирається відвідати місто, необхідно побувати на вулиці Ольги Кобилянської. Є легенда, що раніше цю вулицю підмітали трояндами. Правда це чи ні — невідомо, але двірники насправді прибирали її милом, бо на цій вулиці розташовувались найпрестижніші ресторани, магазини та кафе.

Чернівці — чудове місто і для тих, хто мріє поринути в атмосферу Середньовічної Європи, і для тих, хто шанує українські традиції та культуру, і для будь-кого, хто прагне до відпочинку душі та тіла.

Ліза Тітова