Сан-Франциско — мальовниче місто Каліфорнії

Сан-Франциско — місто й округ у штаті Каліфорнія. Це мальовниче місце на північній частині півострова Сан-Франциско. Це фінансовий і культурний центр Каліфорнії. Місто налічує близько 1 мільйона жителів. Якщо вам випаде нагода відвідати Сан-Франциско, радимо відвідати місця з нашого переліку.

Міст «Золоті Ворота»

Щодня тисячі туристів приїжджають до Сан-Франциско, щоб побачити Золоті Ворота. За рік на головну пам’ятку транспортної магістралі Північної Каліфорнії приходять подивитися більше 10 мільйонів чоловік.

Міст «Золоті Ворота»— це найвідоміший у світі підвісний міст, який був побудований у 1937 році. Цікаво, що до середини 60-х років він був найбільшим висячим мостом у світі. Його повна довжина становить 2737 метрів, а на будівництво знадобилося 4 роки. Свою незвичайну назву він отримав від однойменної протоки, над якою розташований.

Для чого ж його будували? У першу чергу, щоб була можливість зручного транспортного сполучення між землями південного регіону штату Каліфорнія і його північними районами, розташованими вздовж узбережжя Тихого океану. Раніше переправитися через затоку можна було лише на поромі, перевозити вантажі було незручно. Про необхідність будівництва мосту говорили давно, але протягом багатьох років це вважалося неможливим через велику ширину протоки (понад 2 кілометрів), її глибину (близько 100 метрів), сильну течію і постійний туман. У результаті почали будувати лише тоді, коли з’явилися відповідні технології.

В’язниця Алькатрас

Алькатрас не завжди був в’язницею. Алькатрас — це, перш за все, шматок скелі, який займає стратегічне положення біля вході до затоки Сан-Франциско. Коли приблизно в середині XIX століття в Каліфорнії спалахнула золота лихоманка, вигідне становище Алькатраса стало причиною для будівництва військової бази.

На Алькатрасі перебувало приблизно 200 солдатів з 11 гарматами.

Але для більшої частини солдатів, які з Алькатраса спостерігали, як Сан-Франциско зростає перед їх очима і як люди багатіють, армія, яка їм виплачувала невелику зарплату, перестала бути прибутковою. Через це багато солдат зі свого гарнізону дезертирували і шукали своє щастя на континенті. У відповідь армія створила для дизертирів маленьку в’язницю, від якої сьогодні нічого не залишилося. На початку XX століття почалося будівництво потужного бетонного блоку для ув’язнених.

У 30-ті роки острів перейшов під управління Федерального бюро в’язниць. Воно перетворило острів на в’язницю з максимальним рівнем охорони, куди направляли ув’язнених, з якими в інших в’язницях були проблеми. Серед них був також знайомий нам Аль Капоне, який, завдяки контрабанді спиртного під час сухого закону, став одним із найвпливовіших гангстерів.

SFMOMA

Музей сучасного мистецтва в Сан-Франциско, більш відомий під латинської абревіатурою SFMOMA, можна назвати головним і найбільш відвідуваним музеєм міста. Крім величезної колекції творів мистецтва 19-21 століть, яка нараховує понад 29 000 робіт, музей примітний і ультрасучасною будівлею — її спроектував відомий швейцарський архітектор Маріо Ботта. Футуристичну конструкцію зі скла і бетону оточує великий парк, де виставлені чудові скульптури сучасних американських скульпторів.

Колекція Музею сучасного мистецтва в Сан-Франциско складається з чотирьох відділень: живопис і скульптура, фотографія, архітектура і дизайн, медіа-арт. Серед представлених майстрів — Фріда Кало і Дієго Рівера, Пауль Клее, Рене Магрітт, Анрі Матісс, Пабло Пікассо, Енді Воргол. А у відділенні медіа-арту можна ознайомитися з інсталяціями та історією цікавих інтернет-проектів.

Зоопарк

Зоопарк Сан–Франциско заснований у 1929 році. Його будівництво тривало 10 років: спочатку з’явилися острів мавп, будинок лева, будинок слона, басейн із морськими левами, ведмежі гроти. Це були перші у країні вольєри для утримання тварин в умовах, максимально наближених до природних. З того часу зоопарк помітно розрісся, сьогодні в ньому живуть близько 2000 тварин, що належать до 250 видів. За рахунок приватних коштів поповнюється колекція і відкриваються нові території.

Зелена оаза на березі океану розділена на кілька зон. Савану населяють жирафи, зебри, антилопи–куду, страуси, лелеки і багато інших представників африканської фауни. Також тут є острів пінгвінів.

Юніон-сквер

Розважальний і комерційний центр Юніон–сквер — осередок дорогих бутиків відомих дизайнерів, ресторанів високої кухні і ультрамодних нічних клубів. Якщо ваша мета — розваги, то вам можна зовсім не виходити за межі Юніон–сквер: на його території можна провести час на будь–який смак, адже життя не завмирає тут ні на хвилину.

Площа Юніон–сквер — серце однойменного району. Великий простір площею в один гектар захопили вуличні кафе і ресторани, а в центрі його височіє історичний монумент на честь національного героя США Джорджа Дьюї. А ще Юніон–сквер — рай для шопоголіків і театралів: обабіч площі є цілих шість мегамолів.

Опинившись у Сан–Франциско на Різдво, обов’язково вирушайте на Юніон–сквер — тут, за словами місцевих, встановлюють найвищу та найбільш пишну ялинку в США. На площі також відкривають каток із затишними кафе навколо.

Вежа Койт

Вежа Койт височіє на Телеграфному пагорбі, де в 19 столітті стояв семафор, що передавав інформацію про судна, які прибували до порту. Вежа названа на честь Ліллі Койт, яка заповіла чималі кошти на будівництво пожежної каланчі, з якої видно все місто. З віком дама стала вельми ексцентричною: курила сигари, носила чоловічі костюми, брала участь у парадах вогнеборців. Ім’я фанатки пожежної справи і сьогодні є в списках дружини Сан–Франциско.

Бетонна споруда висотою 64 м зведена в стилі арт–деко, з її верхнього майданчика відкривається неймовірна панорама з видами на міст «Золоті Ворота», Алькатрас, Пірс–39, Ломбард–стріт, піраміду Трансамерика і багато інших визначних пам’яток Сан–Франциско.

Ломбард Стріт

Якщо дивитися на Ломбард Стріт знизу або зверху пагорба, можна спостерігати практично нескінченний потік машин, які рухаються дуже повільно, намагаючись подолати звивисту ділянку, де на короткому відрізку є різких 8 поворотів. Таке рішення під час будівництва дороги прийнято через перепад висот і, відповідно, крутий нахил дорожнього полотна, щоб забезпечити максимальну безпеку.

Саме завдяки своєму незвичайному вигляду, Ломбард Стріт стала настільки популярною пам’яткою Сан–Франциско, що її прагне побачити кожен гість міста. Вулицею можна прогулятися пішки або ж спуститися на автомобілі.

Сподіваємося, що запропоновані визначні місця стануть вам у пригоді, якщо ви вирішите завітати до Сан-Франциско.