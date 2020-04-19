Мандри з дому

Андреа Бочеллі дає концерт онлайн із порожнього Міланського собору, Роббі Вільямс співає в прямому ефірі в Інстаграм, світові музеї та галереї відчиняють свої двері для віртуальних відвідувачів. Що ще цікавого чекає нас онлайн під час карантину – далі в матеріалі.

Українці не залишаються осторонь, а успішно адаптуються до сучасних вимушених обмежень в туризмі і роблять усе можливе, щоб сидіти вдома було цікаво та пізнавально.

Онлайн-тур проекту України Ukraine WOW

Ця виставка зібрала рекордну кількість відвідувачів за всю історію України. З цього приводу навіть реєстрували рекорд. Понад 300 тисяч людей змогли її побачити на власні очі. Заради цього вони були вимушені вистояти чималі черги. Тепер головну інтерактивну виставку країни можна відвідати не виходячи з дому.

«Онлайн-відвідувачі зможуть побачити книгу «Апостол» 1574 року, останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, «Українську абетку» Георгія Нарбута, познайомитися з вау-фактами з історії, географії та сьогодення України — просто у смартфоні», – пишуть у повідомленні на офіційній сторінці у Фейсбук.

Експозиція повністю відсканована в 3D, а сама онлайн-подорож Україною доступна у форматі 360°. Є також і віртуальний гід – керівниця проекту Ярослава Гресь. Факти з історії, культури та географії, після яких точно можна сказати ВАУ!

Віртуальні екскурсії Запоріжжям

Запоріжжя славиться своїми архітектурними пам’ятками з давніх-давен. Однак усе ж досі не обіймає вищі щаблі різноманітних топів та рейтингів. Поступається містам-мільйонникам, як-от, Київ, Львів, Одеса. Та все ж щонайменше про легендарну Запорізьку Січ, певно, знають усі. Тож якщо давно кортіло туди поїхати, але постійно бракувало часу чи грошей, то нині є нагода зробити це онлайн і до того ж безкоштовно. На ресурсі зібрані найбільш популярні туристичні місця Запоріжжя. Серед пропозицій чимало замків, музеїв та парків.

«Автентична Україна»

Проект «Автентична Україна» з’явився завдяки співпраці українського уряду та компанії Google ще рік тому. Там зібрана вся інформація про звичаї, обряди, традиції та побут українців. Чимало там і віртуальних екскурсій музеями, церквами та навіть операми!

Музеї України

7 автентичних музеїв просто неба, серед них резиденція Богдана Хмельницького в Чигирині, Запорізька Січ та львівський музей «Шевченківський гай». Усе це можна розглядати під супровід віртуального екскурсовода. Хороша можливість познайомитися з українськими звичаями та традиціями, споглядаючи це все очима на своєму гаджеті.

Церкви України

А тут уже представлені дерев’яні церкви карпатського регіону. З десяток різних, цікавих, самобутніх. Чи можна їх усі обійти за кілька днів? Навряд чи. А от подивитись на них, роздивитись усередині й при цьому послухати онлайн-екскурсовода – ще б пак!

Архітектурні форми та іконопис одразу 8 старовинних церков до Вашої уваги!

Опера

Київська, Одеська, Львівська, Чернівецька опери в онлайн-доступі 24/7. Тут можна побачити навіть те, куди зазвичай закриті двері для відвідувачів. Екстер’єр та інтер’єр у віртуальній реальності. І вся ця краса присмачена розповідями онлайн-екскурсовода, який покаже і розкаже все, що буває на сцені та за лаштунками.

І наостанок ще декілька екскурсій із віртуальними гідами, які об’єдналися під хештегом #карантинмандри і вирішили розважати туристів упродовж квітня. Чимало цікавого в них ще лишається попереду, тож беріть собі на замітку та додавайте до нотаток, щоб не пропустити все-все цікаве, що роблять заради того, аби дозвілля на карантині було якомога цікавішим. Тему та посилання на екскурсію шукайте за день до ефіру на сторінці гіда у Фейсбук. Тому для зручності залишаємо нікнейми в соцмережі.

20.04 19:00 – Львів, Taras Kobryn (Zoom)

21.04 14:00 – Херсон, Андрій Селецький (прямий ефір із вулиць міста у Facebook)

21.04 19:00 – Київ, Діана Козелкова (запис)

22.04 14:00 – Херсон, Алексей Билецкий, (прямий ефір у Facebook)

23.04 19:00 – Ужгород, Владислав Товтин (Zoom)

24.04 19:00 – Мукачево, Ihor Huledza (Zoom)

25.04 12:00 – Рахів, Olga Shkuro (Zoom)

26.04 15:00 – Херсон, Виталий Бугаенко (прямий ефір у Facebook)

Онлайн-екскурсії будуть проходити із різноманітних місць, серед яких навіть балкони та дивани. Усе заради того, щоби ми залишались удома і бути в безпеці. Тож не ігноруйте всі принади, які зараз доступні нам у найбезпечнішому місці на планеті – вдома!

Інна Лебеденко