Славні Бережани

Місто Бережани славиться не лише багатою культурою та історією, а й чудовими пейзажами. Його краса заворожує туриста, а люди настільки гостинні, що його не хочеться залишати.

Історія цього міста почалась в 1375 році. Це одне з найперших міст, яке отримало Магдебурзьке право і було побудоване магнатами Синявськими. З метою оборони міста вони розпочали будівництво потужного кам’яного замку. Його побудували в італійському фортифікаційному стилі, про що свідчить оформлення внутрішнього двору.

У замку розташовано 14 залів, кожен з яких було названо за кольором декору або на пам’ять про певні історичні події, картинна галерея, яка прикрашена численними портретами королів, представників роду Синявських та відомих історичних особистостей. Декілька разів на рік в ньому проходять урочисті заходи, де кожний турист має можливість познайомитись поближче з його естетикою і культурними особливостями.

Окрім історичного замку, в Бережанах потрібно завітати і до готичного римо-католицького костелу, він формує архітектурне обличчя міста. Костел розташований у центрі міста і займає домінантне положення. Його видно майже з будь-якого куточку міста. А стрімкий дах, стрілчаті вікна, простота і досконалість ліній та форм є показником кращих традицій культової архітектури галицьких містечок.

У самому серці міста розташована ратуша, яка тримає на собі двох’ярусну годинникову вежу. Раніше в ній була розташована гімназія, в якій навчались Богдан Лепкий та Маркіян Шашкевич, а зараз в ній міститься бібліотека, інформаційне агентство та три музеї: музей книги, репресованої церкви та музей Богдана Лепкого.

Навпроти ратуші побудований головний храм міста – церква Святої Трійці. У ній зберігається образ Римської Божої Матері, який подарував храму Папа Римський на початку XVII століття. І найціннішою церковною реліквією є мощі Івана Хрестителя.

Середмістя Бережан – рай для любителів модерну. У центрі міста багато шедеврів громадської архітектури. Це будинки банку, суду, гімназії, поштамту, оригінальні вілли, магістрат і синагога. Бережани розташовані в Тернопільській області. І дістатися звідти в історичне місто – не проблема. Щопівгодини їздять автобуси. І не важливо, з якого міста: чи це Тернопіль, чи Львів, чи Трускавець – сюди завжди ходить прямий транспорт.

У місті розташовані два готелі, один з яких є в центрі міста, а інший – над прекрасними озерами. Вибір залежить лише від туриста: або він заселиться в тихий та спокійний район, або зустрічатиме казкові світанки і засинатиме під музику вуличних музик.

Тетяна Карпишин